Los líderes de la UE acuerdan un gran plan para rearmar Europa ante la "amenaza existencial" de Rusia y el giro de EEUU

Los líderes de la Unión Europea acordaron este jueves multiplicar el gasto en seguridad y defensa para rearmar Europa ante la "amenaza existencial" que representa la agresión de Rusia sobre Ucrania y el giro de Estados Unidos con respecto a esta guerra desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.

En el texto de conclusiones pactado, en una cumbre extraordinaria convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, los Veintisiete se comprometen a "acelerar la movilización de los instrumentos y financiación necesaria para reforzar la seguridad de la Unión Europea y la protección de sus ciudadanos".

El refuerzo de la defensa europea sí fue avalado por todas las capitales, un respaldo unánime que, por el contrario, no fue alcanzado en el capítulo sobre el apoyo militar a Ucrania, del que se desmarcó Hungría. Los jefes de Estado y de Gobierno apoyan "seguir incrementando de manera sustancial el gasto en la seguridad y defensa de Europa", al tiempo que respaldan el plan para "rearmar" el continente que presentó recientemente la Comisión Europea.

Bruselas estima que esta estrategia podrá movilizar hasta 800.000 millones de euros principalmente gracias a la flexibilidad que dará a los Estados miembros dentro de las reglas comunitarias de déficit y deuda, pero también con un nuevo instrumento de créditos de 150.000 millones financiado con emisiones conjuntas de deuda.

En el debate sobre esta nueva herramienta financiera -cuya propuesta legal todavía debe presentar la Comisión- varias delegaciones han pedido que al menos parte de estos recursos sean concedidos en forma de subvenciones y no sólo préstamos, entre ellas España y Francia, según fuentes comunitarias.

La estrategia plantea también dejar que los países reorienten fondos europeos regionales a gasto en seguridad y defensa y utilizar toda la capacidad de financiación del Banco Europeo de Inversiones en este ámbito. Los líderes incluso identifican una serie de "áreas prioritarias", que son la de defensa aérea y balística, sistemas de artillería, misiles y munición, drones y sistemas contra drones, tecnología espacial y protección de infraestructuras críticas, movilidad militar, ciberseguridad, inteligencia artificial y guerra electrónica.

"Gastar, gastar y gastar"

La urgencia de la situación en Ucrania, en particular la perspectiva de que Estados Unidos retire el apoyo militar a Kyiv y la necesidad de garantizar la seguridad del país tras un eventual acuerdo de paz, ha permitido vencer la tradicional reticencia -cuando no radical oposición- de algunos países a la emisión de deuda común europea y a relajar el corsé fiscal para invertir.

Es el caso de los nórdicos -Suecia, Finlandia y Dinamarca- que, junto con los socios del Este que comparten frontera con Rusia, se han convertido en los principales defensores de un aumento exponencial del gasto, pero también el de Alemania, que suspenderá su propio límite nacional de deuda pública para acometer un programa de inversión de medio billón de euros en defensa.

"Lo más importante es ser muy francos para rearmar. No creo que tengamos mucho tiempo: gastar, gastar y gastar en defensa y la disuasión es el mensaje más importante", dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a su llegada a la reunión. En términos similares, los primeros ministros de Polonia, Donald Tusk; Lituania, Gitanas Nauseda; y Letonia, Evika Silina, consideraron que las medidas sobre la mesa este jueves deberían ser solo un primer paso para elevar el gasto en defensa, incluso muy por encima del umbral del 2 % del PIB que exige la OTAN.

"La decisión sobre estos 150.000 millones y otras propuestas (...) obviamente no es suficiente, es un paso masivo pero no suficiente", dijo Tusk, quien consideró que será inevitable elevar el gasto nacional en defensa al 3 % del PIB. "Está bien si (otros países) no están listos hoy, pero es seguro que mañana necesitaremos un compromiso mucho más intenso", subrayó.

Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, pidió no limitarse a dar margen presupuestario adicional durante unos años sino acometer un cambio "a largo plazo" de las reglas para que los Estados puedan gastar en defensa "lo que consideren oportuno". En este sentido, los líderes añadieron en las conclusiones una llamada al Ejecutivo comunitario para que "explore más medidas teniendo en cuenta las opiniones" expresadas durante la cumbre para aumentar el gasto en defensa en "todos los Estados miembros" garantizando también la "sostenibilidad de la deuda".