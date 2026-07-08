La entrevista completa de Quim Gutiérrez: de descubrir que salió con una prima de Marc Giró a demostrar sus conocimientos sobre aves y anatomía

Quim Gutiérrez visita 'Cara al Show' para presentar 'Haciendo amigos', su nueva película dirigida por David Marqués. Además, habla de su trabajo con Pedro Almodóvar, comparte su pasión por la ornitología y lanza un mensaje de apoyo a las educadoras infantiles.

De 'Haciendo amigos' a unas mechas inolvidables. El actor visita 'Cara al Show' en el cierre de temporada para hablar de su último proyect y recuerda cómo trabajar junto a un reparto formado por personas con discapacidad le hizo romper con los prejuicios con los que llegó al rodaje.

"Pensaba que tendría que colocarme en otro sitio para trabajar con personas con discapacidad y me bastaron tres minutos para ruborizarme más yo de lo que me decía él a mí, que no al revés", ha confesado el catalán, asegurando que esa experiencia le hizo cambiar rápidamente su perspectiva "rompiendo con las ideas preconcebidas que tenía".

El elogio de Marc Giró y su primera vez en Cannes

Uno de los momentos más divertidos de la charla ha llegado cuando Marc Giró ha comparado a Quim Gutiérrez con Cary Grant, un halago que el actor ha recibido con humildad antes de revelar que José Luis Garci ya le había hecho esa misma comparación. También ha recordado su debut en el Festival de Cannes con 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, una experiencia que ha resumido como "Lloret de Mar, pero con mucho dinero". Además, ha explicado cómo fue su primer encuentro con el director manchego y la conexión que surgió entre ambos.

Anécdotas, métodos de actor y una confesión inesperada

La entrevista ha dejado otras divertidas anécdotas, como la inesperada revelación de Marc Giró al contar que Quim fue novio de una prima suya cuando ambos eran adolescentes. El actor también recuerda cómo preparó su papel en 'AzulOscuroCasiNegro', llegando incluso a hacerse pasar por "estudiante de la UNED" para entrevistar a porteros y construir un personaje lo más realista posible.

Un mensaje como padre y un divertido reto final

En la recta final del programa, Quim Gutiérrez ha aprovechado su altavoz para mostrar su apoyo a la huelga de las educadoras del primer ciclo de Educación Infantil, defendiendo la importancia de la etapa de 0 a 3 años y reclamando mejores condiciones laborales para el sector. Además, ha compartido algunas de sus curiosidades cotidianas, como el sistema que utiliza en casa para reducir el uso del móvil.

Como cierre de entrevista, Marc Giró ha puesto a prueba la pasión por la ornitología del catalán con en el divertido juego 'Pecho palomo', donde ha demostrado sus conocimientos sobre aves y anatomía.

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