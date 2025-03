Europa se une en un plan de rearme histórico ante un orden internacional amenazado por Putin y Trump

Con la tensión propia que siempre acompaña a las grandes citas históricas arrancaba la cumbre de la Unión Europea. Los líderes de los Veintisiete se reunieron en busca de un acuerdo en Bruselas sobre los pasos a seguir en la guerra en Ucrania. Europa parece tener claro que Vladímir Putin no va a quitar su ojo de Europa ni con tregua ni con paz, y se ha visto en la necesidad de forjar un frente común que sirva para parar los pies al presidente de Rusia. Desde Ucrania se celebra, y mucho, este paso adelante de la Unión. Especialmente Volodímir Zelenski, dividido ahora entre la esperanza de los nuevos apoyos y el dolor por la actitud de desprecio y matonismo del que hasta ahora había sido su socio preferencial, Donald Trump.

Ese frente común ya cuenta con algunos números: Bruselas cree que con esta estrategia se podrán movilizar hasta 800.000 millones de euros, principalmente gracias a la flexibilidad que dará a los Estados Miembros dentro de las reglas comunitarias de déficit y deuda. No es su único recurso, pues el bloque también está trabajando con un nuevo instrumento de créditos de 150.000 millones financiado con emisiones conjuntas de deuda. La estrategia plantea también dejar que los países reorienten fondos europeos regionales a gasto en seguridad y defensa y utilizar toda la capacidad de financiación del Banco Europeo de Inversiones en este ámbito.

La fe impera en Ucrania. En las primeras horas de la cumbre, Zelenski ha sentido el apoyo del bloque, que ha trabajado por su integración. Sin ir más lejos, el presidente ucraniano llegó al evento flanqueado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y por António Costa, presidente del Consejo Europeo. Y una vez dentro, saludó a sus colegas europeos: uno de los primeros, el alemán Olaf Scholz; después, el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el español, Pedro Sánchez... y, después, Víktor Orbán, simpatizante putinista y uno de los mayores detractores de la inclusión de Ucrania en la Unión Europea.

El rearme, "un seguro de vida" para Europa

Precisamente, esta fue una de las cuestiones principales en un encuentro en el que Europa se instó a multiplicar el gasto en seguridad y defensa para poner en marcha al rearme del continente ante lo que ya se ha definido no pocas veces como "amenaza existencial", la que representa la agresión de Rusia sobre Ucrania y, también, ante el giro de Estados Unidos con respecto a esta guerra desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Hubo un espaldarazo unánime al plan de incremento presupuestario en defensa a nivel continental. Incluida España, que entiende este plan como "un seguro de vida". Así lo ha expresado Sánchez, que iba más allá: "Nos va la vida en ello".

Tanto es así que el líder del Ejecutivo ya ha anunciado su intención de llegar al 2% de su PIB en gasto en defensa antes de 2029. Así lo trasladará a los líderes de los grupos parlamentarios -menos Vox- en la reunión que mantendrá con ellos la próxima semana. No le resultará complicado, dado que en esta materia se vio una sintonía casi total en el encuentro europeo. Tal es el escenario a corto plazo que se vislumbra en Europa que no hubo capital que no apoyara el rearme. Sí hubo, como era de esperar, más problemas en lo relativo a Ucrania.

En concreto, en el capítulo sobre el apoyo militar a Ucrania, del que se desmarcó Hungría. Los jefes de Estado y de Gobierno apoyan "seguir incrementando de manera sustancial el gasto en la seguridad y defensa de Europa", al tiempo que respaldan el plan para "rearmar" el continente que presentó recientemente la Comisión Europea. En lo que sí están de acuerdo todos los países de la Unión es en la necesidad de rearmar Europa. Todos, aunque algunos con más entusiasmo que otros, apoyan el ambicioso plan de Von der Leyen para reforzar los ejércitos europeos. Además, el gobierno francés ha anunciado que el próximo martes acogerá una reunión de todos los jefes de Estado Mayor de todos los países que quieren contribuir a la paz. España también estará en esa reunión.

El 'paraguas nuclear' de Macron

Lo que no se trató en ese Consejo Europeo extraordinario es la oferta de Macron para poner a disposición de Europa su arsenal nuclear. El primer ministro francés se ha erigido como unos de los líderes europeos más combativos frente a Putin y por eso se reunió en solitario con Zelenski este jueves. Era otra de las imágenes potentes de la tarde en Bruselas. Allí, el presidente ucraniano agradeció en persona a Macron su discurso de la víspera.

La tensión entre París y Moscú está en máximos después de las palabras y el tono de Macron en esa intervención. El mandatario galo conoce bien a Putin: está convencido de que no se detendrá en Ucrania y, lo que es más, considera a Rusia una amenaza. Por eso ofrece a Francia como 'paraguas nuclear'de Europa. Un ofrecimiento ante el que Putin ha usado a Napoleón Bonaparte para amenazar a Macron.

El Kremlin recordaba este jueves al Elíseo que Napoleón fue derrotado en Rusia, en 1812. Macron le respondía, a su vez, acusando a Rusia de ser una potencia "imperialista revisionista" y al propio Putin, de incumplir acuerdos de paz. "Es un contrasentido histórico: Napoleón hacía conquistas y la única potencia imperial que veo ahora en Europa se llama Rusia. Es un imperialista revisionista de la historia e identidad de los pueblos", aseveró.