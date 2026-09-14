Alerta por espionaje en la OTAN: retiran la habilitación de seguridad a un militar español tras conocer por Tinder a una espía rusa

Los detalles Fuentes de Defensa y de la Armada han confirmado esta historia a laSexta, aunque insisten en que "no pudo probarse nada". Aun así, al militar español se le retiró la habilitación de seguridad y tuvo que volver a España desde Reino Unido tras ser investigado por espionaje en la OTAN.

En 2024, un comandante español en la base de Northwood, Reino Unido, inició una relación amorosa a través de Tinder con Jaina White, una mujer rusa sospechosa de ser espía de Vladímir Putin. Aunque no se probó nada, el militar fue suspendido y regresó a España, perdiendo su habilitación de seguridad. La relación generó una alerta en la OTAN y una investigación debido a la posibilidad de acceso a información clasificada. Jaina niega las acusaciones y asegura ser víctima de discriminación por su origen ruso. La OTAN y España llevaron a cabo investigaciones que concluyeron con la retirada de su acceso a la base.

Les vamos a contar una historia de amor que empezó en 2024, pero que hemos conocido este mismo lunes por 'The Telegraph'. Una relación que empezó por Tinder y que unió a un militar español con una mujer rusa y que, ahora sabemos, se trataba de una posible espía de Vladímir Putin. Por ello, el comandante, destinado en Northwood, Reino Unido, fue suspendido y regresó a España.

Fuentes de Defensa y de la Armada han confirmado esta historia a laSexta, aunque insisten en que "no pudo probarse nada". Aun así, al militar español se le retiró la habilitación de seguridad y tuvo que volver a España. Según han explicado, se le quitó la posibilidad de acceder a lugares y a documentación de carácter reservado, recordando que existen varios tipos de habilitaciones de seguridad.

Eso sí, es importante destacar que no les consta que se le inhabilitase o degradase tras conocer esta relación amorosa con una presunta espía rusa. Argumentan que nunca se pudo probar nada, aunque provocara una alerta de seguridad en la OTAN y una investigación sobre este comandante español del Mando Naval de la OTAN en Reino Unido.

La OTAN no ha querido añadir más: que el compromiso es proteger al personal y la información clasificada por seguridad de la alianza.

La polémica relación empezó en 2024

Pero, para entender mejor este suceso, como hemos dicho al inicio de esta información, tenemos que contarles cómo empezó y se desarrolló esta relación. Un amor prohibido que ha despertado mucha polémica.

Ella se llama Jaina White y a punto ha estado de generar una crisis internacional. Vivía al este de Londres, en Romford, y niega todas las acusaciones de espionaje. Es más, asegura que lo que está viviendo es un ataque de discriminación por ser de origen ruso. Aficionada al tiro, acude al campo de tiro en Basildon, Essex.

En la base militar británica de Northwood, en el cuartel general militar de las Fuerzas Armadas británicas del condado inglés de Hertfordshire, trabajaba un comandante español del Mando Naval de la OTAN en Reino Unido. Se dedican a supervisar los submarinos y buques de guerra rusos que patrullan las aguas del Reino Unido y rastrean los petroleros sujetos a sanciones.

Allí destinado, conoce por la aplicación de citas Tinder a una mujer que resultó ser una espía rusa: Jaina White. Empiezan en octubre de 2024 y en Navidad de ese mismo año surgen las primeras sospechas cuando la invitan a una fiesta de Navidad junto al español en el comedor de suboficiales y personal de alta graduación de Northwood. Se le gestionó un pase de un día a la base militar.

También llegó a acompañar al militar al principal centro de mando de operaciones marítimas y al cuartel general de alta disponibilidad de la OTAN en Oeiras (Portugal), mientras él asistía allí a un acto relacionado con la defensa.

Pese a que ella siempre ha mantenido que cuando acompañó al militar español hasta la base no accedió a zonas restringidas, tiempo después, el 26 de agosto, trató de volver a entrar en Northwood aun sin tener la acreditación necesaria. Además, ha trascendido una fotografía en la que se ve a la mujer vestida con un uniforme de piloto de la Armada.

Investigación en la OTAN

Tanto la OTAN como España realizaron sendas investigaciones que acabaron con la retirada de su habilitación. Cuando en junio se informa al oficial de mando de la base de esto, se le retira el acceso "a la espera del resultado de las investigaciones".

El 23 de junio de 2025 se envió una notificación formal por escrito al JEM del MARCOM, un oficial superior de la Armada Española. Se le aparta de la base en el verano de 2025 y este oficial superior de la Armada, casado y padre de dos hijos, aunque separado poco antes de iniciar su relación con la espía, tuvo que volver a España.

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