'¿Qué he hecho yo para merecer gestos?'
Pedro Almodóvar firma un pleno en el reto musical de Marc Giró en Cara al Show
El presentador de Cara al Show somete al cineasta a un divertido juego: adivinar canciones de sus películas solo a través de la mímica.
Como en cada programa, Marc Giró reta al invitado a un juego. Esta vez, bajo el nombre '¿Qué he hecho yo para merecer gestos?', Pedro Almodóvar pone a prueba su memoria cinematográfica en un reto donde tendrá que reconocer canciones icónicas de su filmografía sin poder escucharlas.
Equipados con cascos inhibidores de sonido, Almodóvar y Giró deben adivinar los temas únicamente a partir de la interpretación gestual del artista escénico Pere Faura.
La primera prueba arranca con 'Piensa en mí', interpretada por Chavela Vargas. Le sigue 'Lo dudo', del trío Los Panchos, y el juego culmina con un himno reconocible para varias generaciones: 'Resistiré', del Dúo Dinámico.
En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo se han desenvuelto Giró y Almodóvar.
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