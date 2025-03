El discurso íntegro de Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos

"Sólo estamos empezando". Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump no ha dejado de hacer ruido. Tampoco en el que ha sido su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, celebrada el martes 4 de marzo, donde ha presumido de las primeras seis semanas de su segundo mandato. Seis semanas y 100 minutos de discurso, una intervención larguísima que deja no pocos titulares. En laSexta.com puedes consultar la transcripción de lo que en la página web de la Casa Blanca presentan como un "poderoso y magistral" discurso que busca no sólo defender su primer mes y medio en Washington sino también trazar lo que se espera que sea el rumbo de Estados Unidos durante los próximos cuatro años.

Presidente [de la Cámara de Representantes, Mike] Johnson; vicepresidente [James David] Vance; primera dama de los Estados Unidos; miembros del Congreso de Estados Unidos: muchas gracias. Y a mis conciudadanos, Estados Unidos ha vuelto. Hace seis semanas, me paré bajo la cúpula de este Capitolio y proclamé el amanecer de la era dorada de los Estados Unidos. Desde ese momento, no ha habido más que acciones rápidas e implacables para marcar el comienzo de la era más grande y exitosa en la historia de nuestro país. Hemos logrado más en 43 días de lo que la mayoría de las administraciones logran en cuatro u ocho años, y sólo estamos empezando. Gracias.

Vuelvo a esta cámara esta noche para informar que el impulso de los Estados Unidos ha vuelto. Nuestro espíritu ha vuelto. Nuestro orgullo ha vuelto. Nuestra confianza ha vuelto. Y el sueño americano está surgiendo, más grande y mejor que nunca antes. El sueño americano es imparable, y nuestro país está al borde de una recuperación como el mundo nunca ha presenciado, y tal vez nunca vuelva a presenciar. Nunca ha habido nada parecido.

Las elecciones presidenciales del 5 de noviembre fueron un mandato como no se había visto en muchas décadas: ganamos los siete estados clave, lo que nos dio una victoria en el colegio electoral de 312 votos. Ganamos el voto popular con mucha ventaja y ganamos condados en nuestro país (...) en un mapa que se queda casi rojo por completo para los republicanos. Ahora, por primera vez en la historia moderna, hay más estadounidenses que creen que nuestro país va en la dirección correcta que los que creen que va en la dirección equivocada. De hecho, es un récord asombroso: 27 puntos de diferencia, la mayor de la historia. De la misma manera, el optimismo de las pequeñas empresas vio su mayor aumento mensual registrado, un salto de 41 puntos.

Durante las últimas seis semanas he firmado casi 100 órdenes ejecutivas y he tomado más de 400 medidas ejecutivas, un récord para restablecer el sentido común, la seguridad, el optimismo y la riqueza en todo nuestro maravilloso país. El pueblo me eligió para hacer este trabajo, y lo estoy haciendo. De hecho, muchos han dicho que el primer mes de nuestra presidencia, es decir, nuestra presidencia, es el más exitoso en la historia de nuestra nación. Muchos lo dicen. Y lo que lo hace aún más impresionante es saber quién es el número dos: George Washington. ¿Qué les parece? No sé nada de esa lista, pero... lo aceptamos.

A las pocas horas de haber prestado juramento, declaré una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Y desplegué al Ejército estadounidense y a la Patrulla Fronteriza para repeler la invasión de nuestro país. ¡Y qué buen trabajo han hecho!. Como resultado, el mes pasado los cruces fronterizos ilegales fueron, con diferencia, los más bajos jamás registrados. Escucharon mis palabras y decidieron no venir. Así es mucho más fácil. En comparación, durante el Gobierno de Joe Biden, el peor presidente de la historia de Estados Unidos, hubo cientos de miles de ilegales cruzando la frontera cada mes y prácticamente todos ellos, incluidos asesinos, traficantes de drogas, pandilleros y personas de instituciones mentales y manicomios, fueron liberados en nuestro país. ¿Quién querría hacer eso?

Este es mi quinto discurso de este tipo ante el Congreso y, una vez más, miro a los demócratas frente a mí y me doy cuenta de que no hay absolutamente nada que pueda decir para hacerlos felices o para hacer que se pongan de pie, sonrían o aplaudan. Nada que pueda hacer. Podría encontrar una cura para la enfermedad más devastadora, una enfermedad que acabara con países enteros, o anunciar las respuestas a la mayor economía de la historia o la caída del crimen a los niveles más bajos jamás registrados, y estas personas sentadas aquí no aplaudirán, no se pondrán de pie y, ciertamente, no vitorearán por estos logros astronómicos. No lo harán, pase lo que pase. Cinco, cinco veces he estado aquí arriba. Es muy triste. Y esto no debería ser así.

Así, demócratas sentados frente a mí, sólo por esta noche, ¿por qué no se unen a nosotros para celebrar tantas victorias increíbles para Estados Unidos? Por el bien de nuestra nación, trabajemos juntos y hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Todos los días, mi Administración lucha por lograr el cambio que Estados Unidos necesita, para conseguir el futuro que Estados Unidos merece, y lo estamos haciendo. Este es un momento para grandes sueños y acciones audaces. Al asumir el cargo, impuse una congelación inmediata de todas las contrataciones federales, una congelación de todas las nuevas regulaciones federales y una congelación de toda la ayuda exterior.

Puse fin a la ridícula "nueva estafa verde". Me retiré del injusto acuerdo climático de París, que nos estaba costando billones de dólares que otros países no estaban pagando. Me retiré de la corrupta Organización Mundial de la Salud (OMS). Y también me retiré del antiamericano Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pusimos fin a todas las restricciones ambientales de Biden, que estaban haciendo que nuestro país fuera mucho menos seguro y totalmente inasequible. Y lo que es más importante, pusimos fin al mandato absurdo de la Administración pasada sobre vehículos eléctricos, salvando a nuestros trabajadores y empresas automotrices de la destrucción económica.

Para liberar nuestra economía, he ordenado que por cada nueva regulación se eliminen 10 regulaciones antiguas, tal como hice en mi exitoso primer mandato. Y en ese primer mandato, batimos récords en la eliminación de normas y regulaciones innecesarias como ningún otro presidente lo había hecho antes. Ordenamos a todos los trabajadores federales que volvieran a la oficina: o van a trabajar en persona o serán despedidos. Y hemos acabado con el gobierno armado, donde, por ejemplo, a un presidente en funciones se le permite enjuiciar brutalmente a su oponente político, como yo. ¿Cómo funcionó eso? No muy bien. No muy bien. Y he acabado con toda la censura gubernamental y he recuperado la libertad de expresión en Estados Unidos. Ha vuelto.

Y hace dos días, firmé una orden que convierte al inglés en el idioma oficial de los Estados Unidos de América. Cambié el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Y, del mismo modo, cambié el nombre, en honor a un gran presidente, William McKinley, al Monte McKinley de nuevo. Hermosa Alaska, amamos Alaska. Amamos Alaska.

Hemos acabado con la tiranía de las llamadas políticas de diversidad, equidad e inclusión en todo el gobierno federal. Y de hecho, en el sector privado y en nuestro ejército. Y nuestro país ya no será progresista. Creemos que, ya seas médico, contable, abogado o controlador de tráfico aéreo, debes ser contratado y promovido en función de tus habilidades y competencias, no de tu raza o género. Es muy importante. Debes ser contratado en función de tus méritos. Y la Corte Suprema, en una decisión valiente y muy poderosa, nos ha permitido hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.

Discurso de Donald Trump ante las dos cámaras del Congreso de los Diputados

Hemos eliminado el veneno de la teoría crítica de la raza de nuestras escuelas públicas, y he firmado una orden que convierte en política oficial del gobierno de los Estados Unidos que solo existen dos géneros: masculino y femenino. También he firmado una orden ejecutiva para prohibir que los hombres participen en deportes femeninos.

