Trump culpa a Zelenski de la guerra tras excluirle de las negociaciones de paz: "Nunca deberíais haberla empezado"

Donald Trump ha dejado más que clara su posición ante la guerra en Ucrania. A punto de cumplirse tres años de un conflicto que inició Rusia al invadir el país vecino, el presidente de Estados Unidos ha culpado a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, de comenzar la guerra y ha justificado la exclusión de Kyiv de las negociaciones de paz. "Nunca deberíais haberla empezado, podríais haber llegado a un acuerdo", ha reprochado el mandatario republicano.

Trump respondía así al malestar de Ucrania por su exclusión de la mesa de negociación sobre su propio futuro, cuyos resultados Zelenski ya ha advertido de que no va a aceptar. Sus declaraciones llegaban precisamente tras la reunión de alto nivel entre Washington y Moscú este martes en Riad, en la que ambas partes acordaron abrir un proceso negociador para la paz, pero Rusia exigió vetar la entrada de Ucrania en la OTAN.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Trump aseguró que es él quien está "decepcionado". "Estoy muy decepcionado. Escucho que [los ucranianos] están molestos por no tener un asiento [en la mesa de negociación], pues han tenido un asiento durante tres años y un largo tiempo antes de eso", aseveró.

"Esto se podría haber arreglado muy fácilmente, un negociador a medio cocer podría haber arreglado esto hace años sin la pérdida de mucha tierra, de muy poco territorio, sin la pérdida de ninguna vida y sin la pérdida de ciudades", ha insistido el presidente estadounidense. "Se preocupan sobre no tener un asiento, alguien que debería haber llegado a un acuerdo hace mucho tiempo, podrías haber llegado a un acuerdo", ha clamado.

"Creo que tengo el poder para acabar con esta guerra y creo que va muy bien", ha defendido Trump, que, acto seguido, ha arremetido contra Kyiv: "Hoy escucho 'no hemos sido invitados', pues has estado ahí tres años, deberías haberle puesto fin en tres años. Nunca deberíais haberla empezado, podríais haber llegado a un acuerdo", ha insistido.

Según Trump, él "podría haber llegado a un acuerdo para Ucrania que les hubiera dado casi toda su tierra, y nadie hubiera muerto y ninguna ciudad hubiera sido destruida y ninguna cúpula se hubiera derribado, pero decidieron no hacerlo así". De paso, ha cargado contra su antecesor, el demócrata Joe Biden, aseverando que no tenía "ni idea" y que su gestión de este asunto fue "patética".

Trump cuestiona la legitimidad de Zelenski

Sobre Zelenski, Trump ha dicho que personalmente le cae bien, pero ha apostillado: "No me importa lo personal, me importa hacer el trabajo. Tienes un liderazgo que ha permitido que continúe una guerra que nunca debería haber ocurrido", le ha recriminado.

Además, ha hecho hincapié en que no haya habido elecciones en Ucrania y que el país siga bajo la ley marcial. "El líder de Ucrania, odio decirlo, pero ha bajado hasta un 4% de aprobación", ha señalado, a pesar de que este dato no se corresponde con las cifras que maneja el Kyiv International Institute of Sociology, que sitúa la confianza en el presidente ucraniano en el 52%. "Si quieren un asiento en la mesa, ¿la gente de Ucrania no debería decir 'hace mucho que no tenemos elecciones'?", ha deslizado sin embargo Trump.

Durante esa misma rueda de prensa, el mandatario norteamericano ha manifestado también que, tras ese primer contacto en Arabia Saudí, confía mucho más en que haya un acuerdo de paz que acabe con la "barbarie" en Ucrania. El republicano, que ha afirmado que nadie le ha pedido retirar las tropas estadounidenses de Europa como parte de un potencial acuerdo, se ha mostrado a favor de que otros países envíen efectivos a Ucrania, después algunos se hayan abierto ya a esta posibilidad.

Una negociación sin Ucrania ni Europa

Trump se aproxima así cada vez más a Vladímir Putin, mientras Ucrania ve con temor una negociación sobre su futuro que no le está teniendo en cuenta. Zelenski, que tenía previsto ir a Arabia Saudí este mismo miércoles, ha decidido posponer su visita para no coincidir con los contactos entre Rusia y Estados Unidos. "No pueden tomarse decisiones sin Ucrania sobre cómo terminar la guerra en Ucrania", insistía este martes.

Tampoco Europa ha sido incluida, de momento, en esas conversaciones de paz, aunque el secretario de Estado de EEUU ha afirmado que acabará estando, si bien le pide "concesiones". De momento, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado una nueva cumbre en Paríscon líderes europeos y no europeos para buscar una respuesta para Ucrania.