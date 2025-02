Zelenski habla con Trump para "detener la agresión de Rusia": "Queremos garantizar una paz duradera y fiable"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado que ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para empezar las conversaciones con junto con Rusia para lograr "una paz duradera y fiable" en el país y así "detener la agresión rusa".

"Como ha dicho el presidente Trump: vamos a hacerlo", ha dejado claro un Zelenski en su mensaje en su cuenta de X (antes Twitter). El presidente ucraniano ha detallado que ha podido "hablar largo y tendido" con un Trump al que le ha mostrado su disposición para "trabajar juntos a nivel de equipo y las capacidades tecnológicas de Ucrania".

"Nadie desea más la paz que Ucrania. Junto con Estados Unidos, estamos definiendo los próximos pasos para detener la agresión rusa y garantizar una paz duradera y fiable", ha añadido Zelenski, que concluye confirmando que habrá "próximas reuniones" y mantendrán el contacto en busca de esta paz.

Trump también habla con Putin

Minutos antes de confirmarse que Trump ha hablado con Zelenski, el propio Trump ha avanzado en su red social 'Truth' que ha podido hablar con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para negociar la paz en Ucrania "de inmediato". Con Putin también ha mantenido una "larga y productiva llamada telefónica" con el objetivo de "detener los millones de muertes que están teniendo lugar en la guerra entre Rusia y Ucrania".

Trump ha avanzado que ha pedido para su equipo negociador "al Secretario de Estado Marco Rubio; al Director de la CIA John Ratcliffe; al Asesor de Seguridad Nacional Michael Waltz; y al Embajador y Enviado Especial, Steve Witkoff, que dirijan las negociaciones", sobre las se muestra estar "convencido" de que "serán un éxito".

Esta llamada telefónica entre Putin y Trump ha tenido lugar mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessante, se encuentra de visita oficial en Kyiv, donde se ha reunido con el propio Zelenski, a quien ha hecho entrega de un acuerdo sobre cooperación. Respecto a ello, el presidente ucraniano ha anunciado que harán "todo lo posible para estudiar todos los detalles del documento y presentarlo en la Conferencia de Múnich", que se celebra este fin de semana en la ciudad alemana, porque dice que no quieren "perder el tiempo".

Albares: "Una guerra injusta no puede acabar con una paz injusta"

Una de las primeras reacciones que se han conocido por parte de los ministros de Exteriores europeos ha llegado por parte del ministro español, un José Manuel Albares que considera que "una guerra injusta no puede acabar con una paz injusta", remitiéndose a la Carta de la ONU.

Sus declaraciones se han producido a la entrada de una reunión entre varios ministros europeos de Exteriores en París centrada, precisamente, en las conversaciones diplomáticas en marcha sobre el conflicto

El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, considera que no es "realista" que Ucrania pueda volver a sus fronteras anteriores a 2014. "No tenemos que pensar lo que hacen otros, sino qué podemos hacer nosotros, europeos", ha opinado Albares, que insiste en que "no se puede firmar una paz sin tener en cuenta a los ucranianos, que eligieron un Gobierno democráticamente".