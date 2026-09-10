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"Es mi actriz"

Victoria Luengo, emocionada al coincidir con Carmen Maura en 'Cara al Show': "Es un regalo que me diga que le gusta mi trabajo"

Victoria Luengo ha vivido uno de esos encuentros que quedan para siempre en la memoria de una actriz durante su visita a 'Cara al Show' al coincidir inesperadamente con Carmen Maura.

Victoria Luengo, emocionada al coincidir con Carmen Maura en 'Cara al Show': "Es un regalo que me diga que le gusta mi trabajo"

'El ser querido', la película protagonizada por Victoria Luengo y Javier Bardem y dirigida por Rodrigo Sorogoyen, está cosechando elogios de la crítica. Un recibimiento que la actriz está viviendo con especial emoción. Uno de ellos es Carmen Maura, con quien no sabía que iba a coincidir en el plató de 'Cara al Show'.

"Me he encontrado con Carmen Maura, mi actriz, mi referente, ¡todo!", ha confesado la intérprete, dejando clara su admiración, una actriz de la que he visto "todo su trabajo, una y otra vez". Sin embargo, lo que ha convertido este momento en algo todavía más especial han sido las palabras que Carmen Maura le ha dedicado. "Ha sido alucinante que me diga que le gusta el mío. Ha sido un regalo", ha reconocido.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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