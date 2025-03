Nuevo paso en la guerra comercial de Trump: entran en vigor los nuevos aranceles chinos a productos de EEUU

Ya están aquí. Los nuevos aranceles chinos a mercancías agropecuarias procedentes de Estados Unidos (EEUU) entran en vigor este lunes. Su llegada se enmarca en un movimiento de respuesta a la guerra comercial inicial por Trump y que Pekín, precisamente, justifica como respuesta a las tasas impuestas previamente por Washington contra sus productos. Y es que a las importaciones chinas, que desde el 4 de febrero ya tenían aranceles adicionales del 10%, se sumaba otro 10% más.

Una medida que conlleva que a partir de hoy, China gravará con un 15% las importaciones estadounidenses de pollo, trigo y maíz, y con un 10% a las de soja, carne de cerdo, de vacuno, productos acuáticos, frutas y lácteos, anunció la semana pasada el Ministerio de Comercio chino. Entre los productos sujetos a tasas del 15% figura también el algodón, y entre los gravados con un 10%, las verduras y el sorgo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había decidido duplicar al 20% los aranceles adicionales impuestos al país asiático desde que regresó a la Casa Blanca en su segundo mandato, justificando su decisión en que a sus ojos Pekín no hace lo suficiente para evitar la entrada de fentanilo en EEUU.

China, que también añadió a varias empresas estadounidenses a su lista de control de exportaciones y a su lista de entidades poco confiables, ha reiterado en los últimos días que considera la explicación del republicano un mero "pretexto", dado que la política antidrogas china "es una de las más estrictas del mundo".

El sector agropecuario estadounidense tiene a China como uno de los principales destinos de sus exportaciones, pese a que estas hayan registrado descensos en los últimos años. En 2024, China importó 13,76 millones de toneladas de maíz, de las cuales 2,07 millones procedieron del país norteamericano, según datos del portal especializado China Grain, que asegura que Estados Unidos llegó a ser el principal proveedor foráneo de maíz del país asiático, pero que ya ha sido superado en los últimos años por Brasil y Ucrania.

En cuanto al trigo, China importó el año pasado 1,90 millones de toneladas de trigo estadounidense, cantidad que representó aproximadamente el 17,3% del total de sus importaciones de este cereal. El portal también señala que la dependencia de China de la soja de EUEU ha disminuido en los últimos años, hasta representar en 2024 un 21% del volumen total de soja importado, una tendencia que ha beneficiado a países como Brasil, país del que ya procede el 71% de la soja que importa el gigante asiático.

En febrero, China ya había impuesto gravámenes de entre el 10 y 15% a otros productos estadounidenses, además de establecer controles a las exportaciones de minerales clave y abrir una investigación contra el gigante tecnológico Google. En su primera presidencia (2017-2021), Trump ya mantuvo una relación tensa con Pekín al imponer varias rondas de aranceles por valor de unos 370.000 millones de dólares anuales, a lo que China respondió con gravámenes a las exportaciones estadounidenses.

Tensión comercial, también con México y Canadá

Sin embargo, el republicano ha extendido esta tensión comercial a otros países como Canadá y México, con los que desde su vuelta la presidencia ha mantenido un tira y afloja en estos términos. Sin ir más lejos, hace unos días también entraban en vigor nuevos aranceles a importaciones canadienses y mexicanas. En concreto, todas las importaciones están gravadas con aranceles del 25%, excepto las de productos de hidrocarburos canadienses, que tendrán un gravamen del 10%.

Si bien los referentes a los automóviles no establecerán hasta el 2 de abril. Precisamente, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, se mostró este domingo "optimista" sobre la aplicación de estos aranceles, aludiendo a que las regulaciones del acuerdo T-MEC -el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que el inquilino de la Casa Blanca negoció en su primer mandato- prohíben la imposición de dichos impuestos.

"Quiero expresarles que somos optimistas porque (..) el gobierno de Estados Unidos anunció que pondría aranceles recíprocos a todos los países del mundo (...) México no está en ese ámbito pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros, es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos", ha señalado en un acto público recogido por el portal de noticias 'Animal Politico'.

Durante el evento celebrado en Ciudad de México, la mandataria también destacó que, entre y febrero de 2025 el tráfico de fentanilo se redujo más de un 30% "gracias a las incautaciones que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Armadas". Extremo de importancia al tener en cuenta que el republicano también se basa en el tráfico de esta droga para justificar sus medidas arancelarias contra México.