Hace tres años, Payton McNabb era una atleta estrella de la escuela secundaria, una de las mejores, que se preparaba para un futuro en los deportes universitarios. Pero cuando un hombre invadió su partido de voleibol femenino, estrelló la pelota con tanta fuerza en la cara de Payton, causándole una lesión cerebral traumática, paralizándole parcialmente el lado derecho y poniendo fin a su carrera atlética. Fue un golpe como nunca antes había visto. Nunca había visto nada igual. Payton está aquí esta noche en la galería, y Payton, de ahora en adelante, las escuelas expulsarán a los hombres del equipo femenino o perderán toda la financiación federal.

Y si realmente quieren ver números, basta con echar un vistazo a lo que ha sucedido en boxeo, levantamiento de pesas, atletismo, natación o ciclismo femeninos, donde un hombre recientemente terminó una carrera de larga distancia cinco horas y 14 minutos por delante de una mujer para establecer un nuevo récord de cinco horas; rompió el récord por cinco horas. Es degradante para las mujeres y es muy malo para nuestro país. No vamos a tolerarlo por más tiempo.

Lo que acabo de describir es sólo una pequeña fracción de la revolución del sentido común que ahora, gracias a nosotros, está arrasando el mundo entero. El sentido común se ha convertido en un tema común y nunca volveremos atrás, nunca, nunca vamos a permitir que eso suceda. Entre mis principales prioridades está rescatar nuestra economía y brindar un alivio dramático e inmediato a las familias trabajadoras. Como saben, heredamos de la última administración una catástrofe económica y una pesadilla inflacionaria.

Sus políticas hicieron subir los precios de la energía, aumentaron el precio de los alimentos y pusieron las necesidades de la vida fuera del alcance de millones y millones de estadounidenses. Nunca han tenido nada parecido. Sufrimos la peor inflación en 48 años. Pero tal vez ni siquiera en la historia de nuestro país estén seguros. Como presidente, lucho todos los días para revertir este daño y hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible.

Joe Biden, en particular, dejó que el precio de los huevos se descontrolara. Los precios de los huevos, fuera de control. Y estamos trabajando duro para volver a bajarlos. Secretario, haga un buen trabajo en eso: heredó un desastre total de la Administración anterior. Haga un buen trabajo. Un enfoque principal de nuestra lucha para derrotar a la inflación es reducir rápidamente el coste de la energía. La Administración anterior redujo el número de nuevas concesiones de petróleo y gas en un 95%, detuvo la construcción de oleoductos y cerró más de 100 plantas de energía; ahora estamos abriendo muchas de esas plantas de energía.

Y, francamente, nunca hemos visto nada parecido. Por eso, en mi primer día en el cargo, declaré una emergencia energética nacional. Como me han oído decir muchas veces, tenemos más oro líquido bajo nuestros pies que cualquier otra nación del planeta, con diferencia, y ahora autorizo ​​plenamente al equipo más talentoso que se haya reunido jamás a ir a buscarlo. Se llama Dryll, baby, drill—esta expresión, que literalmente se traduce como "perforar, nena, perforar" fue un eslogan de campaña del Partido Republicano usado por primera vez en 2008, como muestra de apoyo a las perforaciones de gas y petróleo—.

Mi Gobierno también está trabajando en un gigantesco gasoducto natural en Alaska, uno de los más grandes del mundo, donde Japón, Corea del Sur y otros países quieren ser nuestros socios con inversiones de billones de dólares cada uno. Nunca ha sido algo así. Será realmente espectacular. Todo está listo para funcionar. Ya se han obtenido los permisos. Y a finales de esta semana, también tomaré medidas históricas para expandir drásticamente la producción de minerales críticos y tierras raras aquí en Estados Unidos. Para combatir aún más la inflación, no solo reduciremos el coste de la energía, sino que también terminaremos con el flagrante desperdicio de dólares de los contribuyentes.

"Gracias, Elon (Musk). Está trabajando duro"

Y con ese fin, he creado el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Tal vez haya oído hablar de él. Tal vez. El cual está dirigido por Elon Musk, que está en el hemiciclo esta noche. Gracias, Elon. Está trabajando muy duro. Él no necesitaba esto. No necesitaba esto. Muchas gracias, te lo agradecemos. Todos aquí, incluso este lado, lo agradecen, creo. No quieren admitirlo. Basta con escuchar algunos de los despilfarros atroces que ya hemos identificado.

22.000 millones de dólares del Departamento de Salud para proporcionar viviendas y automóviles gratuitos a inmigrantes ilegales. 45 millones de dólares para becas de diversidad, equidad e inclusión en Myanmar. 40 millones de dólares para mejorar la inclusión social y económica de los inmigrantes sedentarios. Nadie sabe cuánto es eso. Ocho millones de dólares para promover la comunidad LGBTQI+ en el país africano de Lesoto, de la que nadie ha oído hablar nunca.

60 millones de dólares para el empoderamiento de los pueblos indígenas y afrocaribeños en América Central. 60 millones de dólares. Ocho millones de dólares para convertir a ratones en transgénero. Esto es real. 32 millones de dólares para una operación de propaganda de izquierda en Moldavia. Diez millones de dólares para la circuncisión masculina en Mozambique. 20 millones de dólares para el 'Barrio Sésamo' árabe en Oriente Medio. Es un programa. 20 millones de dólares para un programa.

1.900 millones de dólares para un comité de descarbonización de viviendas creado recientemente, encabezado por una mujer llamada Stacey Abrams (y sabemos que está involucrada), pero en el último momento el dinero fue ignorado por una mujer llamada Stacey Abrams. ¿Has oído hablar de ella? Un contrato de consultoría de 3,5 millones de dólares para un lujoso seguimiento de la pesca. Millón y medio de dólares para la confianza de los votantes en Liberia; 14 millones de dólares para la cohesión social en Mali; 59 millones de dólares para habitaciones de hotel para inmigrantes ilegales en la ciudad de Nueva York. Es un desarrollador inmobiliario. Lo ha hecho muy bien. 250.000 dólares para aumentar la innovación de la acción climática local vegana en Zambia. 42 millones de dólares para el cambio social y de comportamiento en Uganda.

14 millones de dólares para mejorar las adquisiciones públicas en Serbia. 47 millones de dólares para mejorar los resultados de aprendizaje en Asia. Asia lo está haciendo muy bien con el aprendizaje. Ya sabes lo que estamos haciendo; podríamos utilizarlo nosotros mismos. Y 101 millones de dólares para contratos de DEI [diversidad, equidad e inclusión] en el Departamento de Educación: la mayor cuantía jamás pagada, nada parecido.

Bajo la Administración Trump, todas estas estafas —y otras mucho peores, pero no me pareció apropiado hablar de ellas—... son malas... estas y muchas más han sido expuestas y eliminadas por un grupo de personas muy inteligentes, en su mayoría jóvenes liderados por Elon, y se lo agradecemos. Descubrimos cientos de miles de millones de dólares de fraude. Y hemos recuperado el dinero y reducido nuestra deuda para luchar contra la inflación y otras cosas; hemos recuperado gran parte de ese dinero. Lo conseguimos justo a tiempo. Esto es solo el principio.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, la oficina del Gobierno federal, ha estimado que el fraude anual en nuestra nación supera los 500.000 millones de dólares. Y estamos trabajando muy duro para detenerlo. Lo vamos a hacer. También estamos identificando niveles alarmantes de incompetencia y probable fraude en el programa de Seguridad Social para nuestros mayores, y del que dependen nuestros mayores y las personas que amamos.

