La entrevista completa a Pedro Sánchez en El Intermedio: de la crisis en Ceuta a la 'ley de nietos' y las causas judiciales que le rodean

Los detalles El presidente del Gobierno ha abordado, sobre todo, la crisis en Ceuta, sobre la que ha negado el "bulo" del chantaje de Marruecos y ha pedido "paciencia" para investigar la verdadera autoría de la entrada masiva.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido entrevistado este lunes en El Intermedio, donde El Gran Wyoming y Sandra Sabatés le han preguntado, sobre todo, por la crisis migratoria en Ceuta. También ha habido momento para abordar el freno del Supremo a la 'ley de nietos' y las causas judiciales que afectan a su familia, momento en el que ha dejado una abierta crítica al juez Peinado. Estos son todos los titulares de la entrevista:

Sánchez niega el "bulo" del chantaje de Marruecos y pide "paciencia" hasta "final de año" para "arreglar" la crisis de Ceuta

Algo más de paciencia y tiempo para investigar la verdadera autoría de la entrada masiva de migrantes a las playas de Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. Eso es lo que ha pedido este lunes el presidente del Gobierno ante la crisis humanitaria en Ceuta. Porque, según ha explicado en una entrevista en El Intermedio, no se puede hablar de una actitud pasiva por parte de Marruecos. Tampoco de un chantaje del país vecino.

Pero no solo ha vuelto a proteger la forma de actuar de Marruecos, sino que ha asegurado que su Gobierno no ha gestionado mal la crisis migratoria en Ceuta. "No diría que se ha hecho mal o no se ha hecho mal", ha asegurado, reconociendo que "estamos ante una crisis humanitaria" que tardará un tiempo en ser resuelta, pues, cumpliendo con la ley, primero hay que alojar a esos migrantes, triarlos e identificarlos para luego ver si pueden acogerse al exilio o deben ser devueltos a sus países de origen.

Sánchez descarta que Marruecos le esté chantajeando y niega que la entrada masiva a Ceuta esté relacionada con el espionaje de Pegasus

Sánchez ha insistido este lunes en que "a día de hoy no hay información que de una manera sólida plantee la autoría por parte de Marruecos" en la llegada masiva de migrantes a Ceuta, y ha negado que la crisis acaecida en la ciudad autónoma sea un chantaje o que esté relacionada con el espionaje de Pegasus.

"La información que tenemos es que en las redes sociales se propagó una versión tergiversada de una sentencia en la que se decía que se podía llegar a España a nado y no se iba a permitir la devolución en frontera", ha indicado el presidente del Gobierno en una entrevista en El Intermedio.

Pedro Sánchez minimiza el aviso por WhatsApp del CNI sobre Ceuta: "No son prueba de que hubo una alerta"

Sánchez ha afirmado que los WhatsApp "no son prueba de que hubiera alertas. A mi juicio es más bien al contrario". Así se ha pronunciado a raíz de los mensajes a través de esa aplicación del CNI a Delegación del Gobierno de Ceuta alertando de que en redes había "un llamamiento para asalto por valla y mar" que se recoge en los informes desclasificados.

El presidente ha reseñado en una entrevista en El Intermedio que "los ciudadanos tienen que saber que cuando hay información de inteligencia en un país serio como es España, lo que se hace es elaborar informes de inteligencia y compartirlos con los superiores, en este caso con los responsables políticos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y el resto de los miembros del Gobierno para actuar".

Sánchez responde a un ceutí y desmonta el "bulo" del chantaje de Marruecos: "Para una serie de Netflix está bien, pero la realidad tiene que construirse en base a hechos"

En su entrevista ha abordado con profundidad la crisis migratoria de Ceuta, pero también ha respondido a algunas preguntas de los ciudadanos ceutíes. Uno de ellos, Antonio, le pregunta por los motivos de su tibieza con el Gobierno de Marruecos. El presidente del Gobierno defiende que las relaciones con el país vecino "tienen que estar basadas en el respeto y en los hechos, no en las elucubraciones y la desconsideración".

A propósito de esto, desmiente lo que él llama "bulos" que dicen que Marruecos tendría información delicada del presidente tras el hackeo de su móvil: "Para una serie de Netflix, está bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos", afirma.

