Las mofas de Trump sobre la ropa de Zelenski al recibirle en la Casa Blanca: "Hoy viene muy elegante"

El esfuerzo de Donald Trump y su entorno por humillar a Volodímir Zelenski empezó bastante antes de que la tensión estallara en la bronca sin precedentes que ambos mandatarios han protagonizado este viernes en el Despacho Oval. Nada más llegar a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ya recibió al líder ucraniano con comentarios burlones sobre su indumentaria.

De hecho, fue lo primero que le dijo al saludarle: "You are all dressed up", una expresión que vendría a traducirse como "qué elegante" o "qué arreglado vienes". Un 'chascarrillo' condescendiente que volvió a repetir instantes después, esta vez dirigiéndose a los periodistas que cubrían el momento: "He is all dressed up today" ["Hoy viene muy elegante"], insistía el mandatario republicano.

Desde el inicio de la invasión rusa, el presidente de Ucrania viste de forma muy austera, con ropa de estilo militar, incluso durante sus visitas oficiales a otros países, pero la mofa de Trump sobre su indumentaria no quedó ahí, sino que después, ya en el Despacho Oval, un periodista volvía a poner el foco en la ropa de Zelenski: "¿Por qué no lleva traje?", le lanzó, una impertinente pregunta que provocaba las risas del vicepresidente J.D. Vance.

"¿Por qué no lleva traje? Está al más alto nivel, en la oficina de este país y rechaza llevar un traje, ¿tiene un traje?", insistía el periodista, Brian Glenn, de la cadena ultraderechista 'Real America's Voice'.

"¿Algún problema?", replicaba el mandatario ucraniano, claramente molesto. "Muchos estadounidenses tienen problemas con que usted no respete el Despacho Oval", le espetaba el reportero. "Llevaré un traje cuando acabe esta guerra, quizá uno como el suyo, quizá algo mejor, no lo sé, ya veremos. Quizá algo más barato, gracias", zanjaba Zelenski.

Curiosamente, ni Trump ni sus periodistas afines parecen tener problema alguno cuando su fiel aliado, Elon Musk, aparece en el Despacho Oval en gorra y camiseta.