Camarero explica la subida de la inflación: "Lo que hizo Trump con la guerra de Irán es abrir una caja de Pandora"

El periodista económico José María Camarero analiza en Al Rojo Vivo las causas de que la tasa anual del IPC se haya situado en agosto en el 4,3%.

El IPC se ha disparado en agosto hasta el 4,3% por el encarecimiento de los carburantes. Por su parte, la inflación de los alimentos se mantiene contenida en agosto en el 2,3% mientras la inflación general se situó en el 4,3%.

El periodista económico José María Camarero, de ABC, señala claramente que "la causa está en esos 20 kilómetros de ese estrecho del que llevamos hablando varios meses: el estrecho de Ormuz, que es donde está el epicentro de esta situación inflacionaria que estamos viviendo desde el 28 de febrero".

Evidentemente, añade y subraya que el precio del barril de petróleo sigue disparado por encima de los 100 dólares, al igual que el precio del gas y eso se traslada a los combustibles: "Los combustibles los usamos los particulares para movernos en el día a día, pero también, y sobre todo en España, muchos transportistas, por lo tanto, eso es lo que está provocando que la inflación empezase el año en el 2 y ya esté en el 4,3%".

Así, critica que "lo que hizo Trump con esa guerra de Irán, y lo estamos viendo ahora, es abrir una caja de Pandora" porque "el problema del estrecho de Ormuz se está trasladando a otros estrechos de todo el mundo: en Yemen, en Singapur, en el Canal de Panamá, en el Canal de Suez e incluso podríamos decir que buena parte de la geopolítica de lo que está pasando en Ceuta tiene que ver con la posición del estrecho de Gibraltar. Ha abierto una caja de Pandora muy peligrosa con esa intervención", afirma Camarero.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención. *Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido