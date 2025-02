Rusia da otro golpe diplomático al dejar a Europa fuera de la mesa de negociación para la paz en Ucrania, en la que se celebrará una reunión crucial entre Moscú y Washington este martes.

Europa, que ha estado en el centro de la crisis desde el inicio de la invasión rusa, no tendrá representación, mientras que el encuentro se centra en dos equipos: el del Kremlin, encabezado por su principal hombre en la diplomacia, Serguéi Lavrov, conocido como 'Míster no', y el del 'Team Trump', con representantes clave como Marco Rubio, Mike Waltz y Steve Witkoff.

Serguéi Lavrov: 'Míster no'

Lavrov ha sido un obstáculo constante en los esfuerzos por lograr un acuerdo, rechazando cualquier propuesta que se oponga a los intereses de Rusia. A lo largo de su carrera, ha acumulado una fama mundial por su actitud beligerante y poco diplomática, habiendo sacado de sus casillas a figuras de renombre como Colin Powell, John Kerry y Hillary Clinton. Para él, las propuestas de Europa no son más que una pérdida de tiempo, ya que considera que el bloque europeo ya tuvo su oportunidad de influir en la situación durante los años previos.

El perfil de Lavrov, descrito como "antidiplomático" por la Administración Obama, refleja a un hombre que no tiene intención de ceder ante Occidente y que constantemente culpa a la OTAN por la escalada del conflicto. 'Míster no' no es conocido por su disposición a llegar a acuerdos, sino por utilizar cada oportunidad para justificar la violación del derecho internacional por parte de Rusia.

Yuri Ushakov y Serguéi Naryshkin: el poder del Kremlin en la sombra

A su lado, Ushakov, experimentado en las complejas relaciones con Estados Unidos, y Naryshkin, el poderoso jefe del servicio de inteligencia ruso, acompañarán a Lavrov en esta misión. Ushakov, quien fue embajador de Rusia en Estados Unidos durante una década, tiene una vasta experiencia en negociaciones de alto nivel, mientras que Naryshkin, considerado uno de los hombres más misteriosos y poderosos de Rusia, supervisa una de las redes de espionaje más importantes del mundo.

Ambos han jugado un papel clave en las negociaciones de alto el fuego en Ucrania, aunque han sido testigos de la humillación pública de Naryshkin por parte de Putin, quien lo dejó en evidencia en una reunión del Consejo de Seguridad.

'Team Trump': Marco Rubio y los veteranos de guerra

En frente, el 'Team Trump' se presenta con una postura menos crítica sobre la invasión rusa que en años anteriores. El senador Marco Rubio, inicialmente firme en su oposición a la invasión, ha suavizado su postura bajo la influencia de Trump.

A su lado, Mike Waltz, un veterano de guerra, aporta disciplina y experiencia en el campo de batalla, pero no en las negociaciones diplomáticas. Completa el equipo Steve Witkoff, un empresario con experiencia en Oriente Medio y reconocido en el ámbito internacional, quien ya ha tratado el futuro de Gaza con Netanyahu.