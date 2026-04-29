Pedro Almodóvar firma un pleno en el reto musical de Marc Giró en Cara al Show

El presentador de Cara al Show somete al cineasta a un divertido juego: adivinar canciones de sus películas solo a través de la mímica.

Como en cada programa, Marc Giró reta al invitado a un juego. Esta vez, bajo el nombre '¿Qué he hecho yo para merecer gestos?', Pedro Almodóvar pone a prueba su memoria cinematográfica en un reto donde tendrá que reconocer canciones icónicas de su filmografía sin poder escucharlas.

Equipados con cascos inhibidores de sonido, Almodóvar y Giró deben adivinar los temas únicamente a partir de la interpretación gestual del artista escénico Pere Faura.

La primera prueba arranca con 'Piensa en mí', interpretada por Chavela Vargas. Le sigue 'Lo dudo', del trío Los Panchos, y el juego culmina con un himno reconocible para varias generaciones: 'Resistiré', del Dúo Dinámico.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo se han desenvuelto Giró y Almodóvar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.