Donald Trump llama "dictador" a Zelenski: "Como no se mueva rápido, se queda sin país"

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, pasa al ataque contra su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al que este miércoles no ha dudado en llamar "dictador". Aunque también lo ha calificado como "un cómico modestamente exitoso", el 'piropo' ha durado poco, pues acto seguido le ha instado a "moverse rápido" antes de que "no quede ningún país" en pie. Lo ha hecho en una publicación en su propia red social en la que también ha habido ataques para su predecesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, y, por supuesto, contra Europa. Todo, por Ucrania.

"Piénsenlo, un comediante modestamente exitoso, Volodímir Zelenski, convenció a los Estados Unidos de gastar 350.000 millones de dólares para entrar en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar, pero una guerra que él, sin los EEUU y Trump, nunca podrá resolver", arrancaba en su duro mensaje el republicano.

Respecto a esa ayuda financiera al país invadido, Trump critica que "Estados Unidos ha gastado 200.000 millones de dólares más que Europa", además de que "el dinero de Europa está garantizado, mientras que Estados Unidos no recibirá nada a cambio". Una denuncia velada contra la negativa del mismo Zelenski de "vender" su país, tal y como, a sus ojos, pretende el magnate. Un territorio que Trump dice "no va a tener" si no "se mueve más rápido".

A renglón seguido, ha vuelto a criticar a Biden, preguntándose "¿por qué 'sleepy' Joe Biden no exigió la igualación?", siendo que "que esta guerra es mucho más importante para Europa" que para Estados Unidos. "Además de esto, Zelenski admite que la mitad del dinero que le enviamos ha 'desaparecido'", lo cual lleva al republicano a creer que "Zelenski probablemente quiere mantener el 'gravy train' en marcha". Una expresión que hace referencia a una situación en la que alguien gana mucho dinero sin apenas esfuerzos.

Volviendo a Zelenski, Trump acusa al ucraniano de negarse "a tener elecciones", dejando entrever que es porque su posición es "muy baja en las encuestas". Por ello, no duda en calificarlo como un "dictador" que "ha hecho un trabajo terrible", pues "su país está destrozado y millones [de personas] han muerto innecesariamente". Eso sí, asegura que le "encanta Ucrania".

Entonces, ha sacado pecho de que es su Administración la que está "negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia". Algo que asegura solo puede hacer él mismo y su equipo, frente a un Biden que dice "nunca lo intentó", al tiempo que ha criticado que "Europa no ha logrado traer la paz". Incluso, recuerda que existe "un gran y hermoso océano como separación" de ambos continentes. En definitiva, una prueba más del nuevo orden mundial, que con la excusa de lograr la paz en Ucrania, está diseñando con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Hace tan solo unas horas, Trump ya dejaba clara su posición frente a Ucrania con la que aseguraba sentirse "decepcionado", tras escuchar que los ucranianos "están molestos por no tener un asiento [en la mesa de negociación]", ya que para él "han tenido un asiento durante tres años y un largo tiempo antes de eso".

Unas primeras declaraciones que han derivado en una respuesta por parte de Zelenski quien ha lamentado que Trump viva en una "burbuja de desinformación", precisamente rusa. "El presidente Trump, con gran respeto a él como líder de su pueblo, al que respetamos mucho, el pueblo americano, que nos apoyan constantemente, desgraciadamente vive en este espacio de desinformación", aseguró Zelenski este miércoles.