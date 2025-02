Trump dice que se reunirá con Zelenski "esta semana o la que viene" para firmar un acuerdo sobre las tierras raras

El presidente de Estados Unidos ha afirmado este lunes que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, podría visitar la Casa Blanca "esta semana o la próxima" para firmar un acuerdo sobre las tierras raras.

"Me reuniré con Zelenski pronto, esta semana o la siguiente, me gustaría recibirle en el despacho oval y firmar un acuerdo. Estamos cerca de hacerlo, un acuerdo sobre tierras raras y estaría encantado de que se firmase aquí. Ese pacto debería estar aprobado por el consejo de 'nosequien', no sé como se llama ese consejo", ha indicado.

Es la declaración del día, que se ha producido en la Casa Blanca en un encuentro bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En este encuentro, Trump ha vuelto a insistir en que la guerra se puede acabar en cuestión de semanas, habrá que ver con que condiciones para Ucrania, porque preguntado Trump sobre si tendrá que ceder territorios a Rusia ha dicho "ya veremos".

El presidente de EEUU, además, ha asegurado que Putin estaría dispuesto a aceptar tropas europeas en Ucrania cuando acabe la guerra. Y, sobre su posible viaje a Moscú, Trump ha dicho que el 9 de mayo, cuando se celebra el día de la Victoria en Rusia, es "demasiado pronto".

Antes de ese futuro viaje de Trump a Moscú, este martes Rusia y Estados Unidos se volverán a sentar en la mesa de negociación para intentar poner fin a la guerra en Ucrania. Volverán a estar solos, sin Ucrania. Y esta vez la representación de ambos países será de menor nivel diplomático.

En Kyiv, además de la reunión del G7 de este lunes, coincidiendo con el tercer aniversario de la guerra en Ucrania, Zelenski ha recibido el apoyo de los líderes europeos. Ha sido en una cumbre en la que ha también ha estado presente Pedro Sánchez, y en la que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, ha asegurado que Ucrania está en el buen camino para formar parte de la Unión Europea antes de 2030.

En Rusia, en cambio, la imagen del día en el que se cumplen tres años de la guerra, ha sido diferente. Este lunes, Putin ha recibido un regalo, un escudo y una espada que ha recibido de manos del representante de la comunidad musulmana de Rusia.

Además, esta tarde en la ONU, Estados Unidos ha sufrido una importante derrota al no conseguir imponer su resolución sobre Ucrania. Ha sufrido varias enmiendas de la Unión Europea y ha terminado siendo totalmente distinta.

Se ha incluido la mención de "invasión a gran escala", la solicitud de una "paz justa y duradera" y el respeto de "la soberanía y la integridad territorial" de Ucrania. En definitiva, nada que ver con lo que presentaron los de Trump.