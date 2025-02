Un dron ruso impacta en el sarcófago de protección del reactor de la central nuclear de Chernóbil

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado este viernes, a pocas horas de la reunión que tiene prevista con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que un dron ruso cargado con explosivos ha impactado en la estructura que previene los escapes de radiación en la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, y que, aunque los daños son significativos, por ahora los niveles de radiación no han subido.

"Esta estructura de protección fue construida por Ucrania junto con otros países de Europa y del mundo, junto con EEUU, junto con todos los que están comprometidos por la seguridad real de la humanidad. El único país del mundo que ataca estas infraestructuras, que ocupa centrales nucleares y hace la guerra sin tener en cuenta en lo más mínimo las consecuencias es Rusia", ha incidido Zelenski en la red social X.

El mandatario ucraniano ha explicado que la estructura en cuestión ha resultado dañada por el ataque ruso, pues el impacto provocó un incendio, que ya ha sido extinguido. "En este momento, los niveles de radiación no han aumentado y están siendo evaluados constantemente. Según las evaluaciones preliminares, el daño en la estructura de protección es significativo", ha agregado.

La estructura protege, según ha explicado Zelenski, el cuarto reactor de la central de Chernóbil, que quedó destruido en la explosión que provocó la catástrofe nuclear de 1986, la más grave de la historia.

Zelenski ha declarado que Rusia es "una amenaza terrorista para el mundo entero" y ha denunciado que "lleva a cabo este tipo de ataques contra la infraestructura y las ciudades de Ucrania" cada noche. "Esto significa que, definitivamente, Putin no se prepara para negociar, se prepara para seguir engañando al mundo", ha añadido el presidente ucraniano, que pide más presión internacional sobre Rusia, en un contexto en que Donald Trump ha acordado empezar a negociar la paz en Ucrania "de inmediato".

Posteriormente, el jefe de su oficina, Andrí Yermak, ha señalado a través de la misma red social que los representantes de Ucrania darán "mucha información" a EEUU sobre este incidente. "Hoy les daremos mucha información a nuestros socios estadounidenses sobre el ataque de Rusia a la central nuclear de Chernóbil, sobre cómo lanzan constantemente drones sobre la zona de exclusión de Chernóbil, sobre la amenaza que esto supone para la estructura de protección y para la seguridad nuclear", ha indicado.

Yermak ha aludido así al encuentro que Zelenski tiene previsto realizar con representantes estadounidenses en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que arranca este viernes en la capital bávara. El número dos del presidente ucraniano ha agregado que "todo el mundo" está "verdaderamente enfadado" por el impacto de este dron ruso en la estructura de protección de Chernóbil.

La radiación, estable

Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha confirmado que un dron ha impactado contra el sarcófago de protección del reactor y que no se ha detectado de momento un aumento de la radiación. "En este momento, no hay indicios de que se haya producido una brecha en la contención interior del NSC. Los niveles de radiación dentro y fuera siguen siendo normales y estables. No se ha informado de víctimas. El OIEA sigue supervisando la situación", informa la agencia de la ONU.

El OIEA ha precisado que el ataque tuvo lugar sobre las 01:50 horas y causó un fuego en el conocido como nuevo sarcófago de seguridad (NSS), la estructura que protege los restos del reactor número 4 de la antigua central, que en 1986 sufrió uno de los accidentes nucleares más graves de la historia.

Según ha detallado, un equipo de la agencia en el lugar escuchó una explosión durante la noche procedente del sarcófago que causó un incendio y fue informado de que un vehículo aéreo no tripulado -un dron- había chocado contra el tejado del NSS. Efectivos de seguridad antiincendios y vehículos respondieron "en cuestión de minutos".

Rafael Grossi, director general del OIEA, ha asegurado que este ataque, que el Gobierno ucraniano atribuye a Rusia, así como el aumento de la actividad militar alrededor de la central de Zaporiyia, ocupada por tropas rusas, "ponen de relieve los persistentes riesgos para la seguridad nuclear". "No hay margen para la complacencia y el OIEA sigue en alerta máxima", ha trasladado.

El OIEA lleva desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania advirtiendo del riesgo de un grave accidente nuclear debido a los combates y ataques en torno a las instalaciones atómicas ucranianas, especialmente Zaporiyia. Esta central, la más grande de Europa, está ocupada por tropas rusas desde casi el comienzo de la agresión a Ucrania, y ha sufrido numerosos cortes de suministro eléctrico que han puesto en riesgo los sistemas de refrigeración de los reactores.