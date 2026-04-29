La entrevista completa de Marc Giró a Najwa Nimri en Cara al Show: "No estoy aquí para dar ejemplo a nadie"

Najwa Nimri visita el plató de Cara al Show para presentar la segunda temporada de 'Punto Nemo' y cuenta, además de alguna anécdota de rodaje con un compañero que se hizo "el paria" con ella, algunas de sus reflexiones más profundas acerca de su profesión y su forma de ser. También se atreve a jugar con Marc Giró y un guante de látex.

"Es una de las actrices con más personalidad de nuestro país. Hoy viene a presentar la temporada final de 'Punto Nemo'", anuncia Marc Giró para dar la bienvenida a Najwa Nimri, la segunda invitada de la noche, con ese tono de quien ya sabe que lo que viene nos va a dejar con la boca abierta.

Najwa aterriza en Cara al Show, el nuevo programa de laSexta que arrasa en prime time, bailando al ritmo de la Giró's Boy Band y se detiene un momento para admirar el nuevo plató, donde el presentador hace ahora su magia cada martes por la noche en la cadena de Atresmedia.

La contrabandista que hablaba ruso

Los dos entran rápido en materia: Marc señala que la nueva temporada de 'Punto Nemo' es aún más trepidante que la anterior, en gran parte, gracias a ella.

Su personaje, Joana, es presentado como una "comandante contrabandista despiadada". Najwa añade un matiz más: "Y habla ruso". Así, Joana poco tiene que ver con ella, al menos en lo de dominar ese idioma. Lo que sí comparten es una 'afición'. "He hecho contrabando de muchas cosas, soy una chamarilera", reconoce con naturalidad.

Ella enseó a su hijo a vender cuando tenía 14 años. "Es una cosa que tendríamos que enseñar a nuestros hijos directamente, a 'chamarilear'", suelta, como quien propone una nueva asignatura troncal. Y se autodefine con precisión poética: "Empresaria, pero bajonera. Cobro en B".

También cuenta que tuvo que aprender a hablar ruso en dos semanas para dar vida a su personaje: "Me dijeron que solo tenía que pegar tiros y me pasaron al final un tocho de texto". La mitad, en ruso. Sin embargo, todo lo que aprende en su trabajo suele quedarse olvidado en algún rincón de su cerebro. Bueno, todo no: "Con los personajes, se te quedan las taras y se te van los superpoderes".

"No estoy aquí para dar ejemplo a nadie. No soy ejemplar en ninguna de mis facetas", remata. Eso sí, reconoce que tiene que enseñarle al chiquillo, ya mayor de edad, que "hay veces que las cosas se hacen gratis".

Las anécdotas de 'Punto Nemo'

Cuando le toca resumir 'Punto Nemo', lo hace tan bien que Marc Giró le aplaude. Otros invitados suelen acabar hechos unos "líos patateros". "Menos mal que nos lo has contado, porque el tráiler no se entiende", comenta tras ver el vídeo promocional de la serie. De ella (y de otras producciones), la actriz acumula muchas anécdotas: desde diseñar ella misma el vestuario de Joana con un chándal propio, hasta los problemas con el látex en condiciones extremas y el polvo de talco como herramienta de supervivencia.

El actor que hizo "el paria" con ella y se quedó "doblado"

Entre todo lo que cuenta del rodaje, detalla de una manera muy detallada lo que le ocurrió con uno de sus compañero. "A los chicos les da mucha rabia cuando puedes con ellos. En realidad, no puedes con ellos, pero por guion pone que tienes que ganarles. Y eso les jode muchísimo", comienza a relatar. "El ruso, que era mayor pero tenía fuerza, me levanta con un subfusil. Yo le dije: 'qué fuerte estás, toma ya'", rememora. Cuando iban a hacer otra toma, se encontró a su compañero aullando de dolor.

Lo que le ocurrió a su colega es que le había dado un tirón en el ombligo. "Había hecho tanto esfuerzo haciendo el paria conmigo que luego se quedó doblado", cuenta entre risas la actriz.

Juegos y risas en Cara al Show

Entre confesiones, deja una para el recuerdo: ha elegido el programa de Cara al Show como su único escenario televisivo en estos últimos tiempos. "Solo contigo", le dice a Marc, algo que llena al presentador de orgullo.

Tras este emotivo momento, la actriz rememora cómo entró en la profesión casi por casualidad. "Joder, ¿cómo se puede soñar con eso? ¿A quién se le ocurre?", dice aún hoy. Un novio suyo la apuntó a una academia para tenerla entretenida. Allí conoció al profesor Layton, quien le dio una lección de interpretación que nunca ha olvidado: "Cuando mires, mira". Una máxima que ha llevado hasta el extremo en su profesión: "Cuando comes, comes, pero cuando follas, no follas".

El momento competitivo llega con el juego del 'latéxou', donde Najwa pasa de invitada a campeona olímpica gracias a los polvos de talco y a aquel traje de látex imposible de enfundarse que tuvo que vestir en alguna ocasión en pantalla. Mientras Marc presume de experiencia -"soy experto en látex y no quiero entrar en detalles"-, ella ya le está dando una paliza.

También habla largo y tendido de sus "problemillas" con ciertos sonidos, como la cucharilla girando sin parar en el café, a pesar de haber afirmado, como le recuerda Marc Giró, "con todo su papo" que no tiene ninguna particularidad.

El segundo juego de la noche llega gracias a la IA, donde demuestra ser casi una experta al acertar prácticamente todas las respuestas, incluso cuando aparece su propia fotografía.

Como no podía ser de otra manera, antes de despedirse, Giró le hace un regalo muy especial, consciente de que no es una gran 'descorchadora': un sacacorchos del que incluso hace una demostración en directo.

Tras contar cómo su perro Bala casi arruina su casa por culpa de una mala digestión y una 'Roomba' que decide ponerse a trabajar por su cuenta, Najwa dice adiós al ritmo de 'Creep' de Radiohead, interpretada por la fantástica banda que acompaña a Giró cada noche.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró.