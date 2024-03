El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence ha anunciado este viernes que no respaldará la nueva candidatura a la Presidencia del republicano Donald Trump, de quien él fue mano derecha en la Casa Blanca (2017-2021). "No debería caer como una sorpresa que no apoyaré a Donald Trump", ha dicho en una entrevista en la cadena Fox News.

Pence presentó en junio de 2023 su propia candidatura para las presidenciales del próximo noviembre, pero suspendió su campaña en octubre del año pasado asegurando que no era su momento. Trump, a su vez, vio garantizada matemáticamente la candidatura a la Casa Blanca esta semana al lograr el martes en las primarias del estado de Washington los delegados suficientes para que la convención de su partido le proclame entre los próximos 15 y 18 de julio en Milwaukee.

"Durante mi campaña dejé claro que había profundas diferencias entre nosotros en una serie de ámbitos, y no solo en el ejercicio de mis deberes constitucionales el 6 de enero" de 2021, ha señalado Pence en referencia al ataque al Capitolio, día en que él se negó a seguir las indicaciones de Trump para rechazar los resultados del Colegio Electoral que daban la victoria a Biden.

Sí cuenta con el apoyo de el partido

El que fuera su vicepresidente ha apuntado que, "de buena fe", no puede darle su apoyo. Otra precandidata republicana, la exembajadora de EEUU ante la ONU Nikki Haley, tampoco le dio su apoyo cuando se retiró de la liza a principios de mes, tras su derrota en el supermartes, y aseguró que Trump tendría que ganarse a quienes votaron por ella.

Trump sí tiene en cambio el respaldo general del Partido Republicano y de sus líderes en el Congreso. El último en concedérselo fue el pasado 6 de marzo el líder de la minoría conservadora en el Senado, Mitch McConnell. Para el legislador, las primarias del 5 de marzo, día conocido como supermartes porque los republicanos celebraron comicios en una quincena de estados, demostraron que Trump se había ganado el apoyo requerido de los votantes republicanos para ser el candidato