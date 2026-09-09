La entrevista completa de Marc Giró a Carmen Maura, madrina de Cara al Show: "Afortunadamente, ahora hay muchas chicas dirigiendo cine"

Carmen Maura llega al plató de Cara al Show como la madrina de la segunda temporada. La actriz repasa su época como chica Almodóvar, celebra que da vez haya más directoras mujeres y confiesa ser fan de Marc Giró y Vicky Luengo.

Carmen Maura es la primera invitada al plató de Cara al Show en el estreno de la segunda temporada. Pero, no solo eso, la exitosa actriz también es la madrina del programa presentado por Marc Giró en esta nueva temporada.

"De pie, joder, para recibir como se merece a la señora Carmen Maura", pide emocionado Marc Giró para recibir a la conocida actriz, que aparece con un sorprendente look.

El look

Carmen Maura aparece en el plató de Cara al Show con un llamativo look que ha sacado del propio programa. "Yo venía monísima, con un conjunto perfecto, pero tres horas de tren, espera en la estación, viaje a Terrasa sin avisar...", explica Carmen Maura, que confiesa que ha llegado "hecha una mierda".

"He visto esto en el camerino y digo, pues me lo pongo y que le gusta pues bien, que no le gusta, pues se aguanta", desvela Carmen Maura a Marc Giró, quien le aconseja que tiene que vetir más veces de color naranja porque le queda muy bien.

Piropos a Marc

"La verdad es que Marc Giró es superguapo", asegura Carmen Maura en el plató de Cara al Show, donde se confiesa: "Estoy aquí porque le encuentro mono, y tiene la ventaja de que habla bien para la televisión". Y es que la actriz destaca que, aunque el presentador de Cara al Show "habla rápido", vocaliza muy bien y, luego, además, dice "cosas interesantes".

Chica Almodóvar

Marc Giró confiesa en el plató de Cara al Show cómo conoció a Carmen Maura: "Nosotros nos hemos conocido porque te llamamos para que colaboraras", explica el presentador del programa, que confiesa que quiso versionar una mítica escena de la actriz en la película de Pedro Almodóvar del año 87 'La ley del deseo'.

Carmen Maura desvela en el programa los entresijos de cómo se grabó en esos años la película, se sincera sobre cómo es trabajar con Almodóvar y reacciona a la imagen de Marc Giró imitándola: "Cierra la boca, guarro".

"Separados al nacer"

La actriz y el presentador de Cara al Show tienen algunas cosas en común que les hacen pensar que son "separadas al nacer". Por ejemplo, su afición por las barbies. El director de cine Álex de la Iglesia le ha regalado una. "Podemos decir que si a Carmen maura le regalas una barbie la compras", destaca el presentador.

Rita, su perra

Otra cosa en la que se parecen ambos es en su amor por sus perritos, Rita y Terry. Carmen Maura desvela que a su perrita Rita le pone dibujos animados aunque ahora, con 14 años, esté medio ciega y sorda.

Reflexión feminista

La actriz, además, reflexiona sobre cómo las mujeres avanzan ocupando puestos de poder, aunque no a la velocidad deseada. "Me caen muy bien los tios, pero nosotras somos más completas en general y tenemos más de algunas cosas", asegura Carmen Maura, que destaca que ella nunca ha estado "acomplejada por ser chica". "Tenemos mas intuición y saber hacer, me encanta", afirma la conocida actriz, que destaca lo que el gusta ver cómo las mujeres están consiguiendo puestos de poder: "Afortunadamente, hay montones de chicas que dirigen cine".

Fan de Vicky Luengo

Marc Giró desvela la emoción de Carmen Maura fuera de cámaras cuanod le ha dicho que Vicky Luengo, la otra invitada del programa, la quería conocer. "Me ha hecho mucha ilusión", reconoce Carmen Maura, que destaca en este vídeo que "los dos protagonistas de la película 'El ser querido' están de maravilla". "Esa niña hace un trabajo superdifícil", insiste la chica Almodóvar.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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