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Guerra en Irán, en directo | Trump: "Nos iremos, a no ser que decidamos quedarnos con el petróleo, como en Venezuela
Entretanto, Irán y los países del golfo Pérsico han acordado posponer, aún sin fecha, la reunión prevista para hoy en Omán en la que planeaban abordar rutas seguras de navegación en el estrecho de Ormuz.
Irán denuncia el bloqueo de Estados Unidos: la población no puede acceder a alimentos y medicamentos
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, denunció este domingo que la guerra de Estados Unidos contra su país bloquea el acceso de la población a "alimentos y medicamentos", en referencia al recrudecimiento de las sanciones y el bloqueo naval de Washington contra Teherán. "Si son humanos, ¿por qué privan a la población de acceso al agua, los alimentos y los medicamentos?", dijo el mandatario en una publicación en su cuenta de X.
El mandatario ha reprochado a Estados Unidos emprender "una guerra contra las infraestructuras civiles, los recursos alimentarios y los medios de subsistencia de la población". "Si los estadounidenses son guerreros, que se enfrenten a nuestras fuerzas militares valientes", agregó Pezeshkian, quien reiteró que el pueblo iraní "no puede ser intimidado" y que el país persa "no se rendirá" ante tales presiones.
Pezeshkian ha reconocido recientemente en un discurso en el Foro Económico de los BRICS en Nueva Delhi, que su país se ha enfrentado a sanciones generalizadas en los últimos años, pero que "en los últimos meses estas presiones han entrado en una fase mucho más difícil y peligrosa con la agresión militar de Estados Unidos y del régimen israelí contra la República Islámica de Irán". La inflación interanual en Irán se situó en agosto en el 89%, y en alimentos y bebidas en el 127,5%.
La reunión sobre el estrecho de Ormuz prevista para hoy en Omán, pospuesta
Irán y países del golfo Pérsico ha acordado posponer aún sin nueva fecha anunciada la reunión que estaba prevista para este lunes en Omán, en la que planeaban abordar rutas seguras de navegación en el estrecho de Ormuz, informó el ministro de Exteriores omaní, Badr al-Busaidi. "En aras del consenso, la reunión regional en Salalah ha sido pospuesta. Seguimos comprometidos con fomentar el diálogo que apoye la estabilidad y la cooperación duradera en nuestra región", anunció en X el canciller del sultanato omaní.
Donald Trump: "Nos iremos [de Irán], a no ser que decidamos quedarnos con el petróleo, como en Venezuela"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado este domingo la posibilidad de "quedarse" en Irán y "quedarse con el petróleo, como en Venezuela", en lugar de replegar a las fuerzas norteamericanas desplegadas alrededor de la República Islámica tras un hipotético fin de la guerra que en la última semana ha insistido en situar en torno a las elecciones de medio mandato estadounidenses, las 'midterms', el próximo 3 de noviembre.
"Al final nos iremos. A menos que decidamos quedarnos y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela", ha declarado ante los medios de comunicación reunidos ante su visita al Irish Open de golf, celebrado en Doonbeg, en la costa occidental de Irlanda.
El inquilino de la Casa Blanca ha insinuado este escenario tras ser preguntado acerca de una reunión planeada inicialmente para el lunes entre los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo --Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, y Qatar--, Irak e Irán. "No me importa. Es cosa suya", ha declarado antes de mostrar cierta aprobación por el encuentro si así "son felices" los países involucrados, añadiendo, eso sí, a Israel.