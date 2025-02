Última hora en Oriente Medio | La comunidad internacional rechaza el plan de Trump para controlar Gaza y expulsar a los palestinos

" Gaza en su forma anterior no tiene futuro. Hay que encontrar otra solución , y eso es lo que el presidente Trump está intentando hacer. Sugiero que también examinemos las nuevas ideas presentadas por el presidente de EEUU ", dijo Saar en una intervención desde el pleno de la Knéset. Trump, afirmó este martes durante el encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , en Washigton que los palestinos no tienen más alternativa que irse de la Franja de Gaza porque el lugar es inhabitable, e insistió en que quiere que Jordania y Egipto acojan a esos ciudadanos .

La izquierda israelí rechaza el plan de Trump de deportar a los gazatíes

Voces de una minoritaria izquierda israelí manifestaron este miércoles su absoluto rechazo a cualquier deportación masiva de gazatíes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera ayer que los palestinos deberían abandonar una devastada Franja de Gaza; la cual EE.UU. podría reconstruir y convertir en la nueva "Riviera de Oriente Medio".

El diputado israelí Ofer Cassif, excluido de la Knéset (Parlamento israelí) durante seis meses por su apoyo público a la causa palestina y a la denuncia contra Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), hizo un llamado hoy en contra de la limpieza étnica y a favor de la creación de un Estado palestino.

"Ante la idea de la deportación y el exilio árabe, de la 'transferencia' (de población), debemos levantarnos y decir con firmeza y sencillez: no ocurrirá porque no lo permitiremos. Aunque tengamos que tumbarnos bajo las ruedas de los camiones. Aunque tengamos que hacer volar puentes. No habrá deportaciones masivas por la fuerza", dijo Cassif en un comunicado. "¡No a la transferencia, no a la limpieza étnica, sí a la paz y a un Estado palestino!", continuó el político de extrema izquierda, miembro del partido árabe Hadash Taal de principios comunistas.