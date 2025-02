Milei y Musk, unidos por la motosierra, presumen de recortes y se dan un baño de masas ultra

Javier Milei y Elon Musk tienen en común su amor por los recortes. Recortesque el magnate tecnológico está emprendiendo en Estados Unidos al frente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y que el ultraderechista argentino lleva por bandera con su ya famosa motosierracomo símbolo. Una motosierra que ahora ha regalado a Musk en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un cónclave trumpista que estos días se celebra en Washington.

Allí, ambos escenificaron su alianza ante su público ultra, un encuentro sorpresa que no figuraba en la agenda oficial de la conferencia, en la que está previsto que Milei intervenga el sábado. La presencia de Musk, en cambio, fue incluida en el último momento el jueves. Según un comunicado citado por Efe, ambos conversaron 45 minutos y coincidieron en su lucha por la desregulación de la economía y contra la justicia social. Además, hablaron del hallazgo de ineficacias a la llegada a sus respectivos gobiernos.

El propio Milei, que estos días está inmerso en una profunda polémica por haber promocionado -él dice que solo la difundió- una 'criptoestafa', compartía el momento de su efusivo saludo a través de X. "¡Hi, my friend!", exclamaba, antes de abrazar al millonario sudafricano y entregarle una motosierra. "Llegó la motosierra a DOGE...!!! The Chainsaw has arrived at DOGE...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió el mandatario argentino en la plataforma propiedad de Musk.

El fundador de Tesla y SpaceX, convertido en el más cercano aliado de Donald Trump, presumió después de la motosierra en su ponencia. "Milei tiene un regalo para mí", aseguró ante el público, que se puso en pie para recibirle. En ese momento entró el mandatario argentino con la motosierra, se la dio de nuevo y ambos se estrecharon la mano. Según la Presidencia argentina, es una réplica de la que Milei tiene en su despacho.