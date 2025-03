Estupor internacional ante la encerrona de Trump a Zelenski en la Casa Blanca: "Puede volver cuando esté listo para la paz"

El mundo vive con estupor lo sucedido entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca. Ambos han protagonizado una gran bronca en pleno Despacho Oval.

Un conflicto que ha sido iniciado por el vicepresidente J.D. Vance al increpa directamente a Zelenski preguntándole si creía que era respetuoso ir allí y "atacar a la Administración que está intentando prevenir la destrucción de su país".

A partir de ahí, la visita de Zelenski se ha convertido en un tensísimo dos contra uno en el que apenas le han dejado hablar. Un choque que ha terminado con Trump pidiéndole al presidente ucraniano que vuelva cuando "esté listo para la paz", advirtiéndole que estaba "jugando con la tercera guerra mundial".

Meloni llama a una cumbre "inmediata" entre EEUU y Europa

Esta situación ha creado una gran preocupación en el mundo, provocando que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, haya llamado a la celebración de una cumbre "inmediata" entre Estados Unidos y Europa para limar asperezas. "Cada división en Occidente nos vuelve a todos más débiles y favorece a quienes desean ver el declive de nuestra civilización", ha avisado.

Por este motivo, pide esta cumbre para "hablar con franqueza sobre cómo pretendemos afrontar los grandes desafíos actuales, empezando por Ucrania".

Por su parte, Europa ya ha dejado claro su total apoyo a Zelenski tras lo ocurrido. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha pedido a Zelenski que no deje de luchar por la libertad de su país pese a los desprecios de Trump. "Tu dignidad honra la valentía del pueblo ucraniano. Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo. Nunca estarás solo, querido presidente", ha dicho.

Otra de las personas que no ha dudado en pronunciarse ha sido Emmanuel Macron. El presidente francés ha mostrado su rechazo a la postura de Trump en una comparecencia ante los medios de comunicación y ha asegurado que "el agresor es Rusia y Ucrania es una nación que está siendo atacada".

Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, también ha querido denunciar el "espectáculo indigno" que el Gobierno de los Estados Unidos ha dado en la Casa Blanca.

Unas muestras de apoyo a las que se ha sumado España. Pedro Sánchez ha sido uno de los primeros mandatarios en hablar. Lo ha hecho a través de un mensaje en la red social X que reza: "Ucrania, España está contigo".

Zelenski evita disculparse y agradece el apoyo al país

Sin duda, un enfrentamiento que ha asombrado a los líderes internacionales, y sobre el que Zelenski se ha pronunciado evitando disculparse. "Creo que tenemos que ser muy abiertos y muy honestos, y no estoy seguro de que hayamos hecho algo malo", ha confesado, reconociendo que es consciente de que "esto no es bueno para ninguna de las dos partes".

Pese a todo, ha querido mostrar sus respetos a Trump. "No puedo cambiar nuestra actitud ucraniana hacia Rusia. Y no quiero que nos maten por ello. Es muy, muy claro que los estadounidenses son nuestros mejores amigos, los europeos son nuestros mejores amigos, y Putin y Rusia son nuestros enemigos. Y eso no significa que queramos esto, solo queremos reconocer la situación real".

"Para nosotros es muy importante que Ucrania sea escuchada y que nadie se olvide de ella, ni durante la guerra ni después", ha manifestado.

Asimismo, ha aprovechado para repetir sus agradecimientos al apoyo recibido por su país. "Gracias por vuestro apoyo durante este momento difícil, por todos vuestros esfuerzos por Ucrania y los ucranianos, y por vuestra ayuda, no sólo diplomática y financiera, sino también política y por vuestras oraciones", ha añadido.

Trump acusa a Zelenski de no buscar la paz

Mientras tanto, el presidente estadounidense ha acusado a su homólogo ucraniano de "no buscar la paz" y estar centrado en criticar a Putin.

"No tiene por qué quedarse ahí y decir sobre Putin esto, sobre Putin aquello, todas cosas negativas", ha dicho el mandatario.

Al ser preguntado si estaba evaluando la posibilidad de reducir la ayuda militar a Ucrania, Trump ha contestado: "No importa lo que esté considerando. Solo les diré esto: vieron lo que yo vi hoy. Ese no es un hombre que busque la paz, y lo único que me importa es saber si quiere poner fin al derramamiento de sangre".