Trump ignora los avisos sobre IA porque a lo que teme es a China: este es el poder que ganará quien resulte líder en esta carrera

El contexto Mientras que los directores de las grandes empresas dedicadas a la IA advierten al mundo de que es necesario frenar el avance de esta tecnología, el republicano hace oídos sordos.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, se rodeaba de grandes líderes tecnológicos, entre los que estaban Sam Altman, CEO de OpenAI, o Elon Musk, antiguo amigo del presidente. Ahora, esos hombres, además de Dario Amodei, CEO de Anthropic, avisan de que hay que tener cuidado con el desarrollo de la inteligencia artificial.

En concreto, avisan de que avanza demasiado rápido, preocupándoles que pueda llegar a ser incontrolable. Si bien el temor existe entre los que saben, no tanto para el republicano. Precisamente este lunes ha llegado a hablar de "una conspiración enfermiza". Y es que a Trump hay algo que le asusta más que la IA: China. Él mismo aseguró que "quien gana en IA, gana", y en este campo el gigante asiático es su gran enemigo.

Si bien la IA de EEUU es potentísima, también es muy cara y cuenta con un dueño privado. Frente a ello, la IA china, la cual en ocasiones es casi tan buena como la estadounidense, así como mucho más barata. Precisamente aquí está la clave: la IA de China no tiene dueño, pues es una tecnología abierta. Algo que hace a la china mucho más atractiva para los países de su entorno.

De esta manera, si una empresa de Asia, África o Latinoamérica necesita construir una aplicación usando IA, nadie se lo hará más barato que China. Ahora bien, la aplicación que creen no será china, pero sí dependerá de la tecnología china para seguir funcionando, otorgando un gran poder al gigante asiático. Sucede lo mismo con los móviles y el sistema Android.

Por eso, China pelea para que su sistema se convierta en el más usado, porque cuantos más usuarios tengas, más se perfecciona tu modelo. De momento, el plan le funciona, puesto que, según 'The Financial Times', en los últimos meses, DeppSeek y Zai están superando a sus rivales estadounidenses en consumo de tokens.

¿Y por qué es tan importante la IA? Pues porque es la que va a controlar la defensa, la economía, la ciberseguridad... Por eso mismo, Trump sabe que quien lidere en IA controlará el mundo. Aunque lo cierto es que China tiene una ventaja, que son las fábricas con las que logran producir, o sea, son los productores. De hecho, aplicar la IA a robots para que trabajen en sus fábricas les daría un salto cualitativo.

De esta forma, China produciría mucho más rápido, con mayor calidad y aún más barato. En este sentido, 'The Financial Times' ha confirmado que en China ya se aplican robots en fábricas de automóviles, pero también en fábricas textiles y de calzado. En definitiva, el poder chino en el mundo de los robots es absoluto, tanto que hace solo unos días, uno de sus robots humanoides fue capaz de correr más rápido los 100 metros lisos que Usain Bolt.

En definitiva, si China impone su modelo, estará presente en software de bancos, hospitales, gobiernos... Todo ello se traduce en poder y eso es lo que lleva a Trump a querer impedirlo. Eso sí, desde el gigante asiático sí que consideran necesario crear una "barrera de seguridad" ante el avance de esta tecnología, que ya ha hecho mostrar temor a los líderes de las empresas que se dedican a ella.

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