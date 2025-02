Feijóo sale en defensa de Abascal tras la foto viral difundida por Puente que resultó estar manipulada

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, compartió un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que mostraba una imagen de Santiago Abascal en la que el líder de Vox aparece de puntillas junto a Marine Le Pen. "Barba puntiaguda para que nadie se dé cuenta de que no tiene barbilla. De puntillas porque Le Pen es más alta que él. Camisas tres tallas más pequeñas para lucir musculitos. Y nulas apariciones públicas para que nadie se dé cuenta de su cerebro vacío. Acomplejado de manual", acompañaba su mensaje, publicado en la mañana del domingo.

Lo cierto es que esta imagen del ministro está manipulada. La imagen real fue difundida por Vox el viernes a mediodía, cuando Abascal presidió la reunión de los líderes del grupo ultra con el objetivo, dicen, de "restaurar el poder de Europa", así como "la grandeza y soberanía de las naciones europeas".

El propio Santiago Abascal ha ironizado con el mensaje de Puente este lunes durante una comparecencia, en la que, antes de comenzar, ha preguntado a los presentes si tenían "algo para estar un poco más alto sin tener que ponerme de puntillas".

Lejos de apagar sus ataques, Puente mantuvo su tradicional ofensiva tuitera, 'agradeciendo' a los seguidores de Abascal por aumentar las visualizaciones del tuit hasta superar los dos millones (actualmente roza los cinco millones de visualizaciones). "Observo que al facherío, lo que más le molesta del tuit es lo que digo en relación con su físico. No que tenga el cerebro vacío. Y si lo pensáis bien, tiene su lógica", afirma.

Más tarde, Puente elevó su tono un punto más con el siguiente mensaje: "Nota del autor para los muy cortos: no me meto con su físico. Lo que subrayo es que es un farsante que trata de ocultar lo que es, y aparentar lo que no es".

El PP se ha sumado al debate en redes sociales, recordando cuando "Montero se metió con el físico de Tellado", al referirse a él como la persona que "tiene menos pelo". "Urge echarles. Por ataques como estos, también", opina la formación 'popular'.