Sánchez insiste en que es "muy prematuro" hablar de enviar tropas españolas a Ucrania: "Estamos todavía en guerra"

"Todavía no estamos en ese escenario"

Si la Unión Europea lo pide, ¿España enviaría tropas a Ucrania? Es la pregunta que laSexta ha planteado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la cumbre extraordinaria de líderes europeos de este jueves en Bruselas, donde el bloque -a excepción de Hungría- ha acordado rearmarse y seguir apoyando a Kyiv. El líder socialista, sin embargo, considera "muy prematuro hablar de esos escenarios" de envío de fuerzas de paz.

"Ahora mismo estamos todavía en guerra", ha incidido el jefe del Ejecutivo, que ha defendido que "lo que tenemos que hacer ahora es ayudar a Ucrania". En este sentido, ha recordado el paquete de ayuda anunciado durante su última visita a Kyiv de 1.000 millones de euros "para ayudar a fortalecer sus capacidades militares ante la agresión de Rusia".

"Hablar de otras cosas es que me parece, de verdad... Entiendo que los periodistas hablen de ello, sé que hay algunos responsables políticos que están hablando de ello, porque estamos hablando de las garantías de seguridad, pero ¿tenemos la certeza de que Rusia quiera la paz?", ha cuestionado Sánchez, después de que tanto Franciacomo Reino Unido sí se hayan mostrado dispuestas a enviar militares. "¿Rusia quiere la paz? Porque no lo parece, siguen los ataques, sigue la guerra", ha insistido.

"Zelenski ya ha dicho que está dispuesto a aceptar una tregua con algunas condiciones, que me parecen legítimas, como por ejemplo el intercambio de prisioneros o el que los niños que sacó Putin de Ucrania vuelvan con sus familias, con sus padres y con sus madres, estamos hablando de situaciones muy dramáticas, pero es que todavía no estamos en ese escenario, es que estamos en un escenario de guerra", ha abundado.

"Nadie salvo Putin ha querido esta maldita guerra, desde luego Ucrania no la ha querido, está defendiendo su territorio, su razón de existir, que es la que quiere aniquilar Rusia", ha continuado el dirigente español. "Desde luego nosotros, los europeos, nunca hemos querido esta guerra, pero evidentemente sabemos lo que hay detrás de esta guerra y es un orden donde al final no sea lo multilateral ni el derecho internacional, ni el derecho internacional humanitario, sino que sea la ley del más fuerte lo que impere", ha agregado.

"Eso no lo podemos permitir, por la seguridad de Ucrania y por la seguridad de todos los europeos, también de los españoles", ha incidido Sánchez, que ha vuelto a rechazar "ahora mismo pensar en hipótesis". "Ojalá se puedan producir para que podamos sustanciar efectivamente esos debates, pero es que ahora mismo no estamos en eso, estamos en cómo ayudamos a Ucrania a que pueda permanecer en el frente, hacer frente al agresor y salir de esta embate fortalecido, no debilitado", ha añadido.

"Lo he dicho en otras ocasiones, he utilizado el término 'prematuro'. Definitivamente es muy prematuro hablar de esos escenarios. Creo que nuestra responsabilidad es otra: apoyar a Ucrania, que llegue en las mejores condiciones cuando epiecen a sustanciarse esas conversaciones de paz, donde Ucrania y Europa tienen lógicamente que estar presentes y luego, evidentemente se tomarán las decisiones que tengamos que tomar entre todos". "España, lógicamente, será parte de la solución", ha remachado.