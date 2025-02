Macron y Starmer se verán con Trump en la Casa Blanca en plena vorágine por las conversaciones de paz en Ucrania

Estados Unidos y Rusia han decidido empezar las conversaciones para buscar un proceso de paz en Ucrania. Lo han hecho sin Ucrania y sin Europa presentes en la mesa. Europa ha decidido responder con varios encuentros en París, con Emmanuel Macron como anfitrión, en busca de una respuesta común.

Ahora, este momento de conversaciones diplomáticas del más alto nivel vivirá un nuevo capítulo cuando, la próxima semana, los líderes de Francia y Reino Unido, Emmanuel Macron y Keir Starmer, se vean con Donald Trump para plantear la visión europea a un presidente de Estados Unidos que parece muy poco predispuesto a escuchar lo que los europeos tengan que decir.

Así lo ha confirmado el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, que ha defendido que ellos están "participando en todas las partes" antes de "enviar equipos técnicos para comenzar a hablar más detalles". Además, Trump mantendrá más reuniones que todavía no han sido especificadas.

Europa mueve ficha

Estas reuniones llegan después de los encuentros que han tenido lugar en el Palacio del Elíseo esta semana, reuniones informales que han servido para abordar el futuro de la guerra en Ucrania. En la primera de ellas, celebrada el lunes, participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que abogó por buscar una paz "justa y duradera" para los ucranianos.

Este tono constructivo, no obstante, no ha sido seguido por un Donald Trump que ha intensificado sus ataques contra Volodímir Zelenski, a quien ha llegado a llamar "dictador", comprando el discurso de su nuevo socio internacional, Vladímir Putin. El presidente estadounidense ha afirmado que si no actúa "rápido", su país podría desaparecer.

"No todo el mundo ha recibido el mensaje de que la era de una guerra sin fin, (...) que cuesta cientos de miles de millones y cuesta cientos de miles, si no millones de vidas, ha terminado. Trump ha dejado muy claro que tiene la intención de acabar con esta guerra", ha explicado Waltz en una entrevista con Fox News.