Lo crea o no, las bases de datos del gobierno enumeran a 4,7 millones de miembros de la Seguridad Social de entre 100 y 109 años. Enumera a 3,6 millones de personas de entre 110 y 119 años. No conozco a ninguna de ellas. Conozco a algunas personas que son bastante mayores, pero no tanto. 3,47 millones de personas de entre 120 y 129 años. 3,9 millones de personas de entre 130 y 139 años. 3,5 millones de personas de entre 140 y 149 años. Y se está pagando dinero a muchas de ellas. Estamos buscando.

De hecho, Pam—Pam Bondi es la fiscal general de Estados Unidos—, buena suerte. Buena suerte. Lo vas a encontrar. Pero se paga mucho dinero a la gente, porque se sigue pagando y pagando y nadie lo hace, y eso realmente perjudica a la Seguridad Social, perjudica a nuestro país. 1,3 millones de personas de entre 150 y 159 años, y más de 130.000 personas, según las bases de datos de la Seguridad Social, tienen más de 160 años. Tenemos un país más saludable de lo que pensaba, Bobby.

Incluyendo, para terminar, 1.039 personas entre 220 y 229 años. Una persona entre 240 y 249 años —y una persona con 360 años—. Más de 100 años —más de 100 años mayor que nuestro país—. Pero vamos a descubrir a dónde va ese dinero, y no va a ser agradable. Al reducir todo el fraude, el despilfarro y el robo que podamos encontrar, derrotaremos la inflación, reduciremos las tasas hipotecarias, los pagos de automóviles y los precios de los alimentos, protegeremos a nuestros mayores y pondremos más dinero en los bolsillos de las familias estadounidenses. Y hoy, las tasas de interés sufrieron una hermosa caída, una gran y hermosa caída; ya era hora. Y en el futuro cercano, quiero hacer lo que no se ha hecho en 24 años: equilibrar el presupuesto federal. Vamos a equilibrarlo.

Con ese objetivo en mente, hemos desarrollado con gran detalle lo que llamamos la tarjeta dorada, que saldrá a la venta muy, muy pronto. Por cinco millones de dólares, permitiremos que las personas más exitosas en la creación de empleos de todo el mundo compren un camino hacia la ciudadanía estadounidense. Es como la 'green card', pero mejor y más sofisticada. Y estas personas tendrán que pagar impuestos en nuestro país. No tendrán que pagar impuestos en el lugar de donde vengan, el dinero que han ganado, no querríamos hacer eso. Pero tienen que pagar impuestos, crear empleo. También tendrán que sacar a gente de las universidades y pagarles para que podamos quedárnoslos, en lugar de obligarlos a irse.

Por ejemplo, el número uno de la mejor escuela, siendo obligado a irse; no permitirle que se quede y genere una cantidad tremenda de empleos y un gran éxito para una empresa fuera de aquí. Así, mientras eliminamos a los delincuentes, asesinos, traficantes y depredadores de menores a los que se les permitió entrar en nuestro país gracias a la política de fronteras abiertas de estas personas, los demócratas, la Administración Biden —la frontera abierta, las políticas insanas que han permitido destruir nuestro país—, ahora traeremos a personas brillantes, trabajadoras y generadoras de empleo. Van a pagar mucho dinero y vamos a reducir nuestra deuda con ese dinero.

Los estadounidenses nos han dado un mandato para un cambio audaz y profundo. Durante casi 100 años, la burocracia federal ha crecido hasta aplastar nuestras libertades, inflar nuestros déficits y frenar el potencial de Estados Unidos de todas las formas posibles. La nación fundada por pioneros y personas que tomaron riesgos ahora se ahoga bajo millones y millones de páginas de regulaciones y deuda: aprobaciones que deberían tardar diez días en obtenerse en cambio tardan diez, 15 y hasta 20 años antes de que las rechacen. Mientras tanto, tenemos a cientos de miles de trabajadores federales que no se han presentado a trabajar. Mi Administración recuperará el poder de esta burocracia irresponsable y restauraremos la verdadera democracia en Estados Unidos. Y cualquier burócrata federal que se resista a este cambio será expulsado de su cargo inmediatamente. Porque estamos drenando el pantano. Es muy simple. Y los días del Gobierno de burócratas no elegidos han terminado.

Las políticas de impuestos de Donald Trump

La siguiente fase de nuestro plan para lograr la mayor economía de la historia es que este Congreso apruebe recortes de impuestos para todos. Están ahí. Están esperando que ustedes voten. Y estoy seguro de que la gente de mi derecha, no me refiero a la derecha republicana, sino a mi derecha, aquí mismo, estoy seguro de que votarán por esos recortes de impuestos, porque de lo contrario no creo que la gente los vote nunca para el cargo. Así que les estoy haciendo un gran favor al decirles eso. Pero sé que este grupo va a votar por el impuesto.

Se trata de una parte muy, muy importante de nuestro plan; ya tuvimos un éxito tremendo en nuestro primer mandato con él, es una parte muy importante de nuestro plan. Buscamos recortes permanentes de impuestos sobre la renta en todos los ámbitos y obtener el alivio que necesitan con urgencia los estadounidenses especialmente afectados por la inflación. Estoy pidiendo que no haya impuestos sobre las propinas, ni sobre las horas extras, ni sobre los beneficios de la Seguridad Social para nuestros maravillosos mayores.

Y también quiero que los pagos de intereses de los préstamos para automóviles sean deducibles de impuestos, pero solo si el coche se fabrica en Estados Unidos. ¡Ah!, y por cierto, vamos a tener un crecimiento en la industria automotriz como nadie ha visto nunca. Se están abriendo plantas por todas partes. Se están haciendo acuerdos como nunca se ha visto. Eso es una combinación de la victoria electoral y los aranceles. Es una palabra hermosa, ¿no? Eso, junto con nuestras otras políticas, permitirá que nuestra industria automotriz experimente un auge absoluto. Va a experimentar un auge.

He hablado hoy con las tres principales [compañías], las más importantes, y están muy emocionadas. De hecho, muchas empresas automovilísticas ya han anunciado que construirán enormes fábricas de automóviles en Estados Unidos; Honda acaba de anunciar una nueva en Indiana, una de las más grandes del mundo. Y esto ha sucedido desde una gran victoria el 5 de noviembre, una fecha que esperamos que pase a la historia como una de las más importantes de nuestro país. Además, como parte de nuestros recortes de impuestos, queremos reducir los impuestos a la producción nacional y a toda la industria manufacturera. Y, tal como hicimos antes, proporcionaremos una deducción del 100%. Será retroactiva desde el 20 de enero de 2025.

Los aranceles de Donald Trump

Y fue una de las principales razones por las que nuestros recortes de impuestos tuvieron tanto éxito en nuestro primer mandato, dándonos la economía más exitosa en la historia de nuestro país. En el primer mandato, tuvimos un gran primer mandato. Y si no fabricas tu producto en Estados Unidos, sin embargo, bajo la administración Trump, pagarás un arancel y, en algunos casos, uno bastante alto. Otros países han utilizado aranceles contra nosotros durante décadas, y ahora es nuestro turno de comenzar a utilizarlos contra esos otros países. En promedio, la Unión Europea, China, Brasil, India, México y Canadá. ¿Ha oído hablar de ellos? Y un sinfín de otros países nos cobran aranceles muchísimo más altos que los que les cobramos a ellos. Es muy injusto.

