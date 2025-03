Trump ordena paralizar toda la ayuda militar a Ucrania tras su choque con Zelenski

Donald Trump ha decidido paralizar toda la ayuda militar a Ucrania tras la acalorada discusión que mantuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. Esta medida, que afecta incluso a armamento que estaba ya en Polonia listo para ser entregado, amplía la brecha entre Washington y Kyiv, mientras Trump se acerca a Vladímir Putin. Tras mantener una reunión con su equipo, Trump ha optado por detener el envío de armas, tras acusar a Zelenski de no querer la paz.

Donald Trump lo ha hecho. El presidente de Estados Unidos ha paralizado toda la ayuda militar a Ucrania tras su monumental bronca del pasado viernes con su homólogo de ese país, Volodímir Zelenski, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Una decisión que ahonda la brecha entre Washington y Kyiv, mientras Trump se acerca más y más a Vladímir Putin.

La medida afecta también a la ayuda que ya está comprometida o en camino a Ucrania, según un alto funcionario estadounidense citado por Efe, y supone detener incluso la entrega del armamento y equipamiento que estaba ya en territorio de Polonia y listo para su entrega, según la cadena conservadora 'Fox News', próxima a la Administración Trump.

La fuente citada por Efe y también por la agencia Reuters sostiene que Trump está centrado en lograr la paz y necesita que sus socios "estén comprometidos con ese objetivo" también. Por esa razón, esgrime, Estados Unidos pone en pausa y revisará la ayuda militar, para asegurar que "está contribuyendo a una solución".

Un choque inédito

Este nuevo movimiento del mandatario republicano llega días después de que Zelenski visitara la Casa Blanca y ambos protagonizaran un choque sin precedentes ante los ojos de todo el planeta, una acalorada discusión de la que fueron testigos los medios de comunicación que cubrían su encuentro en el Despacho Oval. Allí, Trump llegó a acusar al líder ucraniano de estar "jugando con la tercera guerra mundial".

Ahora, recoge Efe, el presidente estadounidense ha tomado la decisión de paralizar la ayuda militar a Ucrania tras mantener una reunión este lunes con su equipo -incluidos sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth- para evaluar si seguía enviando armas a Kyiv y definir su postura hacia Ucrania tras el choque con Zelenski.

Las amenazas de Trump

Horas antes, Trump ya había amenazado a Zelenski a través de su red social, Truth, después de que el dirigente ucraniano situase el final de la guerra "muy, muy lejos", según declaraciones recogidas por Associated Press. "¡Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenski y Estados Unidos no aguantará esto mucho más tiempo!", aseveró el magnate neoyorquino.

"Este tío no quiere que haya paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos", continuaba Trump, que agregaba que, en la cumbre informal de Londres, Europa dejó claro que "no pueden hacer el trabajo sin EEUU". "Probablemente no es una gran declaración en términos de mostrar fuerza contra Rusia, ¿en qué están pensando?", insistía.