La entrevista completa de Marc Giró a David Uclés, la última antes de desaparecer: "Voy a hacer música en la calle dos años"

David Uclés visita a Marc Giró en Cara al Show, donde se atreve con todo: desde sus confesiones más íntimas a bailar un vals, cantar un fado y desvelar en exclusiva un adelanto de su próximo libro.

David Uclés acude al plató de Cara al Show para hablar con Marc Giró sobre el parón en su carrera que pretende hacer, sus divertidas anécdotas personales y su vida como escritor. Y es que el ganador del Premio Nadal se ha convertido en un fenómeno literario tras llevar dos años en el top de los escritores más leídos.

Uclés entra al plató al ritmo de 'Dancing Queen' de ABBA, algo que llama la atención de Marc Giró, que le pregunta el motivo. Sin embargo, el escritor sorprende al presentador al desvelar que, en realidad, quería entrar con un vals de Amélie porque es la que quiere que pongan en su entierro.

Sus problemas de corazón

Y es que el escritor cuenta a Marc Giró los problemas de corazón que ha sufrido y que le llevaron a pensar en su entierro: "Tengo una arritmia y hubo un momento en el que estuve un poco delicado, y era probable que el corazón se me parase". "Tenía mucho tiempo para pensar, pensé en una canción para mi entierro y se me ocurrió que esta podía animar", recuerda David Uclés, que destaca que "con la arritmia cada día pensaba" que le me podía pasar.

Sin embargo, el escritor tranquiliza a Marc Giró al explica que ahora está mejor porque está con pastillas. Además, para alegrarle Marc Giró decide bailar con él en plató La Valse d'Amélie que quería. "Con esta falda parezco un cardenal", destaca el presentador, que desata las risas del escritor y del público al aparecer con falda para bailar el vals.

Última entrevista

Por otro lado, Uclés confiesa que esta es su última entrevista como escritor antes de hacer un retiro mediático de dos años, hasta 2028. "Me voy fuera hasta el 2028", reconoce Uclés, que, sin embargo, detalla que durante estos dos años hará "la gira internacional", pero que en "España se acabó".

Respecto a sus libros, Uclés sorprende al desvelar que los escribió todos a la vez. "Todos los escribi al mismo tiempo", afirma Uclés, que destaca que, incluso, con el primero estuvo 15 años, de sus 19 años a sus 34 años. "Estas cuatro novelas las escribí en soledad sin enseñárselas a nadie y sin editor", reconoce el escritor, que confiesa que, sin embargo, los nuevos que escriba a partir de ahora los hará sabiendo que se los van a publicar.

Preguntado sobre si eso le cambia de alguna forma a la hora de escribir, Uclés afirma en el vídeo: "Cambia el saber que estará Federico Jiménez Losantos esperando a ver lo que publico para echar mierda encima".

"La oscuridad puede ser el fascismo"

Por otro lado, Uclés sorprende a Marc Giró preguntándole si quiere aparecer como personaje en la próxima edición de su libro, 'Ciudad de las luces muertas', con el que ha ganado el Premio Nadal y que ya acumula 150.000 ejemplares vendidos. "Si, quieres que te diga la verdad, ya me estaba buscando, como soy narcisista...", reconoce, entre risas, el presentador de Cara al Show, que se muestra muy ilusionado al saber que aparecerá en la séptima edición.

Uclés reflexiona sobre su exitoso libro, cuya trama se basa en que "durante un día, la oscuridad rodea Barcelona y en esa oscuridad se mezclan épocas e intelectuales de épocas muy distintas que van a intentar que vuelva la luz". Pero, ¿qué es la oscuridad para el escritor? "Puede ser la falta de sentido de la vida, la falta de luz física en una ciudad o el fascismo y, para mí, es eso sobre todo", afirma el escritor, que destaca que "todos los personajes que salen son personajes intelectuales que lucharon en el siglo XX contra el fascismo".

"Volveré a tocar en la calle"

Preguntado por Marc Giró sobre qué hara y de qué va a vivir estos dos años de retiro, David Uclés responde tajante en Cara al Show: "Lo que he hecho siempre". "Yo toda mi vida he sobrevivido tocando en la calle", afirma el escritor, que recuerda que sus "primeros fans" le conocen "como músico, no como escritor": "Canto fado, francés... me voy al extranjero porque allí no me conocen".

Además, el también músico explica qué normas hay sobre tocar en la calle: "No puede acompañarme un perro, por no ser un perroflauta; no puede acompañarme un amigo, porque parece que estoy de cachondeo; t tengo que tocar de pie, nunca sentado". "Son normas orales que vas entendiendo si quieres dedicarte a tocar en la calle", explica el artista, que destaca otra: "La distancia de la boina tiene que ser grande, porque si no no se acerca tanto la persona a ti, aunque corres el riesgo de que se la lleven".

Además, Uclés desvela que hay que ponerle "una piedra" para que no salga volando por una ráfaga de aire y que siempre al empezar a tocar deja unas monedas para que la gente no lo vea vacío. "Yo canto aunque no haya gente porque nunca sabes el que va a aparecer y se va a enganchar a la canción", explica.

Canta un fado en plató

Por otro lado, Marc Giró pide al escritor que le cante un fado en plató, donde le da hasta una guitarra portuguesa. "Voy a cantar el fado más famoso que se llama 'Extraña forma de vida' y que sale en el cortometraje de Pedro Almodóvar".

Además, preguntado sobre si fue antes músico o escritor, Uclés reflexiona: "Eso es como preguntar qué fue antes, si el huevo o la gallina". "Si le preguntan a Ayuso qué fue antes si la gallina o el huevo, ¿sabes qué diría?, los españoles", afirma Uclés, que insiste mientras el público se ríe: "Diría, primero los españoles, y luego ya mexicanos, gallinas y huevos".

Las catedrales y los desmayos

David Uclés también se somete a divertidos juegos en plató, como el de las catedrales. Y es que el escritor ha desarrollado una serie de manías y supersticiones, y una de ellas tiene que ver con las catedrales. "Cuando vivía en Santiago y quería pedir algo a todos los Santos, daba tres vueltas a la catedral y ahora cada vez que voy a una nueva, lo hago en el sentido de las agujas del reloj y me va bien", reconoce.

Le va tan bien con esta superstición que, incluso, reconoce que ahora también se lo hace a los chicos que conoce. Por otro lado, por su pasión por las catedrales Marc Giró le somete a un juego en el que debe adivinar de qué catedral se trata únicamente viendo una foto de su fachada.

Por otro lado, Uclés recuerda cómo en uno de estos paseos con un chico alrededor de la catedral se desmayó, algo que le suele pasar por un sorprendente motivo: "Tengo una cosa muy rara que ni los neurólogos y los psiquiatras saben qué es y es que cuando escucho una canción y la cantan a destiempo me mareo". "Pierdo el conocimiento", detalla el escritor, que recuerda cómo ese día volvió "a los cinco minutos con las piernas en alto".

Adelanta en exclusiva su nuevo libro

Por último, David Uclés desvela a Marc Giró que tiene la segunda parte de 'La península de las casas vacías' y "será todo el franquismo". Incluso, el escritor cuenta en Cara al Show en exclusiva "una escena protagonizada por Franco.

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