India nos cobra aranceles automotrices superiores al 100%. El arancel promedio de China sobre nuestros productos es el doble del que les cobramos a ellos. Y el arancel promedio de Corea del Sur es cuatro veces más alto. Piense en eso, cuatro veces más alto. Y brindamos tanta ayuda militar y de tantas otras maneras a Corea del Sur. Pero eso es lo que está pasando. Esto está sucediendo por amigos y enemigos. Este sistema no es justo para los Estados Unidos y nunca lo ha sido. Y por eso, el 2 de abril, quise hacer un 1 de abril, pero no quería que me acusaran de Día de los Inocentes —en Estados Unidos, el día de los Inocentes se celebra el primer día del mes de abril, el conocido April's Fools—. Eso es lo que un día nos costaría, mucho dinero, pero lo vamos a hacer en abril. Soy una persona muy supersticiosa. El 2 de abril entran en vigor los aranceles recíprocos y cualquier arancel que nos impongan a nosotros, a otros países, se lo aplicaremos a ellos. Eso es un intercambio recíproco. Cualquier impuesto que nos impongan, nosotros los gravaremos a ellos.

Si imponen aranceles no monetarios para mantenernos fuera de su mercado, entonces nosotros pondremos barreras no monetarias para mantenerlos fuera del nuestro. También hay mucho de eso. Ni siquiera nos permiten entrar en ese mercado. Recibiremos billones y billones de dólares y crearemos empleos como nunca antes hemos visto. Lo hice con China y lo hice con otros y la Administración Biden no pudo hacer nada al respecto porque había mucho dinero. No pudieron hacer nada al respecto.

Hemos sido estafados durante décadas por casi todos los países de la Tierra y no permitiremos que eso siga sucediendo. Se ha dicho mucho en los últimos tres meses sobre México y Canadá, pero tenemos déficits muy grandes con ambos. Pero aún más importante, han permitido que el fentanilo ingrese a nuestro país a niveles nunca antes vistos, matando a cientos de miles de nuestros ciudadanos y a muchas personas muy jóvenes y hermosas destruyendo familias. Nadie ha visto nada parecido. En efecto, están recibiendo subsidios de cientos de miles de millones de dólares. Nosotros pagamos subsidios a Canadá y a México, tenemos cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos, y ya no lo haremos más. Ya no lo vamos a hacer más.

Gracias a las políticas de 'America First' ('Estados Unidos, primero') que estamos poniendo en marcha, ya hemos tenido nuevas inversiones por valor de 1,7 billones de dólares en Estados Unidos en tan solo las últimas semanas. La combinación de las elecciones y nuestras políticas económicas hizo que la gente de Softbank, una de las más brillantes del mundo, anunciara una inversión de 200 mil millones de dólares. OpenAI y Oracle, Larry Ellison, anunciaron una inversión de 500.000 millones de dólares, algo que no habrían hecho si Kamala [Harris] hubiera ganado.

Apple anunció una inversión de 500.000 millones de dólares. Tim Cook me llamó y me dijo: "No puedo gastarlos [esos millones de dólares] lo suficientemente rápido". Y creo que va a ser mucho más que eso. Construirán sus fábricas aquí en lugar de en China. Y justo ayer, Taiwan Semiconductor, la más grande del mundo, la más poderosa del mundo, tiene una cantidad tremenda, el 97% del mercado, anunció una inversión de 165.000 millones de dólares para construir los chips más poderosos del planeta, aquí mismo en Estados Unidos. Y no les estamos dando dinero. Su Ley CHIPS es algo horrible, horrible.

Les damos cientos de miles de millones de dólares y no significa nada. Cogen nuestro dinero y no lo gastan. Todo lo que les importa, lo que es importante para ellos es no pagar aranceles, así que vinieron aquí y están construyendo, y otras compañías vienen. No tenemos que darles dinero; solo queremos proteger a nuestras empresas y a nuestra gente, y vendrán porque no tendrán que pagar aranceles si construyen en Estados Unidos. Eso me parece increíble. Deberían deshacerse de la Ley CHIP y lo que quede, señor presidente, debería usarlo para reducir la deuda. O cualquier otra razón que desee.

Nuestra nueva política comercial también será excelente para el agricultor estadounidense —¡me encantan los agricultores!— que ahora venderá en nuestro mercado interno, Estados Unidos, porque nadie podrá competir con vosotros. Porque esos bienes que vienen de otros países y compañías están realmente en una mala posición de muchas maneras diferentes. No se inspeccionan, pueden estar muy sucios y repugnantes cuando entran, y llegan en grandes cantidades y perjudican a nuestros agricultores estadounidenses. Los aranceles continuarán: los productos agrícolas que ingresan a Estados Unidos y a nuestros agricultores a partir del 2 de abril pueden ser un pequeño período de ajuste.

Ya tuvimos eso antes cuando hice el trato con China. Compras por 50.000 millones de dólares y les dije que tuvieran paciencia y lo hicieron. Lo hicieron. Probablemente tengan que tener paciencia conmigo otra vez. Y esto será aún mejor. Eso fue genial. El problema fue que Biden no lo hizo cumplir. No lo hizo cumplir y perjudicó a nuestros agricultores. Pero nuestros agricultores se van a dar un festín ahora mismo. Así que a nuestros agricultores, divertíos mucho. Yo también os quiero.

Y también he impuesto un arancel del 25% al aluminio, el cobre, la madera y el acero extranjeros porque, si no tenemos, por ejemplo, acero y muchas otras cosas, no tenemos un Ejército y, francamente, no tendremos un país durante mucho tiempo. Aquí tenemos a un orgulloso trabajador siderúrgico estadounidense. Una persona fantástica. Jeff Denard, de Decatur, Alabama, ha estado trabajando en la misma siderúrgica durante 27 años en un empleo que le ha permitido desempeñarse como capitán del departamento de bomberos voluntarios de su localidad. Ha criado a siete hijos con su bella esposa y a lo largo de los años ha brindado un hogar lleno de amor a más de 40 niños adoptivos. Gran trabajo. Gracias. Gracias, Jeff.

Historias como la de Jeff nos recuerdan que los aranceles no solo sirven para proteger los empleos estadounidenses. Sirven para proteger el alma de nuestro país. Los aranceles sirven para hacer que Estados Unidos vuelva a ser rico y grande, y eso está sucediendo y sucederá bastante rápido. Habrá un pequeño disturbio, pero lo aceptaremos. No será mucho. No, no lo aceptaremos.

Y miren adónde nos ha llevado Biden. Muy bajo, lo más bajo que hemos estado nunca. Jeff, quiero agradecerte mucho y también quiero reconocer a otra persona que se ha dedicado a la acogida familiar, a la comunidad, trabaja muy duro en ello. Una persona muy amorosa, nuestra magnífica primera dama de los Estados Unidos. El trabajo de Melania ha dado resultados increíbles, ayudando a preparar a los futuros líderes de nuestra nación cuando ingresan a la fuerza laboral. Nuestra primera dama está acompañada por dos mujeres jóvenes impresionantes, muy impresionantes: Haley Ferguson, que se benefició de la iniciativa Fostering the Future de la primera dama, y ​​está lista para completar su educación y convertirse en maestra. Y Elliston Berry, que se convirtió en víctima de una imagen deepfake ilícita producida por un compañero. Con la ayuda de Elliston, el Senado acaba de aprobar la Ley Take It Down.

Melania Trump, durante el primer discurso del presidente de Estados Unidos frente al Congreso en su segundo mandato

Y esto es muy importante, muchas gracias, John. John Thune, gracias. Ponte de pie, John. Gracias, John. Muchas gracias a todos. Gracias. Y gracias a John Thune y al Senado. Gran trabajo. Despenalizar la publicación de este tipo de imágenes online es algo terrible, terrible. Y una vez que la Cámara de Representantes lo apruebe, espero poder firmar el proyecto de ley para convertirlo en ley. Gracias. Y también voy a utilizar ese proyecto de ley para mí, si no le importa, porque nadie recibe un trato peor que yo online, nadie. Eso es genial. Muchas gracias al Senado, gracias.

