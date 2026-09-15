El mundo del deporte femenino carga contra el último anuncio de Sydney Sweeney: "Dejen de sexualizar a las mujeres"

Los detalles "No deberíamos tener que quitarnos la ropa para convencer a los hombres de que las mujeres pertenecen a los deportes", han señalado las deportistas tras tachar de "indignante" el anuncio.

Sydney Sweeney enfrenta críticas por su participación en una campaña publicitaria de Norvig, una empresa de apuestas, donde aparece prácticamente desnuda usando elementos deportivos para cubrirse. La campaña ha generado indignación, especialmente entre mujeres del deporte de élite. La exnadadora olímpica Ariarne Titmus y la gimnasta mexicana Natalia Escalera han expresado su descontento, denunciando la sexualización del deporte femenino. La campeona de boxeo Skye Nicolson y la triatleta Jenna Gwinn también han criticado el anuncio. Sweeney, accionista de Norvig, respondió compartiendo imágenes de deportistas que posaron desnudos, defendiendo su participación en el proceso creativo de la campaña.

Sydney Sweeney vuelve a estar en el centro de la polémica. Después del escándalo por su anuncio de los vaqueros de American Eagle y el revuelo en redes sociales por la colección de su firma de lencería lanzada para celebrar sus cumpleaños, la actriz vuelve a estar en el ojo del huracán por la campaña de Norvig, una empresa de apuestas.

El anuncio muestra a la intérprete, de 29 años, prácticamente desnuda, utilizando distintos elementos relacionados con el deporte para cubrir su cuerpo. La campaña ha provocado una reacción especialmente contundente entre mujeres vinculadas al deporte de élite.

Una de las deportistas que no ha dudado en mostrar su indignación en redes ha sido la exnadadora olímpica Ariarne Titmus, que ha criticado de forma tajante que se sexualice el deporte femenino.

"No puedo describir la rabia que siento al ver esto. No solo es una bofetada para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su oficio, sino para todas las mujeres que disfrutan del deporte por lo que realmente es: trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia… Pensaba que este tipo de marketing "absurdo" era cosa del pasado", ha destacado.

Por su parte, la gimnasta mexicana Natalia Escalera ha señalado que se trata de un anuncio "indignante". "Ver que lo deportes femeninos se comercializan una vez más a través de la mirada masculina se siente como un enorme paso atrás. No deberíamos tener que quitarnos la ropa para convencer a los hombres de que las mujeres pertenecen a los deportes o que sólo vale la pena mirarnos si mostramos suficiente piel", ha destacado.

La campeona mundial de boxeo, Skye Nicolson ha pedido que "dejen de sexualizar a las mujeres en el deporte". "Hay una gran diferencia entre parecer 'sexy' porque haces deporte y usar el sexo para vender 'deporte'. Es una falta de respeto hacia las deportistas que dedican su vida al deporte y hacia las mujeres que han roto barreras durante generaciones, para luego ridiculizarlo usando un símbolo sexual con lenguaje e imágenes sugerentes en un anuncio sobre deporte", ha criticado.

Además, muchas deportistas han subido vídeos donde muestran sus entrenamientos o carreras con el mensaje "así es como se ve el deporte".

La triatleta Jenna Gwinn ha dejado claro que el lugar de la mujer en la industria del deporte es "como atleta, reportera o entrenadora". "No sexualizar cuerpos para un anuncio de apuestas deportivas dirigido a hombres. Las mujeres pertenecen a la industria del deporte sin ser sexualizadas", ha zanjado.

Sydney Sweeney responde a las críticas

Al ver las reacciones que ha generado la campaña publicitaria, la actriz se ha pronunciado en sus redes sociales llenando sus stories de Instagram de fotos de portadas con reconocidos deportistas que posaron desnudos para diversos reportajes. Entre esas imágenes se puede ver a Serena Williams, Ronda Rousey, Megan Rapinoe o Myles Garret.

Sin embargo, en esas ocasiones se buscaba celebrar el cuerpo de los deportistas como una herramienta de trabajo, fuerza y reflejo de su sacrificio, donde también había diversidad de cuerpos.

Sweeney es accionista y socia estratégica de Novig, y estuvo implicada en el proceso creativo de la nueva campaña publicitaria.

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