Tensión, acusaciones y reproches: el Consejo de Ministros de Petro retransmitido en directo y sin censura

Este lunes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó un hecho insólito en la política del país: permitió la retransmisión en directo de su Consejo de Ministros, un encuentro que no fue ni filtrado ni editado, dejando al descubierto las tensiones, reproches y acusaciones entre los miembros de su gobierno. La emisión, que duró seis horas, fue un auténtico enfrentamiento entre ministros y el presidente, donde no se ahorraron críticas y amenazas.

La sesión comenzó con la intervención de Petro, que no dudó en poner en su lugar a cada uno de sus ministros, uno por uno, según su percepción de cuán incumplidos estaban en sus compromisos.

Al primero que señaló el presidente fue al Ministro de Educación: "Me da vergüenza. El presidente es revolucionario. El Gobierno, no", expresó, mostrando su frustración por lo que considera una falta de alineación con los ideales de su mandato. La crítica fue directa y sin tapujos, aunque el Ministro aludido no pudo responder, pues llegó tarde a la reunión.

Pero la confrontación no se quedó ahí. Cuando llegó el turno de la vicepresidenta, Francia Márquez, la tensión alcanzó otro nivel. En lugar de quedarse callada o suavizar la situación, Márquez aprovechó la ocasión para enfrentarse directamente a Petro, acusando al presidente de rodearse de "corruptos" dentro del gobierno. "Hoy me duele que en este gobierno que ayudé a elegir se presenten tantos casos de corrupción", señaló la vicepresidenta.

Las acusaciones siguieron cuando la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, se levantó para reprochar a Petro la reciente elección de un jefe de gabinete acusado de violencia de género. "Como feminista y como mujer, no me puedo sentar en esta mesa de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti", afirmó, dejando claro su desacuerdo con esa decisión. "Y yo no soy la que voy a renunciar", agregó.

En medio de este torbellino de confrontaciones, surgió un momento de desconcierto cuando uno de los ministros presentes, tratando de aligerar la situación, recordó que el evento se estaba llevando a cabo en cadena nacional y que había, literalmente, un partido de fútbol importante por ver. "Llevamos ya dos horas de reunión, hay que acelerar un poco", dijo.

En términos de audiencia, la retransmisión alcanzó un gran seguimiento, siendo vista por millones de colombianos, que, como si fuera un espectáculo más, no se perdieron ni un segundo de esta batalla política en vivo. Curiosamente, el Consejo de Ministros de Petro logró colarse en las audiencias de 'prime time', superando a una novela llamada 'Escupiré sobre sus tumbas'.