Pero si realmente nos preocupamos por proteger a los niños estadounidenses, ningún paso es más crucial que asegurar las fronteras de Estados Unidos. En los últimos cuatro años, 21 millones de personas ingresaron a los Estados Unidos, muchas de ellas eran asesinos, traficantes de personas, pandilleros y otros delincuentes de las calles de ciudades peligrosas de todo el mundo. Debido a las políticas de fronteras abiertas insanas y muy peligrosas de Joe Biden, ahora están fuertemente arraigadas en nuestro país. Pero los estamos sacando y sacándolos rápido. Y quiero agradecerles a Tom Homan y Kristi, quiero agradecerles a ustedes y a Paul, de la Patrulla Fronteriza. Quiero agradecerles. ¡Qué trabajo tan increíble han hecho todos, todos! La Patrulla Fronteriza, el ICE, la Policía en general... tenemos que cuidar de nuestra policía. Tenemos que hacerlo.

El año pasado, una brillante estudiante de enfermería de 22 años llamada Laken Riley, la mejor de su clase, admirada por todos, salió a correr por el campus de la Universidad de Georgia. Esa mañana, Laken fue brutalmente atacada, agredida, golpeada, brutalizada y horriblemente asesinada. Laken nos fue robada por un salvaje miembro de una pandilla de inmigrantes ilegales que fue arrestado mientras cruzaba ilegalmente la frontera abierta del sur de Biden y luego liberado en los Estados Unidos bajo las políticas despiadadas de esa administración fallida. Fue realmente una administración fallida. Luego fue arrestado y liberado en una ciudad santuario dirigida por los demócratas, un desastre, antes de acabar con la vida de este hermoso joven ángel.

Con nosotros esta noche están la amada madre de Laken, Allyson, y su hermana, Lauren. El año pasado, les dije a los padres de Laken que nos aseguraríamos de que su hija no hubiera muerto en vano. Por eso, el primer proyecto de ley que promulgué como su 47.º presidente ordena la detención de todos los extranjeros criminales peligrosos que amenacen la seguridad pública. Es una ley muy fuerte y poderosa. Se llama Ley Laken Riley. Así que, Allyson y Lauren, Estados Unidos nunca olvidará a nuestra hermosa Laken Hope Riley. Muchas gracias.

Desde que asumí el cargo, mi Gobierno ha lanzado la ofensiva fronteriza y de inmigración más radical de la historia estadounidense, y rápidamente logramos el menor número de cruces fronterizos ilegales jamás registrado. Gracias. Los medios de comunicación y nuestros amigos del partido demócrata seguían diciendo que necesitábamos una nueva legislación, que debíamos tener una legislación para asegurar la frontera. Pero resultó que todo lo que realmente necesitábamos era un nuevo presidente. Gracias. Joe Biden no solo abrió nuestras fronteras, sino que hizo volar a inmigrantes ilegales sobre ellas para abrumar nuestras escuelas, hospitales y comunidades en todo el país. Ciudades enteras como Aurora, Colorado y Springfield (Ohio) se hundieron bajo el peso de la ocupación y la corrupción de los inmigrantes como nunca antes se había visto. Hermosas ciudades destruidas.

Ahora, tal como prometí en mi discurso inaugural, estamos logrando la gran liberación de Estados Unidos. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Esta noche, aquí está una mujer que he llegado a conocer, Alexis Nungaray de Houston, una mujer maravillosa. El año pasado, la hija de 12 años de Alexis, su preciosa Jocelyn, caminó hasta una tienda de conveniencia cercana. Fue secuestrada, atada, atacada durante dos horas debajo de un puente y asesinada horriblemente. Arrestados y acusados ​​de este crimen atroz están dos monstruos inmigrantes ilegales de Venezuela, liberados en Estados Unidos por la última Administración a través de su ridícula frontera abierta.

La muerte de esta hermosa niña de 12 años y la agonía de su madre y su familia afectaron profundamente a toda nuestra nación. Alexis, prometí que siempre recordaríamos a tu hija, eres una hija magnífica, y esta noche firmé una orden para cumplir mi palabra contigo. Una cosa que he aprendido sobre Jocelyn es que amaba tanto a los animales, amaba la naturaleza. Al otro lado de la bahía de Galveston, frente a donde vivía Jocelyn en Houston, encontrará un magnífico Refugio Nacional de Vida Silvestre, un santuario prístino y pacífico de 34.000 acres para todas las criaturas de Dios en el borde del Golfo de América. Alexis, hace unos momentos le cambié el nombre formalmente a ese refugio en memoria amorosa de su hermosa hija, Jocelyn. Entonces, señor vicepresidente, si me permite la orden, ¿me permite?

Muchas gracias. Los tres salvajes acusados ​​de asesinar a Jocelyn y Laken eran miembros de la banda de la cárcel de Venezuela, la más dura, dicen, del mundo, conocida como Tren de Aragua. Hace dos semanas, designé oficialmente a esta banda, junto con la MS-13 y los sanguinarios cárteles de la droga mexicanos, como organizaciones terroristas extranjeras. Ahora están oficialmente en la misma categoría que el Estado Islámico, y eso no es bueno para ellos. El Gobierno de Biden dio la bienvenida a miles de estos terroristas en Estados Unidos. Pero ahora, hasta el último de ellos será detenido y expulsado a la fuerza de nuestro país o, si son demasiado peligrosos, encarcelados y sometidos a juicio en este país porque no queremos que regresen nunca.

Trump, sobre los cárteles de la droga

Con nosotros esta noche está un guerrero en la primera línea de esa batalla, un agente de la Patrulla Fronteriza, Roberto Ortiz. Un gran tipo. En enero, Roberto y otro agente patrullaban por el Río Grande, cerca de una zona conocida como Cartel Island —no suena muy bien—. Cuando varios hombres armados hasta los dientes empezaron a dispararles, Roberto vio que su compañero estaba totalmente expuesto a un gran peligro y entró en acción, devolviendo el fuego y proporcionando segundos cruciales para que su compañero agente buscara seguridad, por poco, por muy poco. Tengo algunas impresiones de ese acontecimiento y no fue nada bueno. Agente Ortiz, lo saludamos por su gran coraje y por la línea de fuego que tomó y por la valentía que demostró. Lo honramos y siempre lo honraremos, muchas gracias, Roberto.

Gracias, Roberto. Y de hecho lo conocí en mis muchas llamadas a la frontera. Es un gran caballero. El territorio inmediatamente al sur de nuestra frontera está ahora dominado en su totalidad por cárteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total. Tienen control total sobre toda una nación, lo que representa una grave amenaza para nuestra seguridad nacional.

Los cárteles están librando una guerra en Estados Unidos, y es hora de que Estados Unidos declare la guerra a los cárteles. Hace cinco noches, las autoridades mexicanas, debido a nuestras políticas arancelarias que se les impusieron, piensen en esto, nos entregaron a 29 de los líderes de los cárteles más importantes de su país. Eso nunca había sucedido antes. Quieren hacernos felices. Por primera vez en la historia. Pero necesitamos que México y Canadá hagan mucho más de lo que han hecho, y tienen que detener el fentanilo y las drogas que entran a Estados Unidos. Lo van a detener.

He enviado al Congreso una solicitud de financiación detallada, que establece exactamente cómo eliminaremos estas amenazas para proteger nuestra patria y completar la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Más grande incluso que la del actual presidente Dwight D. Eisenhower, un hombre moderado pero alguien que creía firmemente en las fronteras. Los estadounidenses esperan que el Congreso me envíe esta financiación sin demora para que pueda convertirla en ley. Así que, señor presidente, John Thune, ambos, espero que puedan hacerlo. Señor presidente, gracias, señor líder, gracias. Muchas gracias. Y háganmelo llegar. Lo firmaré tan rápido que ni siquiera lo creerán. Y mientras recuperamos nuestra soberanía, también debemos devolver la ley y el orden a nuestras ciudades y pueblos. En los últimos años, nuestro sistema de justicia ha sido trastocado por lunáticos de izquierda radical.

