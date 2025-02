Guerra Ucrania - Rusia | Putin asegura que nadie ha excluido a Kyiv de las negociaciones de paz

Putin sugiere que el ataque ucraniano al oleoducto del Caspio fue coordinado por Bruselas El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sugirió este miércoles que el ataque ucraniano a una estación de bombeo del Consorcio del Oleoducto del Caspio (COC), clave para las exportaciones a Europa, fue coordinado por Bruselas. "Si lo analizamos desde un punto de vista puramente formal, parece algún tipo de acción coordinada. Pero no me lo quiero creer. Es una coincidencia. Es solo que los europeos siguen su propio camino y no prestan atención a lo que está sucediendo. EFE Compartir en X

Putin dice que hay que preparar bien la reunión con Trump para que dé resultados El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este miércoles tener ganas de reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero subrayó que este encuentro hay que prepararlo de tal forma que "dé resultados". "Tenemos el deseo de celebrar esa reunión. Me gustaría celebrar esta reunión. Pero hay que prepararla para que dé resultados", subrayó el jefe del Kremlin en San Petersburgo, donde se encuentra en un viaje de trabajo. "Con gusto me reuniré con Donald, hace tiempo que no nos vemos. No tenemos ningún tipo de relación personal, pero durante los cuatro años que fue presidente nos reunimos y ampliamente debatimos sobre nuestras relaciones intergubernamentales", dijo, al añadir que "con gusto me reuniría con él incluso hoy, y creo que él también". EFE Compartir en X

Putin valora positivamente las negociaciones en Riad para rebajar la tensión con EEUU El presidente ruso, Vladímir Putin, valoró hoy positivamente las negociaciones entre representantes rusos y estadounidenses en la capital saudí, Riad, que consideró vitales para aumentar la confianza entre ambas potencias y alcanzar un arreglo político para el conflicto en Ucrania. "Las valoro altamente [las conversaciones]. Hay resultados (...) Concedemos prioridad a la situación en Ucrania", dijo Putin a la prensa en San Petersburgo, donde se encuentra en viaje de trabajo. EFE Compartir en X

Kazajistán tratará con Ucrania el ataque a un oleoducto clave para exportar crudo a Europa Kazajistán abordará con Ucrania el bombardeo del oleoducto por el que exporta el grueso de su petróleo a Europa a través del mar Caspio, informó este miércoles a EFE el portavoz kazajo de Exteriores, Aibek Smadiyárov. "Esta cuestión es muy importante para la economía kazaja, por lo tanto y como es normal, discutiremos sobre esta situación con la parte ucraniana a través de los canales diplomáticos", declaró. EFE Compartir en X

Letonia debate un eventual envío de tropas para garantizar un acuerdo de paz en Ucrania La primera ministra letona, Evika Silina, dijo el miércoles que su Gobierno había debatido la posibilidad de enviar tropas a Ucrania para garantizar la seguridad del país tras un alto el fuego con Rusia o un acuerdo de paz. En rueda de prensa, Silina reveló que su Gobierno había debatido el envío de soldados a Ucrania durante la sesión a puerta cerrada de la reunión gubernamental de este martes, dedicada en gran parte a cuestiones de defensa y seguridad. "Ayer, en una sesión a puerta cerrada, hablamos de cuál sería una fuerza proporcionada (de una unidad militar) si fuera necesario enviar una a Ucrania", dijo. Recalcó que, "sin duda necesitamos tener garantías claras si vamos a hacer algo así, cómo nos aseguraremos de que estos soldados nuestros estén protegidos y sus derechos representados, incluso en caso de cualquier conflicto". EFE Compartir en X

Putin asegura que nadie ha excluido a Ucrania de las negociaciones de paz El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este martes, tras las conversaciones ruso-estadounidenses en Riad, que nadie ha excluido a Ucrania de las negociaciones de paz. "Durante la conversación telefónica [el presidente de EEUU, Donald] Trump me dijo que puede confirmar, por supuesto, que EEUU parte de que el proceso negociador transcurrirá con participación de Rusia y Ucrania. Nadie excluye a Ucrania de este proceso", dijo Putin a la prensa en San Petersburgo, donde se encuentra en viaje de trabajo. EFE Compartir en X

