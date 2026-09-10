La entrevista completa de Gonzo en 'Cara al Show' con Marc Giró: de 'Salvados' a sus curiosos contactos del móvil

Gonzo se convierte en el segundo invitado de la nueva temporada de 'Cara al Show' para hablar del regreso de 'Salvados' donde adelanta uno de los próximos programas junto a Joaquín Reyes: "Es la primera vez que sale serio".

'Salvados' regresa con su temporada número 18 y lo ha hecho con un especial dedicado a Rita Barberá, diez años después de su muerte. "Abandonada por los suyos, encerrada en su casa, vilipendiada, con todo lo que fue", recuerda el periodista, que considera que su historia también refleja "lo feo de la política" y la tendencia a acercarse a alguien "cuando brilla" y darle la espalda "cuando quema".

Sin embargo, Marc Giró pregunta a Gonzo por las críticas recibidas en redes por no haber elegido Ceuta como escenario del primer programa. El periodista defiende la decisión del equipo y asegura que las redes no pueden condicionar el trabajo.

"Si hubiéramos estado nos hubieran afeado igual", sostiene Gonzo, que reconoce que "a las críticas, sobre todo en redes, no les puedes hacer caso" cuando llegan a generar una "preocupación excesiva". El periodista reivindica además el trabajo del equipo de 'Salvados', formado por "treinta y pico personas", y asegura que la decisión de comenzar con Rita Barberá responde a que era la mejor opción para el programa.

Desde su experiencia como reportero, Gonzo hace una reflexión sobre la forma de mostrar determinadas realidades en televisión. Para el periodista, una cosa es contar el sufrimiento y otra utilizarlo simplemente como escenario. "Cuando la calle es sufrimiento, cuando la playa del Trampolín es sufrimiento, cuando tú utilizas el sufrimiento como fondo de plano, simplemente como eso, ahí me empieza a chirriar", explica. "Es algo que me provoca rechazo", sentencia.

Joaquín Reyes, próximo invitado de 'Salvados'

Gonzo también adelanta uno de los próximos programas de la temporada: Joaquín Reyes será su compañero en una entrega muy diferente.

Ambos realizarán un viaje por carretera desde Albacete hasta Murcia mientras hablan de la vida, la fama, la paternidad y cómo afrontan llegar a los 50 años. "Es la primera vez que se le ve serio en televisión", adelanta Gonzo entre risas.

Jugando a 'Salva a dos'

Marc Giró somete a Gonzo al juego 'Salva a dos', en el que tiene que elegir qué personajes entrevistaría en 'Salvados'. En uno de los duelos, el periodista debe escoger entre Felipe VI y Letizia o Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador. Gonzo se queda con los reyes de España."Prefiero los de verdad a los que aspiran a palacios", ríe el periodista.

La elección le lleva además a recordar su entrevista con Ayuso y las condiciones que tuvo que aceptar. Según explica, solo dispuso de 40 minutos "en bruto", desde que se sentó hasta que se levantó, y asegura que hubo "mucha norma" para poder realizar la entrevista.

"Cuando se levantó y se fue me quedaron la mitad de las cosas por poder preguntar y que luego no pude profundizar", recuerda. Una experiencia tras la que asegura haber aprendido que "es mejor dejarlo" cuando las condiciones no permiten desarrollar una conversación con normalidad.

Los curiosos nombres de sus contactos

Gonzo también sorprende a Marc Giró al desvelar cómo guarda en su teléfono los números de algunos rostros conocidos. La estrategia surgió después de conocer el caso de Paula Vázquez, cuyo número se filtró y que llegó a sufrir el acoso de una persona hasta que tuvo que cambiar de teléfono.

"Ese día pensé que si alguien me robaba el teléfono, a mucha gente que les tengo aprecio les jodo la vida", explica. Desde entonces, utiliza motes o referencias para identificar a sus contactos sin poner directamente sus nombres.

Así, Marc Giró aparece como "marido inmobiliaria Barcelona", Arturo Valls como "piso Fallas Valencia", Borja Iglesias como "el Wyoming del Celta Media" y Alejandro Sanz como "Alejandro de Jesús".

Su obsesión por preparar un buen café

El periodista reconoce que se ha convertido en un apasionado del buen café, desde cómo prepararlo correctamente hasta defender su particular ritual cafetero: "Soy un cateto y nací en cuna pobre, pero a hacer cafés no me gana ni Dios". Una afición que le hace sentirse, según sus propias palabras, "rico, pero no de pasta, de cuna".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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