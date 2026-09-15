Urquizu pide a Vivas que además de hacer oposición al PSOE hable con su partido para que le ayude en Ceuta: "El PP no puede mirar para otro lado"

El sociólogo Ignacio Urquizu asegura que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también tiene "parte de responsabilidad" en la gestión de la crisis, no solo por ser el presidente de la ciudad autónoma, sino porque "su partido gobierna en muchas comunidades autónomas".

Mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era entrevistado en laSexta por el Gran Wyoming y Sandra Sabater, Juan Jesús Vivas hablaba con Pablo Motos, en Antena 3. Vivas exigió "claridad" al Gobierno ante la crisis de Ceuta y cargó contra el Ejecutivo: "No es lógico que no haya dimitido nadie salvo el jefe de Gabinete de la Delegación por una pelea con el delegado".

Sin embargo, el sociólogo y miembro del PSOE Ignacio Urquizu cree que el presidente de la ciudad autónoma debería hacer algo más que oposición: "Vivas tiene una parte de responsabilidad y no solo porque es el presidente de la ciudad autónoma, sino porque pertenece a un partido político que gobierna en muchas comunidades autónomas".

Por ende, subraya que "podía hablar con sus compañeros de partido para que le ayudaran, por lo menos en la gestión de los menores, que es una gestión que él tiene encomendada en la ciudad autónoma y no vemos que pida nada a su partido ni a sus compañeros para que le echen una mano".

De este modo, cree que Vivas, "además de hacer oposición al PSOE, que es lo que estaba haciendo también en parte de sus intervenciones, lo que podía es hablar con su partido para que ponga alguna solución sobre la mesa y que le ayuden un poco más": "El PP no puede mirar para otro lado en esta situación porque gobierna en muchos lugares y porque tiene recursos para atender a muchos de estos menores", concluye Urquizu.

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