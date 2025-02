Bronca total entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca: "Estás jugando con la III Guerra Mundial"

La tensión ha saltado definitivamente por los aires entre Donald Trump y Volodímir Zelenski durante su reunión de este viernes en la Casa Blanca. Sentados uno junto al otro en el Despacho Oval, el presidente estadounidense y su homólogo ucraniano se han enzarzado en un agrio cruce de reproches en el que el tono se ha elevado hasta casi llegar a los gritos.

Un choque inaudito, en presencia de la prensa, en el que el mandatario republicano, que no ha dejado de interrumpir a su interlocutor, ha llegado a acusarle de estar "apostando con la Tercera Guerra Mundial" y le ha instado a ser más agradecido, frente a un Zelenski que no se ha dejado amedrentar y le ha urgido, a su vez, a no hacer cesiones "a un asesino", en alusión al presidente ruso, Vladímir Putin.

Noticia pendiente de ampliación