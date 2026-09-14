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Investigación por feminicidio

Claudia es la última víctima de la Universidad de Morelos (México): otras dos estudiantes han sido asesinadas en los últimos meses

Los detalles La gobernadora del Estado de Morelos asegura que darán con el responsable, aunque un testigo de los hechos ha criticado la tardanza de las autoridades en responder al aviso.

La española asesinada en México, Claudia Tacoronte
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El asesinato de la española Claudia Tacoronte, de 21 años, en México, se investiga como un feminicidio, pero son pocos más los datos que han trascendido sobre el suceso.

La joven apenas llevaba un mes en el país centroamericano. Estaba de intercambio con la Universidad Autónoma de Morelos y el sábado un individuo la asaltó en plena noche.

Ella había ido a una fiesta en la Casa de la Cultura de Cuautla, a 100 kilómetros de la capital. El asesino la siguió y, según medios mexicanos, la víctima intentó refugiarse en el edificio cultural. Sin embargo, el hombre la alcanzó y la mató a puñaladas.

Madoni fue testigo de los hechos. Junto a él, varias personas intentaron salvar a Claudia, pero ya era demasiado tarde. Consiguió grabar los minutos posteriores al asesinato. Incluso vio escapar al agresor y dio una descripción a la policía.

"Alcanzamos a ver a la chica gritar y el fulano corrió para allá gritando. Ella se encuentra en un estado muy feo. Está dentro de la Casa de la Cultura, pero el sujeto se fue para acá, para la calle de los Pinos. Trae sudadera blanca, mochila oscura, hirió a una mujer", se escucha a Madoni.

Tardanza en responder

El testigo, que sigue muy afectado por lo ocurrido, ha criticado en una entrevista en Más Vale Tarde la falta de respuesta de los servicios de emergencias y las autoridades. "Tardaron más de media hora en dar respuesta", dice en el vídeo que grabó el día del suceso.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado el asesinato como un "lamentable homicidio". Por su parte, la gobernadora del Estado de Morelos, Margarita González, ha mandado sus condolencias a la familia de la víctima y afirma estar en contacto directo con el Consulado de España en México.

Asimismo, ha asegurado que se va a dar con el "responsable" y a "hacer justicia". "Como Gobierno del Estado desde el primer minuto estamos dando seguimiento para encontrar al culpable. Estoy segura que vamos a dar con el responsable y vamos a hacer justicia", ha indicado en un breve mensaje de vídeo.

Asimismo, el discal general de Morelos, Fernando Blumenkron, ha declarado que "la Fiscalía intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio".

Las autoridades buscan sin descanso al agresor de Claudia, cuya muerte no es un hecho aislado. Hace unos meses otras dos estudiantes de la misma Universidad de Morelos fueron también asesinadas.

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