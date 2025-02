El Kremlin contradice a Trump y reitera el rechazo de Rusia a la presencia de tropas europeas en Ucrania

El entendimiento entre Rusia y Estados Unidos no estaría siendo tal como lo pinta Donald Trump. Apenas unas horas después de que el presidente estadounidense asegurase que su homólogo ruso, Vladímir Putin, estaría dispuesto a aceptar la presencia de tropas europeas en Ucrania en el marco de un acuerdo de paz, el Kremlin ha desmentido sus declaraciones, si bien de forma indirecta.

Preguntado este martes por las palabras de Trump, el portavoz de la Presidencia Rusia, Dmitri Peskov, se ha remitido a una declaración anterior del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que la semana pasada ya dejó claro el rechazo de Rusia a la presencia de militares de la OTAN en territorio ucraniano, incluso aunque operasen bajo otra bandera.

"La expansión de la OTAN, la absorción de Ucrania por la Alianza, es una amenaza directa a los intereses de la Federación Rusa y a nuestra soberanía", afirmó Lavrov. "La aparición de fuerzas armadas de esos mismos países de la OTAN, pero bajo una falsa bandera, bajo la bandera de la Unión Europea o bajo banderas nacionales, no cambia nada a este respecto. Por supuesto, esto es inaceptable para nosotros", sostuvo, según recogía Reuters.

Aunque no ha querido contradecir abiertamente a Trump, Peskov ha aludido ahora a esas declaraciones del jefe de la diplomacia rusa. "Hay una posición sobre esta cuestión que fue expresada por el ministro de Exteriores ruso, Lavrov. No tengo nada que añadir a esto y nada sobre lo que comentar", aseveró, en declaraciones recogidas por la misma agencia.

Este lunes, Trump afirmó ante los medios tras reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, que "las tropas europeas podrían ir a Ucrania como pacificadoras, para que cuando haya acuerdo puedan vigilar que todo se cumple correctamente". "No creo que eso sea un problema", opinaba. Al ser preguntado sobre si Putin lo aceptaría, el republicano respondió afirmativamente: "Él [Putin] lo aceptará. Le he hecho esa pregunta específica. No tiene ningún problema con ello", insistía.

Macron, a su vez, ha reiterado tras ese encuentro con Trump la disposición de Francia y Reino Unido para enviar tropas a Ucrania. "No para ir al frente, no para ir a la primera línea de confrontación, pero para estar en ciertas localizaciones definidas por el tratado como una presencia para mantener esta paz y nuestra credibilidad colectiva con el respaldo de EEUU", precisaba, en una entrevista con 'Fox News' tras la reunión en la Casa Blanca.