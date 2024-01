Pablo Ojeda ha sorprendido a Iñaki López en Más Vale Tarde preparando una receta muy sencilla para celebrar la llegada de los Reyes Magos. En concreto, el nutricionista ha explicado cómo preparar unos dátiles con nueces y chocolate líquido.

Un plato que parece haber encantado al presentador, que no ha dudado en llevárselo a la mesa del plató para compartirlo con el resto de sus compañeros. Sin embargo, mientras se trasladaba de un espacio a otro, no ha podido evitar comentar la postura que tenía Lotero Ochando.

"Pareces Cayetana Álvarez de Toledo si lo estiras un poco más", ha indicado Iñaki López al ver cómo alargaba el cuello. "Es que quiero saber qué me traes", le ha confesado Loreto Ochando.