Beatriz Parera, sobre la investigación de la crisis de Ceuta: "Es evidente que va a citar a declarar al delegado del Gobierno y a su jefe de Gabinete"

La periodista Beatriz Parera aborda en Al Rojo Vivo la investigación que la jueza María Tardón está realizando sobre la crisis de Ceuta.

La jueza que investiga al delegado del Gobierno en Ceuta, María Tardón, envía la causa a la Audiencia Nacional. Ahora, la magistrada tendrá que determinar si llama a declarar o no como investigado al delegado del Gobierno en Ceuta.

La periodista, experta en Tribunales, de 'El Confidencial', Beatriz Parera, explica que "el movimiento deja muy claro una cosa que estaba ahí desde el inicio: la jueza no solamente está investigando si hubo una acción coordinada en esa entrada masiva que al inicio, según la policía, pudiera apuntar a Marruecos, sino que también está investigando si existen responsabilidades a nivel nacional en cuanto a la gestión de esa entrada masiva y el primer sitio en el que fijarse es la delegación del Gobierno".

Por otro lado, y según opina Parera, "es evidentísimo que va a citar a declarar a la persona remitida a ese jefe de Gabinete y creo que también al delegado del Gobierno, porque a raíz de la desclasificación de los documentos quedó patente que había una información muy concreta que se remitió a la Delegación de Gobierno y que no tuvo respuesta".

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