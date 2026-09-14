Guerra en Irán, en directo | Trump: "Nos iremos, a no ser que decidamos quedarnos con el petróleo, como en Venezuela

Irán denuncia el bloqueo de Estados Unidos: la población no puede acceder a alimentos y medicamentos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, denunció este domingo que la guerra de Estados Unidos contra su país bloquea el acceso de la población a "alimentos y medicamentos", en referencia al recrudecimiento de las sanciones y el bloqueo naval de Washington contra Teherán. "Si son humanos, ¿por qué privan a la población de acceso al agua, los alimentos y los medicamentos?", dijo el mandatario en una publicación en su cuenta de X.

El mandatario ha reprochado a Estados Unidos emprender "una guerra contra las infraestructuras civiles, los recursos alimentarios y los medios de subsistencia de la población". "Si los estadounidenses son guerreros, que se enfrenten a nuestras fuerzas militares valientes", agregó Pezeshkian, quien reiteró que el pueblo iraní "no puede ser intimidado" y que el país persa "no se rendirá" ante tales presiones.

Pezeshkian ha reconocido recientemente en un discurso en el Foro Económico de los BRICS en Nueva Delhi, que su país se ha enfrentado a sanciones generalizadas en los últimos años, pero que "en los últimos meses estas presiones han entrado en una fase mucho más difícil y peligrosa con la agresión militar de Estados Unidos y del régimen israelí contra la República Islámica de Irán". La inflación interanual en Irán se situó en agosto en el 89%, y en alimentos y bebidas en el 127,5%.