La entrevista completa de Antonio Orozco en Cara al Show: "Para poder escribir, hay que vivir"

Antonio Orozco visita Cara al Show para anunciar que hará un parón hasta 2029 cuando termine 'La Gira de Tu Vida', desvelar detalles de su nuevo proyecto inspirado en 'Bodas de sangre', de Lorca, y presentar a Lulu, la perrita que ha cambiado su vida tras una dura pérdida.

Antonio Orozco se sienta frente a Marc Giró para confesar que, después de 26 años sobre los escenarios, sigue sintiendo el mismo vértigo que cuando comenzó. El cantante ha explicado que el título de 'La gira de Tu Vida' responde a un cambio de perspectiva respecto a su anterior tour. Tras comprobar que miles de personas se quedaron sin entrada para 'La Gira de Mi Vida', decidió convertir el nuevo espectáculo en un homenaje a su público.

A través de la iniciativa 'Las Champions Orozco', pidió a sus seguidores que eligieran sus canciones favoritas y, con sus votos, construyó el repertorio definitivo. "Esta gira es de la vida de la gente. No es tanto una gira de mi vida, sino de la vida de la gente", ha asegurado el cantante.

El artista también ha sorprendido al anunciar que, cuando concluya la gira el próximo mes de diciembre en Barcelona, hará un parón de "al menos dos años y medio" de los escenarios en España. Orozco ha aclarado que no se trata de una retirada, sino de una pausa necesaria para volver con nuevas historias que contar. "No nos retiramos, pero para poder escribir, hay que vivir o, al menos, intentarlo", ha explicado, adelantando que su intención es regresar en 2029 "si la salud lo permite".

Durante la entrevista, Orozco también ha hablado de uno de los aspectos más desconocidos de su vida como artista: la soledad tras los conciertos. El cantante ha reconocido que evita dormir en hoteles porque representan el vacío que llega después de bajarse del escenario. Además, ha contado entre risas que lleva 334 días estudiando inglés para poder conversar con la "amiga especial" de su hijo, una situación que le hizo sentirse incapaz de participar en las comidas familiares.

El cantante también ha desvelado otro de sus proyectos más personales anunciando que "lleva tres años" trabajando en un musical basado en 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca, cuya música ya ha terminado de componer y que espera estrenar entre 2027 y 2028.

Además, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche al hablar de Lulu, la cachorra que llegó a su vida tras la pérdida de su anterior perra y que incluso ha irrumpido por sorpresa en el plató. La entrevista ha concluido con dos divertidos retos: un juego en inglés y una prueba para comprobar si era capaz de reconocer a un cantante profesional sin escuchar una sola nota, únicamente guiándose por su intuición.

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