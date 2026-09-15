Llamazares carga contra el alcalde de Oviedo por sus palabras sobre el ataque de los ultras: "Es inaceptable decir que es una anécdota; es una agresión fascista"

Gaspar Llamazares reclama una respuesta contundente tras la agresión de dos militantes de izquierdas en Oviedo y pide que los responsables sean identificados y puestos a disposición judicial.

Gaspar Llamazares, el portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, ha intervenido en Al Rojo Vivo para analizar lo ocurrido en Oviedo durante las últimas horas, después de que dos militantes de izquierdas fueran brutalmente agredidos durante las fiestas de San Mateo.

Los hechos se produjeron cuando un grupo de jóvenes ultras atacó a los dos militantes, que llevaban banderas arcoíris, al grito de "rojos, maricones". La agresión provocó una fuerte polémica, especialmente después de las declaraciones del alcalde de Oviedo, que calificó lo ocurrido como "una anécdota".

Llamazares ha criticado duramente las palabras del alcalde y ha reclamado una respuesta institucional contundente: "A veces ha ocurrido que el alcalde ha banalizado otras ocasiones que merecían una mayor reflexión y una intervención, una declaración más matizada. En este caso, las declaraciones son inaceptables, porque es inaceptable decir que es una anécdota, porque es inaceptable decir que hay dos partes".

"Es una agresión fascista que además no es nueva, que forma parte de un proceso y de un proyecto que tiene como finalidad imponer mediante la violencia. Y, en definitiva, no es una anécdota porque tememos que este proceso, si no lo paramos, continúe", ha señalado.

Ante esta situación, Llamazares ha pedido que se reúna la Junta de Seguridad para abordar lo ocurrido y garantizar que los responsables sean identificados y puestos a disposición de la Justicia. "Nosotros lo que pedimos a la Junta de Seguridad es que se reúna, que aborde el tema, que despeje cualquier incógnita que haya en esta materia. Por ejemplo, que se identifique a los que han sido responsables, que están grabados y que, por otra parte, se prevenga que en San Mateo, en el Ayuntamiento de Oviedo y en nuestro país la extrema derecha, la ultraderecha, no se enseñoree de las calles y el escuadrón violento no sea quien dicte la situación en municipios como Oviedo", ha afirmado.

Sobre las actuaciones que esperan por parte de las instituciones, Llamazares ha destacado que la delegada del Gobierno ya ha anunciado una investigación: "Ayer mismo la delegada del Gobierno ha anunciado una investigación a fondo en la materia. Esperamos que la investigación se produzca y cuanto antes se ponga a estos individuos en manos de la Justicia".

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha insistido en la gravedad de los hechos y en la necesidad de una respuesta clara por parte de las instituciones. "Creemos que ha sido evidente que ha sido una paliza muy violenta, que ha sido una agresión al grito de, bueno, pues de todos los tópicos de las fuerzas del odio y que, en nuestra opinión, requiere una respuesta clara y contundente por parte de las instituciones, de la Delegación del Gobierno y también por parte del propio Ayuntamiento", ha apuntado.

Por último, Llamazares ha reclamado al alcalde de Oviedo que rectifique sus declaraciones: "Nosotros lo que le hemos exigido al alcalde es que rectifique, porque esas declaraciones no representan a Oviedo".

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