Loles León, sobre las "pelis malas" que hace: "No me gustan, pero dame dinero, que me divierto mucho cuando me dan dinero, me pongo contenta"

Loles León se sincera como nunca antes y admite en Lo de Évole que en alguna ocasión a hecho alguna "peli mala" por dinero. Y punto en boca.

En una industria donde a menudo se disfraza la ambición económica de "decisiones artísticas", hay quien prefiere hablar claro y sin rodeos. Ese es el caso de Loles León, que ha vuelto a demostrar que la honestidad -y el humor- pueden ir de la mano cuando se trata de su carrera profesional.

Hay muchos actores que no reconocen que han participado en una peli "más comercial" o "mala" solo por dinero, pero Loles León no es una de ellas. "Yo lo digo: 'Sí, he hecho una peli gastronómica... pa' comer", responde con gracia a la pregunta de Jordi Évole.

Polifacética como ella sola, la que fuera 'chica Almodóvar' hoy se ha convertido en "abuela de España" y ha pasado de trabajar con Pedro Almodóvar, el director más prestigioso de España, a hacerlo con Santiago Segura, el más taquillero. Y entre medias, ha habido de todo. "Pero ¿qué? No es ilícito eso. Yo creo que es lícito todo", defiende. Y no solo "para comer".

"He pensado que voy a hacer esta película, que me tengo que cambiar la tele, que se me ha roto. Pues la hago y me compro una tele. Voy a 'Masterchef', que pagan bien y necesito este dinero porque me he quedado a dos velas...", pone como ejemplo la actriz, en referencia al famoso concurso de televisión. "Todo el mundo tiene sus mochilas, tiene a su cargo gente, negocios, hipotecas, hijos, padres que hay que ayudar...", asegura.

Es por ello que ella no ha dudado en hacer trabajos que, aunque a priori, no son los que ella hubiera preferido para su carrera. "Esta película no me viene bien, pero, bueno, ¿me vas a pagar lo que te pido? ¿Sí? Pues la hago", resume. "No me gusta nada, dame dinero. Que yo me divierto mucho cuando gano dinero. Dame dinero. Me pongo muy contenta y alegre. Porque, a lo mejor, con esa película yo tapo algún agujero. Y eso está bien. ¿No?", defiende.

Lejos de pedir disculpas por ello, León convierte su pragmatismo en una declaración de principios: trabajar también es sostener la vida cotidiana. Su mensaje, directo y sin adornos, recuerda que detrás del glamour hay facturas, responsabilidades y decisiones muy humanas. Y, en su caso, también la convicción de que ganarse la vida -con honestidad- nunca debería ser motivo de vergüenza.

