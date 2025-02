Ucrania cumple tres años de guerra contra Rusia arropada por Europa y con una paz aún lejana

A Putin no le había bastado con la adhesión de Crimea en 2014, quería más Ucrania y se estuvo preparando durante años hasta que decidió ir a por todas. Este lunes, 24 de febrero, se han cumplido tres años desde aquel jueves en el que el Ejército ruso comenzó a bombardear su país vecino. Una "operación militar especial", lo llamó el presidente ruso, quien, a sus 69 años, no tuvo reparos en invadir Ucrania. Ni tiene, aún hoy, pues acaba de decir que no cesará en sus ataques mientras no haya un acuerdo que respete los intereses de Rusia.

¿Y cuáles esos los intereses de Rusia? En estos tres años, Rusia ha tomado casi 66.000 kilómetros cuadrados de suelo ucraniano. Un territorio que no está dispuesto a ceder el Gobierno ucraniano, liderado por Volodímir Zelenski, pero que cada vez parece más difícil que se pueda recuperar. Además, a esta cifra hay que sumarle la extensión de Crimea que los rusos se anexionaron en enero de 2014. Por tanto, la cifra total que Rusia le ha robado a Ucrania sería de 108.070 kilómetros cuadrados. Lugansk, Zaporiyia, Donetsk, Jersón y Crimea. Una extensión que equivale, por ejemplo, al territorio de Bulgaria.

Miles de vidas robadas

Mientras tanto, entre 174.000 y 420.000 ciudadanos ucranianos han muerto, según UCDP, y más de seis millones viven como refugiados en el extranjero desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión por tierra, mar y aire, iniciando el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El mundo fue testigo del horror desplegado en lugares como Bucha, Mariúpul o Kramatorsk, donde se han documentado torturas y fosas comunes con cientos de cadáveres. Una masacre, la de Bucha, que Rusia nunca admitió. Culpaba a otros o hablaba de montaje, como en el bombardeo de un hospital maternal en Mariúpol, en el que varias mujeres murieron.

Una mujer embarazada es evacuada tras un ataque ruso en Mariúpol, Ucrania

Las pérdidas militares han sido catastróficas, aunque siguen siendo secretos celosamente guardados. Las estimaciones públicas occidentales basadas en informes de inteligencia varían ampliamente, pero la mayoría dice que cientos de miles han muerto o han resultado heridos en cada lado.

En el otro lado, según recoge EFE, más de 160.000 soldados rusos han muerto en estos tres años de guerra, citando a una investigación publicada este lunes por medios independientes ucranianos. Según estos medios, en 2022 murieron cerca de 20.000 soldados rusos; en 2023 esa cifra rondó los 50.000 y el pasado año ascendió a casi 100.000 muertos. Por el momento se desconoce oficialmente el número de mutilados en acción, aunque algunos medios hablan de decenas de miles de soldados que han quedado inválidos.

La tragedia ha tocado a familias en todos los rincones de Ucrania, donde los funerales militares son algo común en las principales ciudades y en pueblos lejanos. La gente está agotada por las noches de insomnio causadas por las sirenas antiaéreas.

Funeral de un militar ucraniano en abril de 2022, al principio de la guerra.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mostrado su preocupación por los 2.254 ataques documentados contra la atención sanitaria en Ucrania desde el inicio de la guerra hace tres años, y ha subrayado que a lo largo de este año se han seguido produciendo este tipo de acciones "casi a diario", provocando doce heridos y tres muertos en los 42 ataques registrados. Otro dato escalofriante es que a mediados de 2024 ya se habían realizado en torno a 100.000 amputaciones relacionadas con la guerra.

El impacto económico de la guerra

Además de las pérdidas humanas, indudablemente la guerra está teniendo un coste económico sin precedentes en el país. Hay ciudades como Mariúpol o Bajmut aboslutamente arrasadas, con hospitales y escuelas derruidas y miles de edificios dañados.

Según estimaciones del Banco Mundial, el costo total de la reconstrucción de Ucrania podría superar los 400.000 millones de dólares, una cifra que sigue en aumento a medida que la guerra continúa destruyendo activos esenciales para el funcionamiento del país. La producción del país ha descendido un 30% en este periodo y la inflación se sitúa en un altísimo 10%.

hay más de 8 millones. El desgaste también se hace notar en Rusia, donde la inflación llega al 9%.

