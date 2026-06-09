La entrevista completa de Marc Giró a Ricardo Darín en la que habla de la violencia machista y Argentina: "¿Qué nos pasa a los hombres?"

Ricardo Darín visita Cara al Show y repasa teatro, familia y actualidad en una charla con Marc Giró donde conviven humor, anécdotas virales, reflexión política y momentos emotivos, desde Bad Bunny hasta Argentina, pasando por Úrsula Corberó.

Teatro, televisión, humor, política, nietos, Argentina… y Úrsula Corberó. Ricardo Darín se sienta como invitado en Cara al Show y Marc Giró no deja un solo tema en el tintero, como no podía ser de otra manera.

Darín llega al programa para hablar de 'Escenas de la vida conyugal', una obra que lleva más de una década girando por escenarios y que ahora vuelve a las tablas en nuestro país. A partir de ahí, la conversación se despliega con naturalidad hacia su forma de estar en el mundo: su gusto por la música -entre el rock y la electrónica-, su uso casi ritual como despertador emocional por las mañanas y, sobre todo, su declarada resistencia a madrugar.

Donosti y la jeta de Darín

Ricardo Darín protagoniza el cartel de la 47ª edición del Festival de San Sebastián. Y no es casual: es uno de los actores más queridos en nuestro país, pese a haber nacido al otro lado del Atlántico. Giró celebra el reconocimiento con entusiasmo, mientras Darín lo recibe con cierta incomodidad al verse convertido en "imagen oficial" y, sobre todo, al comprobar su propia "jeta" en primer plano. Por suerte, según él mismo reconoce, el "collage" le "favorece".

Bad Bunny, la 'Casita y Úrsula Corberó

Como era de esperar, el presentador aprovecha cualquier rendija para recordar que él también estuvo allí, en la 'Casita' de Bad Bunny… igual que Úrsula, la nuera del invitado.

"Pobrecita, me contó que lo pasó fatal", comenta Darín. Úrsula ha sido madre recientemente y se encontraba en pleno periodo de lactancia, así que el concierto le jugó una mala pasada. "Empezó a sentir 'pum, pum, pum'", describe Ricardo mientras acompaña la explicación con un gesto inequívoco de manos, dejando claro que la situación era... fisiológicamente imparable.

Giró, por su parte, asiente con comprensión absoluta, porque -según insinúa con ¿elegancia?- algo parecido le ocurrió a él. O al menos eso deja caer.

El teatro

De la 'Casita' volvemos al escenario con 'Escenas de la vida conyugal', una obra en la que el actor ha ido acumulando rituales, anécdotas y sistemas de supervivencia escénica durante más de diez años.

El público, los móviles y la atención compartida forman parte de un mismo ecosistema teatral. Entre bromas, Darín describe la necesidad de mantener una disciplina férrea en sala, como si el teatro fuese un espacio donde la concentración tuviera que protegerse activamente de las distracciones contemporáneas. "Tenemos un rayo láser que fulmina móviles", comenta que suele decir antes de empezar. Aunque, por desgracia, no ha encontrado aún la forma de hacerlo realidad.

Y ese rayo láser tampoco le habría venido mal para algún que otro murciélago ocasional.

Cuarenta años de amor

A diferencia de lo que sucede en la obra, Darín puede presumir de haber construido una historia de amor sólida en la vida real. Lleva ya 40 años junto a Florencia Bas y, cuando Giró le pregunta por el secreto, la respuesta es tan simple como contundente: "es ella".

"Cómo sois los argentinos, tenéis la palabra justa para que caigamos como moscas", bromea el presentador. El momento se convierte en una pequeña celebración compartida en plató, con risas y complicidad generalizada.

Darín también reflexiona sobre la edad y esa frontera simbólica entre los 69 y los 70, que aborda con ironía, tratando la plenitud como un estado más mental que numérico... y, según deja caer, también sexual.

Argentina: política y violencia

El tono cambia cuando Ricardo Darín aborda la situación social y política de Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Más que una opinión cerrada, aparece una mezcla de preocupación y desconcierto ante un escenario marcado por la polarización y la incertidumbre.

El actor reflexiona especialmente sobre la violencia machista tras el asesinato de Agostina Vega: "La situación es tremenda. Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente los hombres, la ciudadanía y la humanidad pensemos cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados de otros que están peor de la cabeza". Darín recuerda que Agostina fue secuestrada, violada, asesinada, descuartizada y enterrada, presuntamente por un hombre previamente denunciado por violencia machista.

Marc Giró también interviene con rotundidad: "El caso de Agostina Vega demuestra que negar la violencia machista, como hace la ultraderecha y el fascismo, acaba en muerte. Son antifeministas".

Ricardo Darín, abuelo

El tramo final recupera el tono más liviano, con referencias familiares, escenas domésticas y algún que otro juego sobre asados que demuestra que es un argentino de pro. El hijo del actor, Chino Darín, aparece en alguna de las anécdotas, junto a situaciones cotidianas, como la de aquella vez que el actor se asustó tanto al entrar un ratón en casa que tuvo que subirse a una silla... y alguien lo grabó todo en vídeo.

Darín también habla de su nieto de cuatro meses y de su nuevo papel como abuelo, que asume con entusiasmo, ternura y la determinación de ejercerlo a distancia, pero con presencia constante.

El mensaje de Marc Giró a Úrsula Corberó

Cuando la conversación ya se acerca al final, el presentador no logra contener lo que llevaba tiempo rumiando. "No te lo quería decir, pero te he invitado para que vayas a Úrsula a decirle que venga a Cara al Show. Perdóname, pero me importa un pito 'El Eternauta', Argentina, la ultraderecha... no sé quién eres. ¿Quién coño es este señor?", bromea.

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