Negociación sobre Ucrania, sin Ucrania: Rusia y EEUU arrancan sus conversaciones en Riad sin contar con Kyiv ni Europa

Estados Unidos y Rusia siguen adelante con sus planes de negociar la paz en Ucrania sin contar con la propia Ucrania ni con Europa. Los máximos responsables de Exteriores de Washington y Moscú están reunidos en Arabia Saudí para arrancar esas conversaciones, un encuentro de alto nivel, en el que están presentes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que se plantea como antesala de un cara a cara entre Donald Trump y Vladímir Putin.

El equipo de Lavrov lo completan Yuri Ushakov, exembajador ruso en EEUU, y el jefe de los espías de Putin, Serguéi Naryshkin. Al lado de Rubio, a su vez, están Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y el enviado especial de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff. A la mesa, sin embargo, no se sienta Kyiv. Y las potencias europeas, aunque vienen reclamando su hueco, tampoco están invitadas.

Ucrania, ausente

Fue el Kremlin quien anunció el lunes la reunión de este martes en Riad, el primer cara a cara entre su ministro de Exteriores y un secretario de Estado de EEUU desde principios de 2022, antes de estallar la guerra, que está a punto de cumplir tres años. Un encuentro para abordar la normalización de las relaciones bilaterales, los preparativos para una cumbre entre los presidentes de ambos países y las futuras negociaciones de paz sobre Ucrania.

Pero Volodímir Zelenski, que precisamente está de visita en la región y tiene previsto viajar el miércoles a Arabia Saudí, no fue invitado, ni avisado siquiera. Así lo indicó el propio presidente ucraniano el lunes desde Emiratos Árabes Unidos, donde ya avisó de que Ucrania no reconocerá ningún resultado de este encuentro bilateral entre Moscú y Washington.

"Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto. Y Ucrania considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania. No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros", aseveró el mandatario ucraniano a preguntas de la agencia pública ucraniana Ukrinform, citada a su vez por Efe.

Ninguneo a Europa

La otra gran ausente en esa mesa de negociación es Europa. La Administración Trump ya dejó claro el pasado fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich que no tiene ninguna intención de contar con los europeos en las conversaciones de paz, un desplante ante el que los líderes del Viejo Continente reaccionaban con un intento de exhibir músculo y unidad este lunes en París.

Una cumbre informal, convocada por Emmanuel Macron, a la que asistieron los líderes de la OTAN, de la Comisión Europea y de las grandes potencias del continente, como Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, Países Bajos, Españay Dinamarca, pero que se saldaba sin acuerdos concretos, más allá del consenso sobre la necesidad de una paz duradera en Ucrania y de que Kyiv participe en las negociaciones, así como de aumentar el gasto en defensa. El cómo ya no está tan claro.

Los dirigentes europeos también están de acuerdo en que Ucrania -y Europa- necesitan garantías de seguridad una vez concluya el conflicto. Por otra parte, y aunque el primer ministro británico, Keir Starmer, se ha mostrado ya dispuesto a enviar tropas para una hipotética misión de paz, ni España ni Alemania ni Polonia creen que sea el momento.

Una Europa dividida y con dudas no logra definir su modelo de paz para Ucrania

Washington tantea el terreno

Según manifestó Ushakov el lunes, Estados Unidos aún no ha nombrado a un negociador jefe para las conversaciones con Rusia sobre Ucrania. "Ahora el asunto radica en ponerse de acuerdo sobre cómo iniciar las negociaciones sobre Ucrania", indicó a la televisión pública, en declaraciones recogidas por Efe. Así, subrayó que el encuentro de este martes se centraría en "conversaciones bilaterales".

Moscú, en todo caso, tiene claro que Europa no pinta nada en las negociaciones. "No sé qué pintan en la mesa de negociaciones", dijo Lavrov en rueda de prensa antes de partir hacia la capital saudí, según recogía Efe. Rubio, no obstante, aseguró el domingo que Ucrania y Europa sí que formarán parte de las "negociaciones reales" para acabar con la guerra, según Reuters.

Unas palabras del jefe de la diplomacia estadounidense que apuntarían a que las conversaciones de estos días son para tantear el terreno y determinar cuán serio es el interés de Putin por alcanzar un acuerdo de paz.

Antesala de un cara a cara Putin-Trump

El encuentro de este martes entre las delegaciones rusa y estadounidense, en todo caso, es clave también porque servirá para preparar el que mantengan los propios Trump y Putin. Una reunión que podría producirse "muy pronto", según manifestó el propio mandatario republicano el pasado domingo, en declaraciones a la prensa recogidas por Reuters.

Trump, recordemos, habló la semana pasada con Putin por teléfono y anunció que ambos habían acordado iniciar "negociaciones de inmediato" para poner fin a la guerra en Ucrania. Un anunció que ya encendió las alarmas de sus aliados porque avanzaba ya el carácter bilateral de las negociaciones, que ahora parece confirmarse. Paz para Ucrania, pero sin Ucrania.