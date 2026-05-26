La entrevista completa de Marc Giró a Inma Cuesta: "Está guay cuando puedes hacer honor a tu acento"

Inma Cuesta realiza un alegato a favor de los acentos con Marc Giró en el plató de Cara al Show, donde habla sobre su personaje en la serie 'Berlín', una orgullosa andaliza, y hasta canta con Anna Castillo al ritmo de Marisol y Concha Velasco.

Con una carrera llena de grandes éxitos como 'La voz dormida', 'La novia' o 'Arde Madrid', Inma Cuesta se incorpora a la temporada final de todo un fenómeno internacional, la serie 'Berlín'. La actriz, una de las mujeres más queridas y admiradas del cine y la televisión en España, visita el plató de Cara al Show para hablar con Marc Giró sobre su aparición en la exitosa serie.

"Es la segunda entrega, por lo que si no has visto la primera parte puedes ver esta porque es otra aventura de Berlín", explica la andaluza, que destaca que "es una temporada muy ibérica porque gran parte se ha desarrollado en Sevilla, además de en Donosti y Peñíscola". Inma Cuesta explica que su personaje, Candela, es una carterista que hace "de todo": "Te roba, te echa las cartas, te baila...".

Preguntada por Marc Giró si le han robado alguna vez, la actriz explica que "por suerte no" y confiesa que ella tampoco ha robado nunca. Y es que "soy actriz e interpreto pero para mentir luego se me da fatal, finjo mal", desvela.

Una orgullosa andaluza

Por otro lado, Inma Cuesta destaca la ilusión que le hace tener un papel de una mujer andaluza. Y es que, como explica la actriz, no le suelen salir personajes de ese estilo: "Yo, que soy andaluz, no tengo tantos personajes así". Inma Cuesta explica que "normalmente, cuando vas de Madrid, te piden castellano neutro": "¿Qué es eso?, porque digo que la gente es de sitios".

"Está guay cuando puedes hacer honor a tu acento", resalta la actriz, que explica que, como tiene "buen oído", castellaniza bien. Tan bien, que, incluso, hay gente que no sabe que es andaluza. "Me ha llegado a pasar que me dijeron, 'qué bien haces de andaluza' y pensé, 'si es que lo soy'", recuerda Inma Cuesta, que destaca que "en muchos sitios" hace castellano neutro.

El problema en el rodaje

Inma Cuesta explica el problema que sufrió en el rodaje de la serie 'Berlín' cuando su personaje tenía que interactuar con Pomelo, un conejo. "Yo tengo alergia a algunos animales, entre ellos, el gato, me encierras con un gato y yo muero", explica la actriz, que destaca cómo en el rodaje tuvo que tener a un conejo "en la cara o el pecho": "Salí de allí que me moría, me empezó a picar la nariz, me costaba un poco respirar...".

"Entendí que había un problema con el conejo, pero ya era tarde porque me tenía que hacer toda la temporada", recuerda la actriz, que explica que tuvo que rodar con el conejo con "cariño, pero a distancia y con antiestamínico". "¿Has hecho la serie drogada?", pregunta Marc Giró a Inma Cuesta, que contesta en el vídeo: "Drogada un poquito".

El arte de Inma Cuesta

Como en la serie 'Berlín' "hay mucha obra de arte y tiene mucha importancia el arte", Marc Giró propone a la actriz a "jugar a 'Oídos sordos art edition'". S trata de un juego en el que ambos deben adivinar el nombre de los cuadros que tiene el otro, ¿el problema? que no podrán escucharles porque tendrán unos cascos de inhibición de sonido.

"Esto no es verdad lo que hay aquí liada", destaca Inma Cuesta al escuchar la música de los casos y destaca a Marc Giró: "Maricón, ¿qué es esto?". Por su parte, Marc Giró le dice a la actriz que el cuadro que tiene que adivinar es 'Qué linda polla', sin embargo, Inma Cuesta entiende que le ha dicho "ella está empotrada". Un cómico momento que desata las risas del plató. "Ojalá", destaca el presentador a la actriz, que sigue intentando adivinar el cuadro y cree que se llama "Polla de la India". Finalmente, destaca "ella tiene una linda polla", algo que da "por bueno" Marc Giró.

El acento

Por otro lado, Marc Giró pregunta a Inma Cuesta sobre cómo es eso de que su mujer no la entienda a veces cuando habla: "Eso pasa mucho, pero son palabras que yo digo", explica Inma Cuesta, que destaca que dice muchas cosas que decía su abuela: "Soy de un pueblo muy pequeño de Jaén, y yo soy muy de pueblo". Eso sí, la actriz de 'Berlín' señala que, normalmente, esas palabras que dice "están en el diccionario".

"Dime algún andalucismo y yo te dijo en catalán", pide Marc Giró a la andaluza, que le suelta: "Zancajoso". Algo que al presentador de Cara al Show le suena a "hijo de puta". Sin embargo, la actriz explica que significa ir "con malas pintas". Otra de las expresiones que le dice a Marc Giró es "estás más seco que una támara". Algo que hace reír al presentador: "Madre, cómo estás de faltona conmigo".

A cantar con Anna Castillo

Como Inma Cuesta tenía de referentes a Concha Velasco, Marisol y Rocío Dúrcal, Marc Giró propone a Inma Cuesta a participar en un divertido reto junto a Anna Castillo: el 'Caraoke'. "Se trata de que consigamos hacer una estrofa entera con estos micrófonos, cantando una frase de ellas, pero algunos micrófonos han sido manipulados y suenan mal", explica Marc Giró, que destaca que los tres tendrán que "adivinar cuáles funcionan mal y evitarlos". Desde 'Estando contigo' a 'Mamá, quiero ser artista', para terminar con el 'Wannabe' de las Spice Girls.

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