Muchas jurisdicciones prácticamente dejaron de aplicar la ley contra reincidentes peligrosos mientras que utilizaron la aplicación de la ley como arma contra oponentes políticos como yo. Mi Gobierno ha actuado con rapidez y decisión para restablecer una justicia justa, igualitaria e imparcial bajo el estado de derecho constitucional. Empezando por el FBI y el Departamento de Justicia, Pam. Buena suerte. Kash, donde quiera que estés. Buena suerte, buena suerte. Pam Bondi. Buena suerte. Es muy importante. Haré un gran trabajo. Kash. Gracias, gracias, gracias, Kash [Patel].

Ya han empezado muy fuerte. Ellos van a hacer un trabajo fantástico. Estarán muy orgullosos de ellos. También estamos dando una vez más a nuestros oficiales de policía el apoyo, la protección y el respeto que demuestran merecer. Tienen que conseguirlo. Tienen un trabajo muy duro y peligroso. Pero vamos a hacer que sea menos peligroso. El problema es que los malos no respetan la ley, pero están empezando a respetarla y pronto la respetarán. Esto también incluye a nuestros grandes departamentos de bomberos en todo el país. Nuestros bomberos son personas increíbles y nunca los olvidaré. Y además de eso, votaron por mí en números récord. Así que no tengo elección.

Hace un año, este mes, el oficial de policía de Nueva York de 31 años Jonathan Diller, una persona increíblemente maravillosa y un gran oficial, fue asesinado a tiros en una parada de tráfico en Long Island. Fui a su funeral. Un criminal despiadado acusado de su asesinato tenía 21 arrestos previos, y también fueron arrestos duros. Era un criminal realmente malo. El matón que se sentaba a su lado había sido detenido 14 veces y se hacía llamar Killer. Era Killer. Dicen que mató a muchas personas. Asistí al servicio del oficial Tiller y, cuando conocí a su esposa y a su hijo de un año, Ryan, me sentí muy inspirado. Su viuda se llama Stephanie y está aquí esta noche. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias.

Stephanie, vamos a asegurarnos de que Ryan sepa que su padre era un verdadero héroe. El mejor de Nueva York. Y vamos a sacar a estos asesinos a sangre fría y reincidentes de nuestras calles. Y vamos a hacerlo rápido. Tenemos que detenerlos. Salen con 28 arrestos. Empujan a la gente a los trenes del metro. Golpean a la gente en la cabeza, en la nuca con bates de béisbol. Tenemos que sacarlo de aquí. Ya firmé una orden ejecutiva que exige la pena de muerte obligatoria para cualquiera que asesine a un oficial de policía. Y esta noche, le pido al Congreso que convierta esa política en ley permanente.

También he pedido una nueva ley contra el delito, que sea más dura con los reincidentes y, al mismo tiempo, mejore las protecciones para los agentes de policía de Estados Unidos para que puedan hacer su trabajo sin temor a que sus vidas queden totalmente destruidas. No quieren que los maten. No vamos a permitir que los maten. Esta noche, aquí, se nos une un joven que realmente ama a nuestra policía. Se llama DJ Daniel, tiene 13 años y siempre ha soñado con convertirse en agente de policía. Pero en 2018, a DJ le diagnosticaron cáncer cerebral. Los médicos le dieron cinco meses de vida como máximo. Eso fue hace más de seis años. Desde entonces, DJ y su padre han estado en una búsqueda para hacer realidad su sueño y DJ ha sido juramentado como agente de la ley honorario, en realidad varias veces. La policía lo ama. Los departamentos de policía lo aman. Y esta noche, DJ, vamos a hacerte el mayor honor de todos. Le estoy pidiendo a nuestro nuevo director del Servicio Secreto, Sean Curran, que te convierta oficialmente en agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Gracias, DJ. Los médicos de DJ creen que su cáncer probablemente se debió a una sustancia química a la que estuvo expuesto cuando era más joven. Desde 1975, las tasas de cáncer infantil han aumentado en más del 40%. Revertir esta tendencia es una de las principales prioridades de nuestra nueva comisión presidencial para hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable, presidida por nuestro nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Con un nombre como Kennedy, uno habría pensado que todos aquí estarían aplaudiendo. ¡Qué rápido se olvidan!

Nuestro objetivo es eliminar las toxinas de nuestro medio ambiente, los venenos de nuestro suministro de alimentos y mantener a nuestros niños sanos y fuertes. Como ejemplo, no hace mucho tiempo, y ni siquiera se pueden creer estas cifras, uno de cada 10.000 niños tenía autismo. Uno de cada 10.000. Y ahora es uno de cada 36. Algo anda mal. Uno de cada 36. Piensen en eso. Así que vamos a averiguar de qué se trata y no hay nadie mejor que Bobby y todas las personas que están trabajando contigo. Tú eres el mejor para averiguar qué está pasando. Bien, Bobby, buena suerte. Es un trabajo muy importante. Gracias. Gracias.

Mi administración también está trabajando para proteger a nuestros niños de ideologías tóxicas en nuestras escuelas. Hace unos años, January Littlejohn y su esposo descubrieron que la escuela de su hija había hecho una transición social secreta a su pequeña de 13 años; los maestros y administradores conspiraron para engañar a January y a su esposo mientras alentaban a su hija a usar un nuevo nombre y pronombres. En realidad, el pronombre "them" —es el pronombre neutro que en inglés se utiliza para referirse a las personas no binarias—. Todo sin decirle nada a January, estuvo aquí esta noche y ahora es una valiente defensora contra esta forma de abuso infantil. January, gracias. Muchas gracias. Gracias. Historias como esta son la razón por la que, poco después de asumir el cargo, firmé una orden ejecutiva que prohíbe a las escuelas públicas adoctrinar a nuestros niños con la ideología transgénero.

Una manifestación por los derechos de los transgénero en Estados Unidos, después de que Donald Trump asumiera el cargo

También firmé una orden para cortar toda la financiación de los contribuyentes a cualquier institución que participe en la mutilación sexual de nuestra juventud. Ahora quiero que el Congreso apruebe una ley que prohíba y penalice permanentemente los cambios de sexo en los niños y que acabe para siempre con la mentira de que cualquier niño está atrapado en el cuerpo equivocado. Esta es una gran mentira. Y nuestro mensaje a todos los niños de Estados Unidos es que son perfectos exactamente como Dios los hizo. Debido a que estamos eliminando la conciencia de nuestras escuelas y de nuestro Ejército y ya está fuera y está fuera de nuestra sociedad, no la queremos. La conciencia es un problema, la conciencia es mala, se ha ido. Se ha ido. Y nos sentimos mucho mejor por ello, ¿no es así? ¿No nos sentimos mejor?

Los miembros de nuestro Ejército no serán activistas ni ideólogos, serán luchadores y guerreros, lucharán por nuestro país y Pete, felicitaciones. Secretario de Defensa. Felicidades. Y él no es un gran partidario del movimiento progresista, puedo decírselo. Lo conozco bien. Me complace informar que en enero, el Ejército de Estados Unidos tuvo su mejor mes de reclutamiento en 15 años. Y que todos los servicios armados están teniendo algunos de los mejores resultados de reclutamiento en la historia de nuestros servicios. ¡Qué diferencia! Y, como saben, hace solo unos meses los resultados eran exactamente lo opuesto. No podíamos reclutar en ningún lado, no podíamos reclutar. Ahora estamos teniendo los mejores resultados, casi los que hemos tenido nunca. Qué cambio tremendo. Es realmente algo hermoso de ver. La gente vuelve a amar a nuestro país, es muy simple. Aman a nuestro país y aman estar nuevamente en nuestro ejército. Así que es algo grandioso y muchas gracias. Gran trabajo. Gracias.

