Shakira llega a Madrid con su 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour': 12 días de conciertos en un estadio que reunirá moda, gastronomía y literatura

Los detalles El Estadio Shakira acogerá cada día a 50.000 personas que podrán disfrutar de 12 horas de experiencia.

El Estadio Shakira en Villaverde, Madrid, se transformará en una ciudad efímera para acoger a 50.000 personas durante 12 días en el Iberdrola Music. Este evento, parte de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', ofrecerá conciertos y actividades variadas. Además del escenario principal, habrá ocho espacios adicionales con 12 horas de experiencias inmersivas. Los asistentes podrán disfrutar de un taller de moda, un mercado gastronómico, una biblioteca con autoras como Elisabeth Benavent y Rosa Montero, un museo de Shakira y una zona infantil. Los precios oscilan entre 73,5 y 700 euros, convirtiéndose en la gira más taquillera de un artista latino. Artistas como Nathy Peluso y Amaia también actuarán.

Es toda una ciudad efímera, como la de Gabriel García Márquez en 'Cien años de soledad '. Pero en este caso, muy latina. El Estadio Shakira está a punto de acoger a 50.000 personas durante 12 días en este recinto de Iberdrola Music, en Villaverde, Madrid.

Se trata de un espacio donde celebrar 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' y que ofrecerá multitud de actividades para todos los gustos. Además del escenario en el que se celebrarán los conciertos, habrá ocho recintos más que ofrecerán 12 horas de experiencia inmersiva.

Contará con un taller por el que pasear entre prendas de última moda, un mercado para disfrutar de la mejor gastronomía o una biblioteca donde se podrá disfrutar hablando con autoras de éxito como Elisabeth Benavent o Rosa Montero.

También habrá un museo de Shakira, una zona habilitada para los más pequeños (que la cantante ha diseñado junto a sus hijos, Milan y Sasha) e incluso una sala para seguir la fiesta después de la actuación.

Una experiencia cultural completa que cuesta desde los 73,5 euros para los que quieren disfrutar desde la grada hasta 700 euros para los más VIPS. Se ha convertido ya en la gira más taquillera de la historia de un artista latino.

La cantante colombiana es la principal protagonista, pero no será la única voz presente. Artistas como Nathy Peluso, Amaia o Guitarrica de la Fuente también se subirán a ese escenario. Una ciudad cultural completa que convertirá Madrid, en Macondo.

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