Muere una persona en un ataque de Ucrania contra una localidad en Donetsk ocupada por Rusia

Zelenski, "orgulloso" de su pueblo, que tiene aún lejos la paz

Zelenski rendía homenaje este lunes a los caídos en combate junto a los líderes que han acudido a la cumbre de apoyo a su país, entre los que se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, entre otros. Zelenski, cuyo desgaste físico desde el inicio de la guerra se ha hecho notable cuando rememoramos algunas de sus primeras intervenciones, ha dicho estar "orgulloso" de su pueblo tras "tres años de absoluto heroísmo".

Ucrania, testigo del drama humanitario: miles de personas huyen por las fronteras o se esconden de las tropas rusas

Von der Leyen ha subrayado que está en esta fecha en Kyiv "porque hoy Ucrania es Europa". "En esta lucha por la supervivencia, no solo está en juego el destino de Ucrania, sino el destino de Europa", ha expresado a través de su perfil en la red social X, texto que ha acompañado de un vídeo de su llegada a la capital ucraniana. Ucrania se encuentra en un momento complicado después de que EEUU haya tomado el liderazgo de una supuesta negociación de la paz en Ucrania, y haya iniciado un proceso de acercamiento bilateral con Rusia. Un proceso en el que no ha incluido a Ucrania, ni a la UE, que ha arropado desde el principio al país, con medios económicos y militares, y que ahora quiere sacar la cabeza para intentar hacer contrapeso a Donald Trump.

Representantes de EEUU y Rusia se reunieron en Riad (Arabia Saudí) el pasado 18 de febrero, una conversación de 4,5 horas de conversación en las que ambas partes fijaron los términos de una reunión, sin fecha fijada entre Putin y Donald Trump. Las dos partes han acordado crear equipos para iniciar una negociación que ponga fin a la guerra.

La Unión Europea ha comprometido hasta la fecha 134.000 millones de euros en apoyo al país invadido por Rusia, recoge Reuters, un apoyo "mayor que el de cualquier otro", ha dicho Von der Leyen, en respuesta velada a las declaraciones de Trump afirmando que Estados Unidos ha aportado más fondos que la Unión Europea en estos tres años.

Dentro de este apoyo, la presidenta de la Comisión Europea ha apuntado que el próximo desembolso de 3.500 millones de euros para Ucrania llegará "en marzo" y ha abogado asimismo por "acelerar el suministro inmediato de armas y de munición", una tarea que se materializará "en las próximas semanas".

Ucrania vive además bajo la presión de seguir recibiendo el apoyo de EEUU, liderado por un presidente que echó la culpa a Zelenski de haber iniciado la guerra y que le llamó "dictador". Todo mientra Ucrania negocia un acuerdo sobre tierras raras (ricas en minerales) que está cerca de alcanzarse. Esa cesión de terreno es la exigencia planteada por Trump para seguir manteniendo el apoyo militar a Kyiv.

Sanciones a Rusia

En estos tres años, los países aliados de Ucrania han estado sumando sanción tras sanción a Rusia, con el objetivo de presionar económicamente Putin. Este mismo lunes los 27 han adoptado el decimosexto paquete de sanciones. Este último paquete incluye sus sanciones individuales con 48 personas y 35 entidades adicionales, que se suman a los casi 2.400 personas y empresas que tienen prohibida la entrada en la UE y ven congelados sus bienes en el Unión, las mayores sanciones de la historia del bloque.

En cuanto al sector comercial, la UE prohíbe las transacciones con 11 puertos y aeropuertos y retira del sistema de pagos SWIFT a 13 bancos más, han indicado las fuentes diplomáticas. Estas nuevas sanciones se alejan de una voluntad de entendimiento, según el Kremlin, que dice "no ver motivos para reanudar el diálogo con Bruselas".

Imagen de archivo de Putin.

Cerca de la UE, lejos de la OTAN

A pesar de las repetidas peticiones de Zelenski para su entrada en la OTAN, Ucrania tiene lejos ese objetivo, pues es una gran línea roja para Rusia, que ya ha advertido a la Alianza que abandone la promesa que hizo a Ucrania en 2008 para su entrada. Aun así, en la cumbre de este lunes Zelenski ha vuelto a mencionarlo. El presidente de Ucrania ha abogado por seguir dando pasos en la integración ucraniana en la UE y en la OTAN: Ucrania no sólo se merece la integración en la UE, sino también las garantías que da la OTAN", ha defendido. incluso este fin de semana se ha ofrecido a dimitir si con ello su país entra en la OTAN y se acaba la guerra.

Su entrada en la UE es un punto más factible, y para ello cuenta con el apoyo de los 27, que han expresado en repetidas ocasiones en estos tres años, si bien no hay una fecha fija para ello.