Esta noche nos acompaña un joven, Jason Hartley, que conoce el peso de ese llamado del deber. El padre, el abuelo y el bisabuelo de Jason llevaban uniforme. Jason perdió trágicamente a su padre, que también era ayudante del sheriff del condado de Los Ángeles, cuando era apenas un niño. Ahora quiere continuar con el legado familiar de servicio. Jason está en el último año de la escuela secundaria, es un atleta universitario con seis letras, un muy buen atleta, dicen, un estudiante brillante con un promedio de calificaciones de 4,46 (eso es bueno). Su mayor sueño es asistir a la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Y Jason, eso es algo muy importante, entrar. Es difícil entrar. Pero me complace informarle que su solicitud ha sido aceptada. Pronto se unirá al cuerpo de cadetes. Gracias. Jason, estará en la larga línea gris, Jason. Como comandante en jefe, mi enfoque está en construir el ejército más poderoso del futuro. Como primer paso, le estoy pidiendo al Congreso que financie un escudo antimisiles de cúpula dorada de última generación para proteger nuestra patria, fabricado íntegramente en Estados Unidos.

Ronald Reagan quería hacerlo hace mucho tiempo, pero la tecnología no estaba disponible, ni siquiera se acercaba. Pero ahora tenemos la tecnología. Es increíble, en realidad. Y otros lugares la tienen, Israel la tiene. Otros lugares la tienen. Y Estados Unidos también debería tenerla, ¿verdad, Tim? Deberían tenerla también. Así que quiero agradecerte. Pero es muy, muy importante, este es un mundo muy peligroso, deberíamos tenerla.

Queremos estar protegidos y vamos a proteger a nuestros ciudadanos como nunca antes. Para impulsar nuestra base industrial de defensa, también vamos a resucitar la industria de construcción naval estadounidense, incluida la construcción naval comercial y la construcción naval militar. Y para ese propósito, estoy anunciando esta noche que crearemos una nueva oficina de construcción naval en la Casa Blanca que ofrece incentivos fiscales especiales para traer esta industria a Estados Unidos, donde pertenece. Lo usamos para construir muchos barcos. Ya no los fabricamos con mucha frecuencia, pero los fabricaremos muy rápido, muy pronto. Tendrá un gran impacto.

Para mejorar aún más nuestra seguridad nacional, mi Gobierno recuperará el Canal de Panamá, y ya hemos empezado a hacerlo. Hoy mismo, una gran empresa estadounidense anunció que va a comprar los dos puertos que rodean el Canal de Panamá y muchas otras cosas relacionadas con el Canal de Panamá y un par de canales más. El Canal de Panamá fue construido por estadounidenses para estadounidenses, no para otros. Pero otros podrían usarlo. Pero se construyó a un enorme costo de sangre y tesoro estadounidenses. 38.000 trabajadores murieron en la construcción del Canal de Panamá. Murieron de malaria, de picaduras de serpientes y de mosquitos. No es un buen lugar para trabajar.

Les pagaron muy bien para que fueran allí sabiendo que había un 25% de posibilidades de morir. También es el proyecto más caro que se haya construido en la historia de nuestro país, si lo llevamos a los costes actuales. El Gobierno de Carter lo regaló por un dólar. Pero ese acuerdo se ha violado muy gravemente. No se lo dimos a China; se lo dimos a Panamá, y vamos a recuperar. Y tenemos a Marco Rubio a cargo. Buena suerte, Marco. Ahora sabemos a quién echarle la culpa si algo sale mal. No, Marco ha sido increíble y va a hacer un gran trabajo. Piénsenlo. Obtuvo 100 votos. Saben, fue aprobado con 99 votos, pero el número 100 fue este caballero, y estoy muy seguro, así que supongamos que obtuvo 100 votos. Y estoy muy, muy feliz por eso o estoy muy preocupado por eso. Pero ya ha demostrado que es un gran caballero, es respetado por todos y apreciamos que hayan votado por Marco. Va a hacer un trabajo fantástico. Gracias. Gracias. Está haciendo un gran trabajo. Gran trabajo.

Donald Trump y Groenlandia

Y también tengo un mensaje esta noche para la increíble gente de Groenlandia. Apoyamos firmemente su derecho a determinar su propio futuro. Y si así lo eligen, los damos la bienvenida a los Estados Unidos de América. Necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional e incluso para la seguridad internacional. Y estamos trabajando con todos los involucrados para tratar de conseguirla. Pero realmente la necesitamos para la seguridad mundial internacional. Y creo que la vamos a conseguir, de una forma u otra, la vamos a conseguir. Los mantendremos a salvo. Los haremos ricos. Y juntos, llevaremos a Groenlandia a alturas que nunca antes han creído posibles. Es una población muy pequeña pero una porción de tierra muy, muy grande y muy, muy importante para la seguridad militar.

Estados Unidos se mantiene firme una vez más contra las fuerzas del terrorismo islámico radical. Hace tres años y medio, los terroristas de Estado Islámico mataron a 13 miembros del servicio estadounidense y a innumerables personas más en el atentado de Abbey Gate durante la desastrosa e incompetente retirada de Afganistán. No es que se estuvieran retirando, fue la forma en que se retiraron. Tal vez el momento más vergonzoso en la historia de nuestro país. Esta noche, me complace anunciar que acabamos de detener al principal terrorista responsable de esa atrocidad, y que ahora mismo se dirige hacia aquí para enfrentarse a la rápida espada de la justicia estadounidense.

Y quiero agradecer especialmente al gobierno de Pakistán por ayudar a detener a este monstruo. Este fue un día muy importante para esas 13 familias, a las que llegué a conocer muy bien, la mayoría de ellas, cuyos hijos fueron asesinados y las muchas personas que resultaron tan gravemente heridas —más de 42 personas— en ese fatídico día en Afganistán. Qué día tan horrible. Se demostró tal incompetencia que, cuando Putin vio lo que sucedió, supongo que dijo: "Vaya, tal vez esta sea mi oportunidad". Así de malo fue. Nunca debería haber sucedido. Gente extremadamente incompetente. Hablé con muchos de los padres y seres queridos, y todos están en nuestros corazones esta noche. Acabo de hablar con ellos por teléfono. Tuvimos una gran llamada. Todos llamaron y todos estaban al teléfono, y no hicieron nada más que llorar de felicidad. Estaban muy felices. Tan felices como se puede estar en esas circunstancias. Su hijo —hermano, hermana, hijo, hija— fue asesinado sin razón alguna.

En Oriente Medio, vamos a recuperar a nuestros rehenes de Gaza. En mi primer mandato, logramos uno de los acuerdos de paz más innovadores en generaciones: los Acuerdos de Abraham. Y ahora vamos a construir sobre esa base para crear un futuro más pacífico y próspero para toda la región. Están sucediendo muchas cosas en Oriente Medio. La gente ha estado hablando mucho de eso últimamente con todo lo que está sucediendo con Ucrania y Rusia. Están sucediendo muchas cosas en Oriente Medio. Es un barrio difícil, en realidad.

También estoy trabajando incansablemente para poner fin al salvaje conflicto en Ucrania. Millones de ucranianos y rusos han muerto o resultado heridos innecesariamente en este conflicto horrible y brutal sin un final a la vista. Estados Unidos ha enviado cientos de miles de millones de dólares para apoyar la defensa de Ucrania sin seguridad, sin nada. ¿Quieren que esto siga así otros cinco años? ¿Sí? Dirían ustedes. Pocahontas dice que sí. 2.000 personas mueren cada semana, más que eso. Son jóvenes rusos, son jóvenes ucranianos. No son estadounidenses, pero quiero que esto se detenga. Mientras tanto, Europa, lamentablemente, ha gastado mucho más dinero en comprar petróleo y gas rusos que en defender a Ucrania.