Sánchez critica "un cambio" en la lealtad de Vivas respecto a 2021: "Hay un interés por parte de PP y Vox de utilizar la crisis para desgastar al Gobierno"

El presidente del Gobierno ha considerado que se ha producido un cambio a peor a la hora de colaborar con el Ejecutivo ceutí para poder encontrar una solución a la crisis migratoria actual. Así de contundente se ha mostrado este lunes, en una entrevista en El Intermedio. Y es que, según ha explicado, no se han encontrado con la misma lealtad y colaboración que en ocasiones anteriores. En 2021 se vivió una situación similar, con otra entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, y entonces todo fue más fluido. Por lo que Sánchez no ha dudado en afirmar: "Yo he notado un cambio".

"Todas las crisis que hemos tenido que gestionar durante estos años las he trabajado siempre con la misma actitud de unidad y de lealtad institucional. Y cuando se boicotea precisamente esa unidad y lealtad institucional, en este caso, se están boicoteando los intereses de Ceuta", ha dicho el presidente en una clara alusión a las críticas presentadas por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y por parte del PP.

Sánchez, tras el freno del Supremo a la 'ley de nietos': "La pregunta que hay que hacerse de verdad es si se puede suspender un derecho esencial a 400.000 españoles"

Sánchez ha criticado las denuncias presentadas por Vox y el PP que han llevado al freno de la 'ley de nietos', después de que el Tribunal Supremo haya suspendido cautelarmente el derecho a voto de personas beneficiadas por la norma. El presidente del Gobierno ha asegurado que "la pregunta que hay que hacerse es: ¿De verdad puede suspenderse un derecho esencial como es el derecho al voto a 400.000 españoles?".

El líder socialista ha criticado la utilización de la ley por parte de esas dos formaciones y ha recordado que la Ley de Memoria Democrática entró en vigor en 2022 y, en todo este tiempo, "no ha habido ningún problema". "Fuimos a votar en 2023, se ha votado en las elecciones autonómicas que hemos tenido este año, y no ha habido ningún problema", ha aseverado. Por eso, ha apuntado que "no hay que temer al voto, hay que temer a aquellos partidos que pretenden cercenar y suprimir un derecho esencial de la ciudadanía como es el derecho a votar".

Pedro Sánchez cree que el juez Peinado "ha hecho mucho daño a la Justicia": "No será recordado por haber sido imparcial"

Sánchez ha defendido este lunes la "independencia" de la Justicia y ha afirmado que "hay jueces que hacen bien su trabajo y hay jueces que, efectivamente, no lo hacen". Tras esto, sin embargo, ha criticado abiertamente al magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha instruido la causa contra su mujer, Begoña Gómez, por su actividad profesional.

"Peinado ha hecho mucho daño a la Justicia", ha dicho Sánchez durante una entrevista en El Intermedio. "No va a ser recordado por sus instrucciones ni por haber sido un juez imparcial", ha continuado.

Pedro Sánchez cree que volverá a ganar las elecciones: "En 2027, al día siguiente, veremos a PP y Vox pidiendo un adelanto electoral"

Uno de los temas que más dudas genera actualmente sobre Sánchez es cuándo se van a celebrar las próximas elecciones generales. El presidente del Gobierno ha sido muy claro, señalando que estas tendrán lugar en 2027.

"Cuando gobierna la izquierda también duran cuatro años las legislaturas", expone. Sánchez indica que van a presentar los Presupuestos Generales del Estado y, después, el valorará todos los apoyos parlamentarios con los que cuenta "para sacar adelante otros proyectos de ley".

Wyoming pregunta Sánchez cuándo recomendará sus libros en TikTok: "Cuando me des uno y, además, firmado con dedicatoria"

Al inicio del encuentro, el presentador del programa ha aprovechado para hacer una solicitud al presidente del Gobierno. "Empecemos por lo importante", le ha dicho Wyoming, "usted hace recomendaciones en redes sociales: ¿cuándo va a recomendar mis libros?". "Cuando me des uno y, además, firmado con dedicatoria", ha respondido Sánchez. "Eso está hecho", le ha dicho el presentador.

Y como ha dicho El Gran Wyoming al concluir la entrevista: "Hasta la próxima, mucha suerte y fuerza porque moralmente debe ser complicado su papel".

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