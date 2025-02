Macron interrumpe a Trump al lanzar un bulo sobre la ayuda a Ucrania y le corrige: "Nosotros pagamos el 60% del esfuerzo total"

La comparecencia conjunta que han protagonizado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras su reunión en la Casa Blanca ha dejado un momento muy breve pero muy llamativo.

Mientras ambos estaban respondiendo preguntas de la prensa, Trump ha difundido uno de los bulos al asegurar que Europa está "prestando su dinero a Ucrania" para, en un futuro, "recuperarlo". En ese momento, Macron ha agarrado a Trump del brazo y ha interrumpido las palabras del presidente estadonidense.

"No. De hecho, para ser franco, nosotros pagamos el 60% del esfuerzo total", ha afirmado Macron, con Trump sonriendo y haciendo gestos con su mano. Macron ha continuado con su explicación mientras Trump escuchaba. Una vez Macron ha finalizado su intervención, Trump ha sentenciado: "Si quieres creer eso, por mí está bien".

Según Trump, Putin aceptaría la presencia de fuerzas europeas en Ucrania

Durante su comparecencia, Macron ha opinado que la paz en Ucrania no debe suponer la "rendición" del país. "Esta paz no debe significar una rendición de Ucrania. No debe significar un alto el fuego sin garantías. Debe permitir la soberanía ucraniana y permitirle negociar con otras partes interesadas sobre las cuestiones que le afectan", ha afirmado.

Por su parte, Trump ha avanzado que el mandatario ruso, Vladímir Putin, estaría dispuesto a aceptar la presencia de fuerzas europeas en Ucrania como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra.

"Si alcanzamos este acuerdo para acabar la guerra, él no va a estar buscando más guerra. Se lo pregunté específicamente y no tiene problema con ello", ha desveado Trump, ante un Macron que busca, junto a Reino Unido, crear una "fuerza de reasignación europea", destinada a prevenir futuros ataques rusos contra ciudades, puertos e infraestructuras críticas en Ucrania.