Piensen en eso. Han gastado más dinero en comprar petróleo y gas rusos que en defender. Nosotros hemos gastado quizás 350.000 millones de dólares, como quitarle un caramelo a un bebé. Eso es lo que pasó. Y ellos han gastado 100.000 millones. Qué diferencia. Y tenemos un océano que nos separa, y ellos no. Pero nos llevamos muy bien con ellos y están sucediendo muchas cosas buenas. Biden ha autorizado en esta lucha más dinero de lo que Europa ha gastado, por miles y miles de millones de dólares. Es difícil creer que no lo hubieran detenido en algún momento. Vamos, igualemos las condiciones. Tienen que ser iguales a nosotros. Eso no sucedió. Hoy temprano recibí una carta importante del presidente Zelenski de Ucrania. La carta dice: "Ucrania está lista para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera".

"Nadie quiere la paz más que los ucranianos", ha dicho. "Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump para lograr una paz duradera (...). Realmente valoramos lo mucho que Estados Unidos ha hecho para ayudar a Ucrania, mantener su soberanía e independencia (...) En cuanto al acuerdo sobre minerales y seguridad, Ucrania está dispuesta a firmarlo en cualquier momento". Es conveniente. Agradezco que haya enviado esta carta; la he recibido hace poco. A la vez, hemos tenido conversaciones serias con Rusia. Luego, he recibido fuertes señales de que están listos para la paz. ¿No sería hermoso? ¿No sería hermoso?

Es hora de detener esta locura. Es hora de detener la matanza. Es hora de poner fin a la guerra sin sentido. Si quieres poner fin a las guerras, tienes que hablar con ambas partes. Hace casi cuatro años, en medio de tensiones crecientes, un profesor de historia llamado Marc Fogel fue detenido en Rusia y sentenciado a 14 años en una colonia penal. Una situación muy dura. El Gobierno anterior apenas movió un dedo para ayudarlo. Sabían que era inocente, pero no tenían idea de por dónde empezar. Pero el verano pasado, le prometí a su madre de 95 años, Malphine, que traeríamos a su hijo sano y salvo de regreso a casa. Después de 22 días en el cargo, hice exactamente eso, y están aquí esta noche.

A Marc y su gran madre, estamos encantados de tenerlos sanos y salvos y con nosotros. Como quiso el destino, Marc Fogel nació en un pequeño pueblo rural en Butler (Pensilvania) donde su madre ha vivido los últimos 78 años. Yo fui allí el 13 de julio pasado para un mitin. No fue agradable. Y fue allí donde conocí a su hermosa madre justo antes de subir al escenario, y le dije que no olvidaría lo que dijo sobre su hijo, y nunca lo hice, ¿verdad? Nunca lo olvidé. Menos de diez minutos después, en esa misma manifestación, se oyeron disparos y un asesino enfermo y trastornado disparó ocho balas desde su puesto de francotirador contra una multitud de miles de personas. Mi vida se salvó por una fracción de pulgada.

Pero algunos no tuvieron tanta suerte. Corey Comperatore era bombero, veterano, cristiano, esposo, padre devoto y, sobre todo, un protector. Cuando el sonido de los disparos atravesó el aire (era un sonido horrible), Corey supo al instante de qué se trataba y qué hacer. Se lanzó sobre su esposa y sus hijas y las protegió de las balas con su propio cuerpo. Corey recibió un golpe muy fuerte. Ya conocen la historia a partir de ahí: sacrificó su vida para salvar la de ellas. Otras dos personas, muy buenas, también resultaron gravemente heridas, pero afortunadamente con la ayuda de dos grandes médicos rurales, pensamos que se habían ido, pero luego se salvaron. Así que esos médicos tenían un gran talento. Nos acompaña la esposa de Corey, Helen, que fue su novia de la escuela secundaria y sus dos amadas hijas, Allyson y Kaylee. Gracias.

A Helen, Allyson y Kaylee: Corey está mirando a sus tres hermosas mujeres en este momento y las está animando. Las ama. Las está animando. Corey nos fue arrebatado demasiado pronto, pero su destino era dejarnos a todos con un brillante ejemplo de la devoción desinteresada de un verdadero patriota estadounidense. Fue un amor como el de Corey lo que construyó nuestro país, y es un amor como el de Corey el que hará que nuestro país sea más majestuoso que nunca. Creo que mi vida se salvó ese día en Butler por una muy buena razón. Dios me salvó para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Creo en eso. Lo creo. Gracias. Muchas gracias.

Desde los patriotas de Lexington y Concord hasta los héroes de Gettysburg y Normandía, desde los guerreros que cruzaron el río Delaware hasta los pioneros que escalaron las Montañas Rocosas y desde las leyendas que volaron en Kitty Hawk hasta los astronautas que tocaron la luna, los estadounidenses siempre han sido el pueblo que desafió todas las probabilidades, trascendió todos los peligros, hizo los sacrificios más extraordinarios e hizo lo que fuera necesario para defender a nuestros hijos, nuestro país y nuestra libertad.

Y como hemos visto en esta cámara esta noche, esa misma fuerza, fe, amor y espíritu todavía están vivos y prosperando en los corazones del pueblo estadounidense. A pesar de los mejores esfuerzos de quienes intentarían censurarnos, silenciarnos, quebrarnos, destruirnos, los estadounidenses somos hoy una nación orgullosa, libre, soberana e independiente. Que siempre será libre, y lucharemos por ella hasta la muerte. Nunca permitiremos que nada le pase a nuestro amado país. Porque somos un país de hacedores, soñadores, luchadores, sobrevivientes. Nuestros antepasados ​​cruzaron un vasto océano, se adentraron en un desierto desconocido y forjaron su fortuna en la roca y el suelo de una frontera peligrosa y muy peligrosa.

Persiguieron nuestro destino a través de un continente sin límites. Construyeron los ferrocarriles, trazaron las carreteras y adornaron el mundo con maravillas estadounidenses como el Empire State Building, la imponente presa Hoover y el imponente puente Golden Gate. Iluminaron el mundo con electricidad, se liberaron de la fuerza de la gravedad, encendieron los motores de la industria estadounidense, vencieron a los comunistas, fascistas y marxistas de todo el mundo y nos dieron innumerables maravillas modernas esculpidas en hierro, vidrio y acero. Nos apoyamos en los hombros de estos pioneros que construyeron la era moderna. Estos trabajadores que estuvieron allí se extendieron por los horizontes de nuestras ciudades, estos guerreros que derramaron su sangre en los campos de batalla, dieron todo lo que tenían por nuestros derechos y por nuestra libertad.

Ahora es nuestro momento de asumir la causa justa de la libertad estadounidense. Y ahora nos toca a nosotros tomar el destino de Estados Unidos en nuestras manos y comenzar los días más emocionantes de la historia de nuestro país. Esta será nuestra era más grandiosa; con la ayuda de Dios, durante los próximos cuatro años, llevaremos a esta nación a un nivel aún más alto y forjaremos la civilización más libre, más avanzada, más dinámica y más dominante que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra. Vamos a crear la más alta calidad de vida, construir las comunidades más seguras, más ricas, más saludables y más vitales del mundo. Vamos a conquistar las vastas fronteras de la ciencia y vamos a conducir a la humanidad al espacio y plantar la bandera estadounidense en el planeta Marte e incluso mucho más allá. Y a través de todo esto, vamos a redescubrir el poder imparable del espíritu estadounidense y vamos a renovar la promesa ilimitada del sueño americano. Todos los días nos levantaremos y lucharemos, lucharemos y lucharemos por el país en el que nuestros ciudadanos creen y por el país que nuestra gente merece.

Compatriotas estadounidenses, prepárense para un futuro increíble, porque la era dorada de Estados Unidos sólo ha comenzado. Será algo que nunca se ha visto antes. Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos.