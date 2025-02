¿El envío de tropas a Ucrania, sobre la mesa?: estos son los países europeos que apoyan y se oponen a un despliegue tras la paz

El encuentro entre Estados Unidos (EEUU) y Rusia en la capital de Arabia Saudí para fortalecer su relaciones a costa de alcanzar la paz en Ucrania ha dejado clara una de las líneas rojas de los rusos. Su ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, ha asegurado que no quieren ni oír hablar del envío de tropas de la OTAN o europeas. Si bien esta es una de las opciones con las que cuenta Europa para satisfacer su deseo de lograr una paz con garantías de seguridad y duradera para Ucrania. Una opción con la que no todos están de acuerdo.

Prueba de ello, son los posicionamientos de los asistentes a la cumbre informal de urgencia que celebró en París este lunes Emmanuel Macron que se fueron desvelando antes y después del encuentro. Un escenario de división que se suma a la marginación a la que los ha sometido la nueva Administración Trump, negociando de forma directa con Rusia sin nadie más que mediadores saudíes.

Por un lado, un grupo de hasta once países se muestran abierto a ese posible despliegue en territorio. Entre ellos, están Francia, Bélgica, Países Bajos, Hungría, Rumanía, Finlandia, República Checa, Suecia, Estonia, Lituania y Reino Unido que no pertenece a la Unión Europea (UE) y, sin embargo, es el que más proactivo se muestra.

Un posicionamiento que ha explicado este martes en Al Rojo Vivo la profesora en Ciencias Políticas, Ruth Ferrero. A sus ojos es obvio puesto que llevan "negociando toda la guerra con Ucrania y estás, a través de fondos de inversión, quedándote con las 'tierras raras'", que tanto ansía Trump. De esta manera, los británicos, al parecer, tienen muy claro sus intereses en Ucrania.

Entre aquellos que se oponen al despliegue de tropas en Ucrania está España, aunque por el momento. Según explicó este lunes tras el encuentro en París Pedro Sánchez, es prematuro plantear esa opción, puesto que el país todavía está en guerra. Línea muy similar a la esgrimida por su homólogo alemán Olaf Scholz, quien admitió que esta discusión le irrita porque todavía no ha llegado la paz. Polonia, que comparte frontera con Ucrania, ya ha dicho que de enviar soldados ni hablar. A estos tres se suman Portugal, Letonia, Finlandia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Dinamarca.

Cabe destacar que ese eventual envío de tropas se produciría en el caso de alcanzar un acuerdo de paz para el que todavía se están teniendo los primeros contactos. Eso sí, Macron ya ha ofrecido algún detalle más sobre esta posibilidad en una entrevista para 'The Financial Times'. Allí aseguró que las fuerza de seguridad europeas no estarían colocadas en una posible futura línea de alto el fuego en Ucrania sino detrás. Ahora, no obstante, habrá que esperar a que este miércoles líderes "europeos y no europeos" vuelvan a reunirse en París.